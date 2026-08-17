El gran relevo de la inversión: el 71% de los inversores tiene menos de 45 años, pero los mayores controlan el 61% del dinero

Los menores de 45 años representan el 71% de los inversores, pero apenas reúnen el 39% del volumen invertido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La inversión en España se está rejuveneciendo. Siete de cada diez inversores tienen menos de 45 años, una mayoría que confirma la entrada de nuevas generaciones en un mercado que durante años estuvo más asociado a perfiles de mayor edad y patrimonio. Sin embargo, cuando se pone el foco en el dinero y no en el número de participantes, la fotografía cambia por completo: los jóvenes concentran apenas el 39% del volumen invertido.

Son los datos de la nueva oleada del Barómetro SegoFinance de la Inversión Alternativa en España, elaborado a partir de información agregada de más de 45.000 inversores. El estudio muestra que los menores de 45 años representan cerca del 71% de la comunidad inversora. Dentro de este grupo, los ‘millennials’ son claramente mayoritarios.

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Los inversores de entre 25 y 34 años representan el 31,5% del total, mientras que aquellos que tienen entre 35 y 44 años alcanzan el 32,2%, el grupo con mayor peso de todo el barómetro. La Generación Z, formada por los inversores de entre 18 y 24 años, supone todavía una parte pequeña, el 6,4%, aunque la firma destaca su progresiva incorporación al mercado.

Muchos inversores jóvenes, pero con carteras pequeñas

La paradoja aparece al comparar el número de inversores con el capital que manejan. Mientras los menores de 45 años representan alrededor de siete de cada diez participantes, solo reúnen el 39% del volumen total invertido. El 61% restante corresponde a la Generación X y los ‘baby boomers’.

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Los inversores minoristas lograron mayor rentabilidad que el Ibex 35 entre 2020 y 2024, destacando mujeres y sector financiero.

La principal explicación está en el importe de las operaciones. Según SegoFinance, el tamaño medio de las inversiones aumenta de manera muy marcada con la edad. Entre los inversores de 18 a 44 años, el ‘ticket’ medio se mueve entre los 575 y los 1.100 euros, mientras que entre quienes tienen 65 años o más alcanza entre 1.200 y más de 2.200 euros.

Javier Villaseca, consejero delegado de SegoFinance, considera que este fenómeno refleja un cambio en la forma de acceder a la inversión: las nuevas generaciones comienzan a construir sus carteras con importes menores y a diversificar desde edades más tempranas.

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El ‘factoring’ domina, pero los jóvenes buscan alternativas

El producto que más peso tiene en las carteras de los inversores de todas las edades es el ‘factoring’. Esta modalidad concentra entre el 75% y el 97% del volumen invertido, con una presencia que aumenta a medida que lo hace la edad de los inversores.

La Generación Z se desmarca, sin embargo, de este patrón. Los jóvenes de entre 18 y 24 años destinan el 25% de todo el dinero que invierten a ‘startups’ y compañías innovadoras. Es una proporción muy superior a la registrada entre el resto de generaciones, donde esta partida representa entre el 1% y el 7% del volumen.

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Los ‘millennials’ presentan un comportamiento intermedio. Aunque concentran entre el 91% y el 95% de su inversión en ‘factoring’, mantienen una cartera algo más diversificada y destinan entre un 4% y un 5% a ‘startups’ y compañías innovadoras. Además, alrededor del 4% se dirige a productos relacionados con el sector inmobiliario y proyectos audiovisuales.

Una nueva generación entra en el mercado

Los datos dibujan así un relevo generacional que ya se deja notar en el número de inversores, aunque todavía no en el volumen de capital. La inversión empieza a formar parte de las decisiones financieras de personas cada vez más jóvenes, pero el patrimonio acumulado por las generaciones de mayor edad sigue marcando la diferencia.

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La tendencia apunta a una incorporación progresiva de inversores que entran con cantidades pequeñas, pero que buscan repartir su dinero entre distintas alternativas. Es un cambio relevante para un mercado en el que hasta hace poco determinados productos estaban asociados principalmente a grandes patrimonios.