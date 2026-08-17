El nuevo sablazo de la luz: se dispara en agosto y empuja el recibo por encima de los 100 € por primera vez en cuatro años

El precio de la luz se dispara en la primera quincena de agosto y apunta a un recibo de más de 100 euros.

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El recibo de la luz vuelve a tensar el bolsillo de los hogares españoles en pleno verano. El precio registrado durante la primera mitad de agosto apunta a una factura de más de 100 euros para un usuario medio acogido a la tarifa regulada, el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Sería la primera vez en cuatro años que el recibo de agosto supera esa barrera, según los cálculos de Facua-Consumidores en Acción.

Si los precios de la primera quincena se mantienen durante el resto del mes, la factura alcanzaría los 101,23 euros. La cifra supone un incremento del 17,3% respecto al mismo periodo de agosto de 2025, cuando el recibo se habría situado en 86,31 euros. Para encontrar un agosto más caro hay que remontarse a 2022, cuando el usuario medio llegó a pagar 158,30 euros.

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El encarecimiento se aprecia en todos los tramos horarios. Durante los primeros quince días de agosto, el kilovatio hora se ha situado de media en 27,74 céntimos en las horas punta, 19,29 céntimos en las horas llanas y 21,34 céntimos en las horas valle, con los impuestos indirectos incluidos. Frente a agosto del año pasado, las subidas alcanzan el 13,9%, el 21,7% y el 37,1%, respectivamente.

Agosto amenaza con convertirse en el segundo mes más caro del año

La evolución de agosto llega después de un julio que ya había marcado el máximo del año. La factura media calculada por Facua para ese mes alcanzó los 93,65 euros. Si se confirma la estimación de agosto, el recibo será un 8,1% más elevado que el del mes anterior y se convertirá en el segundo más caro del año.

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La comparación con los meses anteriores refleja también la intensidad de la subida. Después de julio, marzo fue el siguiente mes con una factura más elevada, con 82,09 euros. Y para encontrar un recibo superior al que se perfila para agosto habría que retroceder hasta diciembre de 2025, cuando el usuario medio pagó 87 euros.

El patrón se distancia además de lo ocurrido en los últimos veranos. En agosto de 2025, la factura fue de 80,71 euros; en 2024 se situó en 78,21 euros y en 2023, en 73,21 euros. El salto es especialmente llamativo frente a 2022, cuando la crisis energética llevó el recibo hasta los 158,30 euros.

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El consumo nocturno, también más caro

Los cálculos de Facua se realizan sobre un consumidor medio con una potencia contratada de 4,4 kilovatios y un consumo mensual de 366 kilovatios hora. Para distribuir ese consumo entre los distintos periodos horarios, la asociación utiliza el perfil tradicional sin discriminación horaria publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Según ese patrón, el 45% de la electricidad se consume en horario valle, el 29% en punta y el 26% en llano. Precisamente el periodo valle es el que registra el mayor incremento interanual del precio durante esta primera mitad de agosto, con una subida del 37,1%.

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Los horarios también condicionan el coste final. De lunes a viernes, las horas punta se concentran entre las 10.00 y las 14.00 y entre las 18.00 y las 22.00. El periodo llano ocupa de 14.00 a 18.00 y de 22.00 a medianoche, mientras que el valle se extiende desde medianoche hasta las ocho de la mañana. Durante los sábados, domingos y festivos nacionales, todo el día se considera horario valle.

La luz vuelve a romper los 100 euros: el recibo se dispara un 17% este agosto. (ShutterStock).

Cambios en el mercado eléctrico

Ante esta evolución, Facua reclama al Gobierno una reforma del funcionamiento del mercado eléctrico. La asociación considera necesarios cambios regulatorios de “calado” para poner fin a los que califica como “desproporcionados márgenes” en el sector de la generación eléctrica.

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Entre sus propuestas figura sacar la energía nuclear y la hidráulica de la subasta diaria y establecer para estas tecnologías un precio fijado por el Ejecutivo, que debería revisarse periódicamente. El objetivo, según la organización, sería evitar que determinadas tecnologías de generación puedan beneficiarse de los mecanismos actuales de formación del precio.