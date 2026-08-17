Todo lo que se sabe del crimen de Isla Cristina: un posible ajuste de cuentas entre clanes, familiares de ‘El Baba’, un menor ajeno al conflicto y una motocicleta quemada

Dos de las víctimas del tiroteo en Isla Cristina tapados por la Policía Nacional (Redes Sociales)

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El tiroteo que ha dejado cuatro muertos y dos heridos en Isla Cristina (Huelva) no se entiende únicamente por lo ocurrido este domingo por la noche en la barriada de El Rocío. La investigación apunta a un posible ajuste de cuentas entre clanes y vuelve a poner sobre la mesa un conflicto que comenzó en septiembre de 2024 en la barriada de El Torrejón, en Huelva capital, y que desde entonces ha dejado nuevos tiroteos, amenazas, armas intervenidas, una recompensa de 50.000 euros por información sobre uno de los implicados y otro asesinato en la localidad costera. Ahora, dos hombres llegaron en motocicleta, uno de ellos abrió fuego contra varias personas y huyeron después de intentar quemar el vehículo utilizado para escapar.

Las víctimas mortales del último ataque son una mujer de 39 años embarazada de ocho meses, su madre, de 62, un menor de 16 años y el bebé que gestaba la primera. La Guardia Civil ha confirmado que las dos mujeres eran familiares directas de un hombre conocido como ‘El Baba’, señalado como presunto autor del tiroteo que desencadenó el conflicto en El Torrejón. El joven de 18 años que resultó herido de gravedad también es sobrino suyo. El menor de 16 años, en cambio, no tenía parentesco con ellos ni pertenecía a ninguno de los clanes enfrentados.

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La principal hipótesis que manejan los investigadores es, por tanto, que el ataque estuviera dirigido contra esa familia, aunque la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha insistido en que no se descartan otras líneas de investigación. El caso permanece bajo secreto de sumario y todavía no hay detenidos.

Dos hombres en moto, un arma larga y una huida hacia el pinar

Todo ocurrió alrededor de las 22:00 horas del domingo en la barriada de El Rocío. Los ocupantes de una motocicleta llegaron hasta la zona y uno de ellos abrió fuego con un arma larga contra un grupo de personas que se encontraba en la vía pública. El ataque se produjo en el exterior de una vivienda y dejó una escena que el alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, describió como “dantesca”.

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Tras certificar la muerte de las tres personas alcanzadas por las balas, los médicos trataron de salvar al bebé que gestaba la mujer, pero finalmente tampoco pudieron hacerlo. Su muerte elevó a cuatro el número de víctimas mortales.

Los disparos dejaron además dos heridos. Uno de ellos es un joven de 18 años, hijo mayor de la mujer embarazada y sobrino de ‘El Baba’, que permanece en estado muy grave. Los agentes de la Policía Local fueron los primeros en atenderlo y realizaron maniobras para taponar sus heridas hasta que pudo ser trasladado por los servicios sanitarios del 061 a un centro hospitalario. El segundo herido sufrió el roce de un proyectil. Consiguió llegar hasta el interior de una vivienda para ponerse a salvo y sus lesiones son de carácter leve.

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Tras abrir fuego, los agresores emprendieron la huida en la motocicleta. Poco después trataron de deshacerse del vehículo prendiéndole fuego en un pinar próximo, frente al camping Giralda. Sin embargo, el incendio pudo ser sofocado por usuarios y propietarios de un camping cercano, propietarios agrícolas y los bomberos antes de que la motocicleta quedara completamente calcinada. El vehículo se ha convertido en una de las piezas de la investigación. Durante la mañana del lunes, agentes de la Guardia Civil acudieron al camping para revisar sus cámaras de seguridad y buscar imágenes que permitan identificar a los autores o reconstruir su recorrido antes y después del ataque.

Lugar donde ha aparecido calcinada la motocicleta donde han huido los presuntos asesinos de Isla Cristina. (Francisco J. Olmo / Europa Press)

Las víctimas que vuelven a situar a ‘El Baba’ en el centro del conflicto

Uno de los elementos que ha llevado a los investigadores a plantear el posible ajuste de cuentas es precisamente la identidad de las víctimas. La Guardia Civil ha confirmado que las dos mujeres asesinadas eran la hermana y la madre de ‘El Baba’. El joven de 18 años herido de gravedad es, además, sobrino suyo. El propio alcalde ha señalado que las indagaciones preliminares apuntan a que el ataque iba dirigido contra miembros de esa misma familia.

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El menor de 16 años no encaja, sin embargo, en ese patrón. Las autoridades han recalcado que no tenía ningún vínculo familiar con las otras víctimas ni pertenecía a ninguno de los clanes enfrentados. Su muerte se habría producido, de confirmarse el móvil que ahora investiga la Guardia Civil, al quedar atrapado en un ataque cuyo objetivo serían otras personas.

La Policía Nacional ha reforzado preventivamente la vigilancia en Huelva capital, especialmente en las barriadas de El Torrejón y Pérez Cubillas, ante las posibles vinculaciones familiares con el conflicto. También se ha establecido vigilancia en las inmediaciones de los tanatorios para evitar posibles repuntes de tensión durante las horas posteriores al crimen. Para entender el origen de todo este despliegue hay que retroceder al 10 de septiembre de 2024.

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El Torrejón, septiembre de 2024: el tiroteo que desencadenó el conflicto

Ese día, un hombre murió y otras dos personas resultaron heridas durante un tiroteo en la barriada de El Torrejón, en Huelva capital. El 112 recibió alrededor de una docena de llamadas de vecinos que alertaban de disparos en la plaza Violeta. Las primeras llamadas se recibieron sobre las 14:10 horas y hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, la Policía Nacional y los servicios sanitarios.

Uno de los detenidos en el marcrooperativo desplegado en El Torrejón en 2024. (A. Pérez / Europa Press)

El presunto autor de los disparos fue identificado como un hombre conocido como ‘El Baba’. Tras el tiroteo huyó y permaneció en paradero desconocido hasta que fue localizado y detenido posteriormente en Gijón. El Juzgado de Instrucción número 3 de la localidad asturiana decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de asesinato y otro de tentativa de asesinato. El juzgado de Gijón se inhibió posteriormente en favor de los órganos judiciales de Huelva. La investigación de aquellos hechos quedó en manos del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva.

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El tiroteo no puso fin a la tensión. Al contrario, en los días posteriores se produjeron nuevos episodios de violencia en El Torrejón. Durante la madrugada del 15 de septiembre, vecinos de la barriada volvieron a llamar al 112 después de escuchar ruidos que parecían nuevos disparos procedentes de la calle Gladiolo.

La situación fue descrita posteriormente por la Guardia Civil como un conflicto surgido a raíz de “rencillas familiares” que terminó convirtiéndose en un “conflicto abierto entre los dos clanes”. En aquel contexto, la familia del hombre fallecido llegó incluso a ofrecer una recompensa de 50.000 euros por información válida que permitiera localizar a la persona que permanecía fugada.

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La tensión alcanzó también al entorno familiar de ‘El Baba’. Se produjeron nuevos ataques y su familia terminó abandonando El Torrejón. La Policía Nacional reforzó entonces su presencia en la barriada y desplegó unidades de intervención ante el temor de que se produjeran nuevas represalias.

El 29 de octubre de 2024 se llevó a cabo además un macrooperativo policial en El Torrejón y Pérez Cubillas. En aquella actuación fueron identificadas 348 personas y se localizaron alrededor de 1.200 plantas de marihuana. El conflicto, mientras tanto, había comenzado a desplazarse hacia Isla Cristina.

Mayo de 2025: armas y disparos intimidatorios desde una azotea

En mayo de 2025, la Guardia Civil llevó a cabo una operación en Isla Cristina que terminó con tres detenidos, entre ellos un menor de edad. Los arrestados eran familiares del hombre acusado por el tiroteo mortal de El Torrejón. Según explicó entonces el Instituto Armado, los sospechosos habían puesto “en grave riesgo a la población” y habían amenazado a vecinos desde una azotea durante la noche, llegando a realizar “disparos intimidatorios”.

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La operación permitió intervenir dos escopetas y una pistola, además de munición de distintos calibres y más de 58.000 euros en efectivo. Los dos adultos detenidos quedaron posteriormente en libertad provisional, mientras que el menor pasó a disposición de la Fiscalía de Menores. La Guardia Civil relacionó aquella actuación con el conflicto que había comenzado en septiembre de 2024 y explicó que el enfrentamiento entre los dos clanes seguía abierto.

La operación demostraba además que la disputa ya no se limitaba a Huelva capital. Parte de la familia de ‘El Baba’ se encontraba en Isla Cristina y allí comenzaron a producirse nuevos episodios relacionados con el enfrentamiento.

Imágenes del lugar del tiroteo donde han fallecido cuatro personas en Isla Cristina. (Francisco J. Olmo / Europa Press)

Junio de 2025: otro muerto y otra herida en Isla Cristina

Apenas un mes después, el 11 de junio de 2025, la localidad volvió a ser escenario de un tiroteo. Un hombre murió y una mujer resultó gravemente herida en una vivienda de la calle Huerto de la Potala. Según las informaciones publicadas entonces, varios individuos irrumpieron en el inmueble y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en su interior. El episodio fue investigado por la Guardia Civil y las actuaciones quedaron bajo secreto de sumario. Posteriormente, Huelva Información identificó al fallecido como el padrastro de ‘El Baba’ y a la mujer herida como hija de este.

La secuencia que manejan los investigadores del tiroteo mortal de este domingo comienza, por tanto, con el enfrentamiento de El Torrejón en septiembre de 2024, continúa con nuevos episodios de violencia en Huelva capital, el traslado de parte del conflicto a Isla Cristina, la operación de mayo de 2025 por las amenazas y disparos desde una azotea y el asesinato de junio de ese mismo año en Huerto de la Potala. El ataque del domingo constituye ahora el episodio más grave de toda esa cadena.