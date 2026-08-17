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Ángel Illescas, floricultor: “Este arbusto hace magia por la noche, es cuando abre sus flores”

El experto explica cuáles son los cuidados esenciales para que se mantenga sana

Un arbuste que muertra sus flores por la noche
Montaje de Infobae en el que aparece Ángel Illescas.
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Los arbustos son una de las mejores opciones para aportar volumen, color y vida a cualquier espacio exterior sin necesidad de recurrir a árboles de gran tamaño. Además de su función ornamental, muchas de estas especies destacan por su resistencia y por su capacidad para adaptarse a diferentes condiciones climatológicas.

Entre la gran variedad de arbustos que podemos encontrar en jardines y terrazas, hay uno que sorprende especialmente a Ángel Illescas, floricultor que publica contenido en redes sociales. En uno de los últimos vídeos de su cuenta de TikTok ha profundizado en una especie en concreto.

“Este arbusto hace magia por la noche. ¿Por qué? Porque es cuando abre sus flores", afirma al inicio del vídeo. Se trata del galán de noche, también conocido como dama de noche, que es de origen tropical.

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Sus pequeñas flores, de tonos blanquecinos o verdosos, se agrupan en racimos y liberan su fragancia cuando cae el sol, una característica que convierte a esta planta en una opción especialmente llamativa para patios, terrazas y jardines.

Cómo cuidar el galán de noche

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es su sensibilidad al frío. Se trata de una especie propia de climas cálidos y, aunque puede cultivarse en zonas donde las temperaturas bajan durante el invierno, necesita estar protegida de las heladas.

En lugares fríos, especialmente cuando la planta todavía es joven, puede ser recomendable cultivarla en maceta para poder trasladarla a un espacio resguardado durante los meses más fríos.

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@angelillescasnombela “¿Tú tienes galán de noche? Y quiero saber una cosa: ¿eres de los que esperan a que llegue la noche para disfrutar de su perfume, o todavía no conocías esta maravilla?” #viral #parati #angelillescas #viverosviral #flores ♬ sonido original - Angel Illescas Nombela

En cuanto a la ubicación, puede crecer tanto a pleno sol como en semisombra, aunque en zonas muy calurosas agradecerá cierta protección durante las horas de mayor intensidad. Si se cultiva en maceta, situarla en un lugar protegido del sol en los momentos de calor más intensos puede ayudar a evitar que sufra. El sustrato, además, debe contar con un buen drenaje y mantenerse con una humedad adecuada, pero sin llegar a encharcarse.

Otro de sus grandes atractivos aparece precisamente cuando llega la noche. Las flores del galán de noche desprenden un perfume dulce e intenso durante estas horas, mucho más perceptible que durante el día. Esta característica está relacionada con su estrategia de polinización: el aroma nocturno ayuda a atraer a los animales que visitan sus flores durante ese periodo.

En las zonas donde las temperaturas pueden caer por debajo de cero y producirse heladas, Ángel Illescas recomienda prestar especial atención a la protección durante el invierno. En el caso de los ejemplares jóvenes plantados directamente en el suelo, cubrirlos durante los episodios de frío puede ayudar a protegerlos, mientras que los cultivados en maceta pueden trasladarse a un porche o espacio resguardado.

Por último, la poda también debe hacerse teniendo en cuenta el clima y el momento de floración. El experto aconseja realizarla después de las floraciones, en lugar de hacerlo durante el invierno. De esta forma, se evita dejar los tallos recién cortados expuestos a las bajas temperaturas y se favorece el mantenimiento de una estructura adecuada para las siguientes floraciones.

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