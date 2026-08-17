España
Agregar Infobae enGoogle

El nuevo sablazo de la luz: se dispara en agosto y empuja el recibo por encima de los 100 € por primera vez en cuatro años

La factura del usuario medio en la tarifa regulada alcanzaría los 101,23 euros si se mantienen los precios de la primera quincena, un 17,3% más que hace un año y un 8,1% por encima de julio

El precio de la luz se dispara en la primera quincena de agosto y apunta a un recibo de más de 100 euros.
El precio de la luz se dispara en la primera quincena de agosto y apunta a un recibo de más de 100 euros.
Guardar

El recibo de la luz vuelve a tensar el bolsillo de los hogares españoles en pleno verano. El precio registrado durante la primera mitad de agosto apunta a una factura de más de 100 euros para un usuario medio acogido a la tarifa regulada, el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Sería la primera vez en cuatro años que el recibo de agosto supera esa barrera, según los cálculos de Facua-Consumidores en Acción.

Si los precios de la primera quincena se mantienen durante el resto del mes, la factura alcanzaría los 101,23 euros. La cifra supone un incremento del 17,3% respecto al mismo periodo de agosto de 2025, cuando el recibo se habría situado en 86,31 euros. Para encontrar un agosto más caro hay que remontarse a 2022, cuando el usuario medio llegó a pagar 158,30 euros.

PUBLICIDAD

El encarecimiento se aprecia en todos los tramos horarios. Durante los primeros quince días de agosto, el kilovatio hora se ha situado de media en 27,74 céntimos en las horas punta, 19,29 céntimos en las horas llanas y 21,34 céntimos en las horas valle, con los impuestos indirectos incluidos. Frente a agosto del año pasado, las subidas alcanzan el 13,9%, el 21,7% y el 37,1%, respectivamente.

Agosto amenaza con convertirse en el segundo mes más caro del año

La evolución de agosto llega después de un julio que ya había marcado el máximo del año. La factura media calculada por Facua para ese mes alcanzó los 93,65 euros. Si se confirma la estimación de agosto, el recibo será un 8,1% más elevado que el del mes anterior y se convertirá en el segundo más caro del año.

PUBLICIDAD

La comparación con los meses anteriores refleja también la intensidad de la subida. Después de julio, marzo fue el siguiente mes con una factura más elevada, con 82,09 euros. Y para encontrar un recibo superior al que se perfila para agosto habría que retroceder hasta diciembre de 2025, cuando el usuario medio pagó 87 euros.

El patrón se distancia además de lo ocurrido en los últimos veranos. En agosto de 2025, la factura fue de 80,71 euros; en 2024 se situó en 78,21 euros y en 2023, en 73,21 euros. El salto es especialmente llamativo frente a 2022, cuando la crisis energética llevó el recibo hasta los 158,30 euros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles en el Congreso su intención de seguir acelerando el despliegue de la energía renovable en el país mediante el decreto ley para paliar las consecuencias económicas del conflicto en Irán (Congreso)

El consumo nocturno, también más caro

Los cálculos de Facua se realizan sobre un consumidor medio con una potencia contratada de 4,4 kilovatios y un consumo mensual de 366 kilovatios hora. Para distribuir ese consumo entre los distintos periodos horarios, la asociación utiliza el perfil tradicional sin discriminación horaria publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Según ese patrón, el 45% de la electricidad se consume en horario valle, el 29% en punta y el 26% en llano. Precisamente el periodo valle es el que registra el mayor incremento interanual del precio durante esta primera mitad de agosto, con una subida del 37,1%.

Los horarios también condicionan el coste final. De lunes a viernes, las horas punta se concentran entre las 10.00 y las 14.00 y entre las 18.00 y las 22.00. El periodo llano ocupa de 14.00 a 18.00 y de 22.00 a medianoche, mientras que el valle se extiende desde medianoche hasta las ocho de la mañana. Durante los sábados, domingos y festivos nacionales, todo el día se considera horario valle.

El precio de la tarifa de la luz (ShutterStock).
La luz vuelve a romper los 100 euros: el recibo se dispara un 17% este agosto. (ShutterStock).

Cambios en el mercado eléctrico

Ante esta evolución, Facua reclama al Gobierno una reforma del funcionamiento del mercado eléctrico. La asociación considera necesarios cambios regulatorios de “calado” para poner fin a los que califica como “desproporcionados márgenes” en el sector de la generación eléctrica.

Entre sus propuestas figura sacar la energía nuclear y la hidráulica de la subasta diaria y establecer para estas tecnologías un precio fijado por el Ejecutivo, que debería revisarse periódicamente. El objetivo, según la organización, sería evitar que determinadas tecnologías de generación puedan beneficiarse de los mecanismos actuales de formación del precio.

Temas Relacionados

Precio de la Luz EspañaEnergía EspañaPrecios EspañaEspaña-EconomiaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Todo lo que se sabe del crimen de Isla Cristina: un posible ajuste de cuentas entre clanes, familiares de ‘El Baba’, un menor ajeno al conflicto y una motocicleta quemada

El ataque se produce más de un año después de otro tiroteo mortal en Isla Cristina y tras varios episodios de violencia, amenazas, armas intervenidas y disparos intimidatorios vinculados al mismo enfrentamiento

Todo lo que se sabe del crimen de Isla Cristina: un posible ajuste de cuentas entre clanes, familiares de ‘El Baba’, un menor ajeno al conflicto y una motocicleta quemada

Un hombre de 36 años muere de forma violenta en un cortijo de Estepa (Sevilla) a manos de su pareja de 33 años

La muerte se produjo este domingo 16 de agosto alrededor de las 15:00 horas

Un hombre de 36 años muere de forma violenta en un cortijo de Estepa (Sevilla) a manos de su pareja de 33 años

Las petroleras europeas hacen negocio con la crisis de Ormuz: duplican su beneficio y Repsol se embolsa 1.010 M€ en tres meses

La empresa española multiplica por casi cuatro sus ganancias extraordinarias en un trimestre mientras las grandes compañías energéticas de la UE acumulan 7.500 millones, según recoge un informe de la organización ecologista Transport & Environment

Las petroleras europeas hacen negocio con la crisis de Ormuz: duplican su beneficio y Repsol se embolsa 1.010 M€ en tres meses

La reflexión de Christian Gálvez tras llevar el espíritu de ‘Pasapalabra’ a Hollywood con Patricia Pardo: “De Móstoles a Los Ángeles, de ser hijo a ser padre”

El presentador estuvo acompañado por su mujer y su hijo en su andadura por Estados Unidos para grabar los pilotos de ‘El Rosco’ en inglés y español

La reflexión de Christian Gálvez tras llevar el espíritu de ‘Pasapalabra’ a Hollywood con Patricia Pardo: “De Móstoles a Los Ángeles, de ser hijo a ser padre”

Un hombre de 31 años muere durante un trayecto en coche y su familia no se da cuenta hasta 100 kilómetros después en un peaje

Los padres decidieron parar en el arcén de la A21 al no obtener respuesta de su hijo, pensando que estaba dormido

Un hombre de 31 años muere durante un trayecto en coche y su familia no se da cuenta hasta 100 kilómetros después en un peaje
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP cierra filas con Vivas en su ataque contra la “inacción” del Gobierno, mientras evita apuntar directamente contra Marruecos

El PP cierra filas con Vivas en su ataque contra la “inacción” del Gobierno, mientras evita apuntar directamente contra Marruecos

Vivas teme que el Gobierno no quiera “molestar a Marruecos” ante “un hipotético plan concebido para golpear a Ceuta hasta su caída definitiva”

Una empresa deberá indemnizar a una trabajadora que se reincorporó tras 16 años de excedencia por maternidad por no haberle pagado los complementos de antigüedad

Zapatero los depuró y Pedro Sánchez rechazó recuperarlos: los dos batallones de la Legión en Ceuta y Melilla que el PP exige rescatar para reforzar los dos enclaves

Para qué sirven las líneas verdes pintadas junto al arcén en algunas carreteras: la curiosa medida de la DGT para cambiar la forma en la que conduces

ECONOMÍA

Las petroleras europeas hacen negocio con la crisis de Ormuz: duplican su beneficio y Repsol se embolsa 1.010 M€ en tres meses

Las petroleras europeas hacen negocio con la crisis de Ormuz: duplican su beneficio y Repsol se embolsa 1.010 M€ en tres meses

Abre The Link, el rascacielos más alto de Francia, en París: dos torres conectadas y ningún trabajador a más de 50 metros de un mirador o zona verde

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Un empresario está construyendo una inmensa red de túneles bajo los Alpes para que millonarios de todo el mundo tengan su fortuna a salvo incluso de drones

Cuál es la familia más rica de Castilla-La Mancha, según la lista Forbes: son dueños del grupo lácteo más famoso de España y su fortuna ha crecido un 12,5% en el último año

DEPORTES

Rodri sigue generando ingresos en uno de sus exequipos 10 años después de su salida

Rodri sigue generando ingresos en uno de sus exequipos 10 años después de su salida

¿A los jugadores ya no les gusta el fútbol? “No deja de ser un trabajo y es muy normal que durante el tiempo libre realicen otras actividades”

Más competencia para Ferran: Mika Godts y Akliouche se suman al ataque de Luis Enrique y provocan ‘overbooking’ en la delantera del PSG

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Barça y Manchester City llegan a un acuerdo por Rodri y cierran el traspaso del centrocampista por una cifra inferior a los 80 millones de euros