El incendio de Les Gavarres continúa sin control: 9.700 vecinos confinados y amenaza sobre 30.000 hectáreas

Vista del incendio forestal de La Bisbal de l’Empordà este viernes. (EFE/David Borrat)

El incendio de Les Gavarres ha obligado ya a confinar a 9.700 vecinos, ha superado las 2.300 hectáreas y ha mantenido durante toda la noche a 500 efectivos centrados en cerrar los flancos más comprometidos para evitar que el fuego se abra hacia la zona de Girona, donde el potencial de afectación podría alcanzar 30.000 hectáreas.

El dispositivo nocturno ha estado formado por 400 bomberos de la Generalitat y 100 efectivos de la UME. El objetivo operativo es controlar el flanco derecho, en dirección a Santa Cristina d’Aro, y dos tercios del izquierdo, hacia Calonge, mientras sigue vigente la orden de confinamiento en varios núcleos del Baix Empordà.

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La consellera de Interior, Núria Parlon, había pedido a la población que mantuviera la calma durante la noche y que no se desplazara por la zona. Había advertido de que las llamas podrían resultar más visibles y causar más inquietud al anochecer, pero había insistido en que el confinamiento es necesario para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.

Confinamientos y evacuaciones en núcleos afectados

Las restricciones afectan a la casa de colonias de Pou de Glaç y al barrio de Sant Pol, en la Bisbal d’Empordà, además de Santa Cristina d’Aro, Platja d’Aro, Castell d’Aro, S’Agaró, Forallac, Llagostera, Monells, Cruïlles, Sant Sadurní de l’Heura y Calonge i Sant Antoni.

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Un hombre observa la columna de humo del incendio forestal que se ha declarado en La Bisbal d'Empordà (Girona), que ha obligado a desalojar a 150 niños de una casa de colonias de verano y a confinar a un barrio. EFE/ David Borrat

En el capítulo de evacuaciones, Parlon ha explicado que dos autobuses con jóvenes que estaban de colonias en Pou de Glaç ya han salido hacia Sant Cugat del Vallès, en la provincia de Barcelona. En ese recinto permanecen unos 60 jóvenes de Alcobendas, en la Comunidad de Madrid, que han pasado allí la noche. También saldrán hoy unos 50 jóvenes que estaban de excursión en Llafranc. En el polideportivo de Santa Cristina d’Aro permanece otro grupo de jóvenes que han dormido allí esta noche.

Según ha detallado David Borrell, jefe del operativo de los Bomberos de la Generalitat, el pirocúmulo generado durante la tarde ha desaparecido. Ese cambio modifica el comportamiento inmediato del incendio, que pasa a ser, en sus palabras, un fuego “limpio”, conducido por el viento.

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Preocupación por el viento y la ola de calor

La principal preocupación del mando operativo está en los próximos días. Borrell ha alertado de la entrada prevista de viento de marinada y de una ola de calor que podría agravar mucho la evolución del incendio si no se consigue controlarlo antes.

Ese escenario es el que explica la prioridad táctica de esta noche. Los equipos de extinción concentran sus esfuerzos en impedir que el flanco derecho avance hacia nuevas zonas del macizo y en consolidar la parte izquierda para reducir la capacidad de expansión del frente.

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Las llamas comenzaron esta mañana tras las chispas generadas en unas labores agrícolas y se propagan sin control debido a la intensa tramontana.

Parlon y Borrell han coincidido en reclamar que no haya desplazamientos hacia el área afectada. Ambos han explicado que hay preparado un dispositivo de los Mossos d’Esquadra por si fuese necesario cortar la C-31, una de las principales vías de acceso a la zona.

El incendio se declaró el viernes por la mañana en la Bisbal d’Empordà y la hipótesis sobre su origen apunta al uso de una radial durante trabajos de mantenimiento o señalización en carretera. Los Mossos d’Esquadra han detenido a un operario por su presunta relación con el inicio del fuego y, según ha explicado Parlon, pasará a disposición judicial.

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El inicio del incendio llegó poco después de las nueve de la mañana al pie de la carretera GI-660, conocida como la carretera de la Ganga. El potencial de quema manejado en las primeras horas oscilaba entre 7.000 y 8.000 hectáreas, mientras que el riesgo máximo descrito durante la noche por el mando operativo eleva ese horizonte hasta 30.000 hectáreas si el fuego logra abrirse hacia Girona.