Un joven italiano de 21 años, en coma inducido tras ser agredido por la espalda a la salida de una discoteca en Barcelona

Nicola Maggiotto, el joven italiano de 21 años agredido en Barcelona (@albertostefaniofficial / Instagram)

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Los Mossos d’Esquadra investigan la agresión que sufrió el pasado 12 de agosto un joven italiano de 21 años a la salida de una discoteca en la zona del parque del Fòrum, entre Barcelona y Sant Adrià de Besòs. Nicola Maggiotto, vecino de Asolo, en la provincia italiana de Treviso, permanece ingresado en la UCI del Hospital del Mar en coma inducido después de recibir un fuerte golpe en la cabeza durante un enfrentamiento con un grupo de desconocidos. Su estado es estable, según la prensa italiana, aunque su pronóstico es reservado por las lesiones cerebrales que presenta.

Todo ocurrió poco después de las diez de la noche, cuando Maggiotto y sus amigos abandonaban el local y se dirigían hacia una parada de taxis próxima. El grupo, formado por jóvenes italianos de unos 20 años, había pasado el día en la zona de ocio del Fòrum. Lo que estaba siendo un viaje de vacaciones terminó de forma abrupta a las puertas de la discoteca Sea Sea Beach, cerca de Port Fòrum.

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La policía catalana recibió el aviso sobre las 22:25 horas. Cuando llegaron las patrullas, los presuntos agresores ya habían abandonado el lugar. Una ambulancia trasladó a Maggiotto al Hospital del Mar, mientras que uno de sus amigos tuvo que recibir asistencia médica por lesiones leves en la cara. El padre del joven, que viajó inmediatamente a Barcelona junto a su esposa, presentó posteriormente una denuncia ante los Mossos.

La investigación continúa abierta y los agentes de la comisaría de Badalona están tratando de reconstruir qué sucedió exactamente durante los minutos previos a la agresión. Para ello han tomado declaración a varios testigos, entre ellos los amigos de la víctima, y han revisado las cámaras de seguridad de la zona.

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Una conversación que terminó en pelea

La versión que han contado los amigos de Maggiotto a los medios italianos sitúa el origen del incidente en un encuentro casual con otro grupo de jóvenes. Según su relato, eran entre diez y quince personas y ambos grupos comenzaron hablando con normalidad. Lo hicieron en inglés y español, entre el ambiente propio de una noche de fiesta.

Giuseppe Siben, uno de los amigos de Maggiotto, ha explicado al diario Corriere della Sera que llegaron a hablar incluso del Mundial y de la victoria de España. El joven asegura que la situación cambió cuando los otros chicos se dieron cuenta de que eran italianos. Aun así, Siben matiza que no considera que la nacionalidad de los jóvenes fuera necesariamente el motivo de la agresión.

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Fòrum de Barcelona (Ayuntamiento de Barcelona / Europa Press)

En algún momento, Maggiotto se quedó unos metros por detrás del resto de sus amigos y comenzó a discutir con uno de los integrantes del otro grupo. Según el relato de Siben, ambos llegaron a enfrentarse mientras el resto permanecía alrededor. Fue entonces cuando se produjo el golpe que dejó al joven inconsciente. Siben asegura que vio a otro miembro del grupo correr hacia Maggiotto por detrás y propinarle un fuerte puñetazo en la nuca. El joven cayó al suelo y perdió el conocimiento.

A partir de ahí, el relato de los testigos sitúa a varios integrantes del grupo atacando a Maggiotto cuando ya estaba tendido en el suelo. Siben asegura que se lanzó a ayudar a su amigo y que también recibió golpes. Llegó a perder el conocimiento y, según su testimonio, un tercer integrante del grupo tuvo que intervenir para intentar reanimarlos.

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Los amigos sostienen que los agresores dejaron de golpearles y huyeron cuando escucharon las sirenas de los vehículos policiales. La investigación de los Mossos deberá determinar ahora si esta secuencia se corresponde con lo ocurrido y quiénes fueron exactamente las personas que participaron en el ataque.

Sin robo y con la investigación todavía abierta

Una de las primeras cuestiones que tratan de aclarar los investigadores es el motivo del enfrentamiento. Por el momento, la hipótesis del robo no parece encajar con lo sucedido: los jóvenes italianos no denunciaron que les hubieran quitado dinero, teléfonos móviles u otras pertenencias.

Los Mossos también intentan determinar si hubo algún intercambio de insultos o amenazas antes de la pelea y qué papel tuvo cada una de las personas presentes. Las declaraciones de los amigos de Maggiotto constituyen una de las principales vías para reconstruir los hechos, aunque los investigadores deberán contrastarlas con las imágenes de las cámaras y con el resto de testimonios.

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El padre del joven ha descrito el ataque ante la prensa italiana como un “golpe cobarde” y ha explicado la angustia con la que está viviendo la hospitalización de su hijo. Según su relato, una enfermera del Hospital del Mar le preguntó incluso si creía en Dios y le trasladó que las próximas horas serían importantes para conocer cómo evolucionaban los traumatismos.

Maggiotto, aficionado al rugby y a las artes marciales, continúa ingresado en la UCI mientras sus familiares esperan su evolución. Sus amigos, que fueron quienes avisaron a la familia tras la agresión, han regresado ya a Italia después de permanecer junto a él durante las primeras horas de hospitalización.

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Según Rai News, el Consulado italiano en Barcelona está prestando asistencia a la familia de Maggiotto y al otro joven italiano que resultó herido.