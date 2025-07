Spaghetti alla Nerano, la receta de pasta tradicional de Sorrento que se prepara con calabacines fritos y queso

Linguine alla Norano, una receta de pasta procedente del sur de Italia (Pexels)

Nos encanta la pasta en todas sus versiones, desde platos extremadamente populares como la carbonara o la boloñesa hasta recetas menos conocidas pero igualmente deliciosas. En este último grupo se encuentra la pasta ‘alla Nerano’, un plato típico del verano en la costa italiana.

Originaria del pequeño pueblo de Nerano, cerca de Sorrento, esta receta se basa en una mezcla cremosa de calabacines fritos y queso Provolone del Monaco, que se funde con la pasta caliente, creando una salsa sedosa y profundamente sabrosa. Este plato, veraniego por excelencia, es ideal para comidas informales, cenas al aire libre o para sorprender a los invitados con una receta sencilla pero deliciosa.

Para preparar este clásico, freímos los calabacines en rodajas finas hasta que estén dorados y tiernos. Estos se reservan y se mezclan con pasta al dente, tradicionalmente pasta larga, tipo spaghetti o linguine, y un poco del agua de cocción para crear una base cremosa.

El toque final lo da una buena cantidad de queso Provolone del Monaco rallado que, al fundirse con el calor, da lugar a una salsa brillante y sabrosa. Este queso, de sabor intenso, textura semidura y hecho con leche de vaca, se produce cerca de Sorrento y es característico de la zona. Aunque este es el queso tradicionalmente utilizado para este plato, se puede sustituir por otro tipo de provolone curado o incluso por parmesano si no se encuentra fácilmente. La albahaca fresca le da el toque fresco y aromático final.

Receta de spaghetti alla Nerano

Se trata de una receta sencilla, que no necesita de mucha elaboración para conseguir un resultado exquisito. Además, para prepararla no utilizamos carne, ni bacon, guanciale o chorizo, habituales en las recetas de pasta, por lo que es ideal para aquellos que no comen productos cárnicos.

Tiempo de preparación

Preparar spaghetti alla Nerano lleva unos 45 minutos en total:

10 minutos para preparar los ingredientes.

20 minutos para freír los calabacines.

10 minutos para cocer la pasta.

5 minutos para mezclar y emulsionar el plato antes de servir.

Ingredientes

400 g de espaguetis

4 calabacines medianos

100 g de queso Provolone del Monaco (o provolone curado)

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 diente de ajo

Hojas de albahaca fresca (opcional)

Sal al gusto

Pimienta negra recién molida al gusto

Agua de cocción de la pasta (reservar una taza)

Cómo hacer spaghetti alla Nerano, paso a paso

Lava los calabacines y córtalos en rodajas finas. Fríe las rodajas de calabacín en una sartén con aceite de oliva caliente hasta que estén doradas. Escúrrelas sobre papel absorbente. Cocina los espaguetis en abundante agua con sal hasta que estén al dente. Reserva una taza del agua de cocción. En una sartén amplia, sofríe un diente de ajo en aceite de oliva. Retíralo cuando esté dorado. Añade los calabacines fritos a la sartén y una pequeña cantidad del agua de cocción. Incorpora la pasta escurrida y remueve enérgicamente a fuego medio. Retira del fuego y añade el queso rallado, mezclando con más agua de cocción si es necesario para obtener una salsa cremosa. Ajusta de sal y pimienta al gusto. Añade hojas de albahaca fresca justo antes de servir, si lo deseas.

¿Cuántas raciones se obtienen de esta receta?

Esta receta de spaghetti alla Nerano rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

Calorías: 510

Grasas: 20 g

Grasas saturadas: 7 g

Carbohidratos: 65 g

Azúcares: 5 g

Proteínas: 15 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los spaghetti alla Nerano se pueden conservar en el frigorífico hasta 2 días en un recipiente hermético. Para recalentarlos, añade una cucharada de agua y calienta suavemente en una sartén.