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La Aemet prevé un cambio de tiempo: vuelve el calor extremo sin que las lluvias y tormentas con granizo se despidan de estas regiones

La próxima semana empieza con una subida del mercurio, que podrá volver a bajar el miércoles con la llegada, de nuevo, de inestabilidad a la atmósfera

Una mujer bajo la lluvia. (Europa Press)
Una mujer bajo la lluvia. (Europa Press)
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El calor intenso ha dado paso a las tormentas que han descargado agua con fuerza a lo largo de este fin de semana en buena parte del país. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya avisaba de un cambio de tiempo con la llegada de una DANA.

“Estos chubascos podrán tener intensidad fuerte o muy fuerte y provocar, por lo tanto, algunas balsas de agua o inundaciones locales. Además, las tormentas vendrán acompañadas de granizo en algunos puntos y también de rachas de viento muy intensas”, advertía el viernes en un comunicado el portavoz del organismo público, Rubén del Campo. Así, este domingo continuarán las lluvias en el extremo norte y, de nuevo, se formarán chubascos y tormentas en el resto de la península, excepto en el suroeste.

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A lo largo de esta jornada, “las precipitaciones serán menos generalizadas, serán más ocasionales que el sábado”, detallaba el portavoz. No obstante, podrán caer con fuerza, con granizo e ir acompañadas de intensas rachas de en el entorno de los Pirineos, del sistema Ibérico y en zonas aledañas.

En cuanto a las temperaturas, Del Campo es claro: volverán a subir tras la breve tregua. Se superarán los 36 grados en el nordeste peninsular, en el interior de las regiones mediterráneas, Mallorca y zona centro. En el sur de Galicia, Extremadura y Andalucía, incluso hará un “calor intenso”, con máximas cercanas a los 38 grados e incluso superiores en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.

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12 comunidades autónomas en aviso

Mapa de alertas meteorológicas para este domingo, 16 de agosto de 2026. (Aemet)
Mapa de alertas meteorológicas para este domingo, 16 de agosto de 2026. (Aemet)

La Aemet mantiene activos varios avisos de nivel amarillo (peligro bajo) por lluvias en diferentes provincias andaluzas. Se esperan precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, así como tormentas en zonas interiores, que pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. Además, se prevén temperaturas máximas de hasta 38 grados en Córdoba, Jaén, Sevilla y Almería.

En Aragón, el aviso más destacado es de nivel naranja (peligro importante) por lluvias intensas y tormentas en el este de la comunidad, donde pueden acumularse hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. Las tormentas pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Asturias se mantiene en nivel amarillo por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora en áreas de montaña, junto a la posibilidad de tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento intensas.

Bañistas en la playa de San Lorenzo en Gijón, a 15 de agosto de 2026. (EFE/Paco Paredes)
Bañistas en la playa de San Lorenzo en Gijón, a 15 de agosto de 2026. (EFE/Paco Paredes)

Cantabria cuenta con avisos amarillos por lluvias localmente fuertes, que pueden alcanzar 15 litros por metro cuadrado en una hora, y tormentas con granizo y viento fuerte, especialmente en zonas montañosas.

En Castilla y León, la Aemet mantiene avisos amarillos por lluvias y tormentas en áreas de montaña. Se prevén acumulados de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes.

En Castilla-La Mancha, los avisos de nivel amarillo responden a la previsión de lluvias y tormentas en el este de la comunidad, con precipitaciones que pueden alcanzar 20 litros por metro cuadrado en una hora, junto con granizo y viento intenso.

Cataluña afronta avisos naranjas por lluvias intensas en las provincias de Barcelona y Girona, donde pueden acumularse hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora.

Cielo encapotado en Barcelona, a 15 de agosto de 2026. (EFE/Marta Pérez)
Cielo encapotado en Barcelona, a 15 de agosto de 2026. (EFE/Marta Pérez)

En la Comunidad Valenciana, la Aemet ha activado el nivel naranja por lluvias intensas en el interior norte de Castellón, con acumulados de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora.

Extremadura presenta avisos amarillos por tormentas en diversas zonas de ambas provincias. Se prevén chubascos localmente fuertes, con rachas de viento intensas, y temperaturas máximas de hasta 38 grados en la región.

Galicia mantiene avisos amarillos por temperaturas máximas que pueden alcanzar entre 34 y 38 grados en las provincias de Ourense y Pontevedra. Además, se espera la presencia de nieblas con visibilidad reducida en el norte de Lugo.

En Baleares, se han activado los avisos por máximas de hasta 36 grados en Mallorca, con nivel amarillo en el interior y sur de la isla.

La Rioja presenta avisos amarillos por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo y viento fuerte.

España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

Comienzo de la próxima semana

El comienzo de la próxima semana tendrá un tiempo más estable. “Podrán crecer nubes de evolución en zonas de montaña del norte y del este, con chubascos y tormentas que aunque localmente podrán ser fuertes, en general serán más aislados y ocasionales que en los días previos, tanto el lunes como el martes”, avisaba Del Campo.

Respecto al mercurio, las temperaturas subirán forma generalizada y el calor, de nuevo, será intenso. “Se superarán los 36 grados en la mayor parte del país, salvo en el Cantábrico y zonas costeras del Mediterráneo. En el nordeste, centro y sur se superarán los 38 grados”.

A partir del miércoles, aunque la incertidumbre en el pronóstico es alta, la Aemet espera inestabilidad, con chubascos y tormentas. Además, las temperaturas descenderían otra vez hacia valores más suaves.

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