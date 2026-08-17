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Avance de ‘La Promesa’ del martes 18 de agosto: Ángela pedirá a Máximo que abandone el palacio y Jacobo logrará contenerse ante Adriano

La ficción diaria de La 1 pondrá el foco en el conflicto entre Jacobo, Martina y Adriano

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 17 al 21 de agosto (RTVE)
Avance semanal de ‘La Promesa’ del 17 al 21 de agosto (RTVE)
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La Promesa encaran este martes un nuevo punto de ruptura después de que Jacobo haya descubierto la relación entre su prometida y su amigo, una revelación que ha dejado a los tres sin salida clara y que vertebra los episodios de la semana, del 17 al 21 de agosto, en el palacio. En el capítulo del martes, Jacobo finalmente se contiene y no golpea a Adriano, aunque el choque no se cierra ahí: Adriano se lo cuenta a Martina y ambos se sienten perdidos, sin saber cómo actuar. La serie entra así en el episodio 886 con su principal conflicto sentimental ya abierto.

El arranque de esta trama quedó fijado en el episodio del lunes de La Promesa, recién emitido, cuando Jacobo exigió explicaciones a Adriano por la traición con Martina y estuvo a punto de pegarle. Esa escena cerró un capítulo en el que también se activaron varios frentes paralelos en la casa: Julio pidió al marqués Alonso dirigir la cocina y este aceptó sin saber que la decisión empeoraba la situación de las cocineras. Además, Julieta contó a Manuel que Lorenzo casi la golpeó, y él se enfrentó al capitán.

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La crisis entre Jacobo, Martina y Adriano marca el avance inmediato de la historia, pero no será el único foco del martes. Manuel intentará convencer a Julieta de que no abandone La Promesa y le recordará el pacto de afrontar juntos las dificultades, mientras ella teme que Ciro use su amor para hundirle. Antes de que termine el día, Manuel decidirá mandar a Ciro fuera durante unos días para darle un respiro a Julieta. La medida busca rebajar una presión que ya se había hecho visible en el capítulo anterior, cuando ella llegó a plantearle marcharse para evitar que Ciro siguiera persiguiéndola.

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 17 al 21 de agosto (RTVE)
Avance semanal de ‘La Promesa’ del 17 al 21 de agosto (RTVE)

Qué pasará el martes en ‘La Promesa’

En paralelo, Curro volverá a intentar que Ángela acepte el reconocimiento de Máximo. La joven se negará porque prefiere afrontar el escándalo antes que deberle nada a un padre que la repudia. Ese conflicto viene de lejos dentro de la propia semana de La Promesa. El lunes, Curro ya había tratado de acercar a Ángela y Máximo, pero el duque frustró el intento con sus comentarios; después, Máximo aceptó reconocerla a su ritmo y ella rechazó esa posibilidad.

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La presión sobre Ángela crecerá todavía más, porque también exigirá a Máximo que se marche de La Promesa. El desencuentro entre ambos pasa así de la negociación fallida a una ruptura abierta. La cocina será otro de los escenarios centrales del martes. Julio encargará a Simona y Candela un postre muy difícil y con muy poco tiempo, con la única intención de fastidiarlas, después de haber obtenido el lunes el permiso de Alonso para ponerse al frente.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Los conflictos de ‘La Promesa’

La decisión del marqués ya había alterado el equilibrio de ese espacio de La Promesa, porque aceptó el cambio de mando sin conocer sus consecuencias para las cocineras. El nuevo encargo confirma que el pulso no responde a una necesidad del servicio, sino a una maniobra de presión dentro del palacio. También seguirá abierto el triángulo entre María, Carlo y Samuel. Este lunes, María percibió la tristeza de Carlo y le prometió que se casarían pronto, pero más tarde Carlo se encaró con Samuel y le acusó de haberle mentido porque seguía queriendo a María y, además, creía que ella quería al cura.

El martes en La Promesa, Samuel asegurará a Carlo que el beso con María fue un impulso y que ella se apartó, pero no conseguirá que le crea. La desconfianza, por tanto, se mantendrá intacta pese a la explicación. A todo ello se suma la maniobra de Lorenzo con Ciro. El capitán le animará a visitar en persona a las empresas reacias a comprar el manual para que puedan robar a Manuel sin dejar rastro.

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