Las mujeres migrantes afiliadas a la Seguridad Social ya alcanzan 1,3 millones y las latinoamericanas lideran con el 39% del total

Una mujer mayor en silla de ruedas y su cuidadora pasean por Madrid. Jesús Hellín / Europa Press.

La presencia de mujeres extranjeras en España aumenta año a año y su papel resulta clave tanto para la economía como para el equilibrio demográfico del país. Según datos del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones, 3.581.558 mujeres contaban con documentación de residencia en vigor en España a 30 de septiembre de 2025, lo que supone prácticamente la mitad del total de población extranjera documentada.

En términos porcentuales, las mujeres representan el 48% del total de personas extranjeras con residencia en vigor en el país. De ellas, el 41% procede de países de la Unión Europea, lo que equivale a 1.459.397 mujeres. El grupo más numeroso corresponde a las mujeres procedentes de Rumanía, con 531.041 residentes. Tras ellas se sitúan las de nacionalidad marroquí, con 414.171, y en tercer lugar las italianas, que suman 227.886.

Este mapa migratorio refleja las dinámicas históricas de movilidad dentro de Europa y también la importancia de los flujos migratorios procedentes del norte de África y América Latina.

Fuente: Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI),

En cuanto a la distribución geográfica de estas mujeres en nuestro país, el 68% se concentra en cuatro comunidades autónomas: Cataluña, con un 21% del total; Madrid, con el 17%, y Andalucía y la Comunidad Valenciana con un 15% ambas. Estas regiones destacan por su dinamismo económico y su capacidad de absorción de empleo en sectores clave como los servicios, los cuidados, el turismo o la agricultura, recoge el informe.

El proceso de integración también se refleja en el acceso a la nacionalidad española. Entre 2015 y 2024, algo más de 724.000 mujeres obtuvieron la nacionalidad por residencia, lo que representa el 55% del total de personas nacionalizadas por esta vía. Este dato pone de relieve el peso creciente de las mujeres en los procesos de integración social y administrativa en España.

Fuente: Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI),

Una contribución clave al mercado laboral

Uno de los aspectos más destacados del informe del Observatorio Permanente de la Inmigración es la aportación de las mujeres extranjeras al mercado de trabajo. Los datos de afiliación a la Seguridad Social correspondientes a enero de 2026 registran 1.294.259 mujeres extranjeras afiliadas, lo que supone el 43% del total de personas extranjeras dadas de alta en el sistema.

Según el informe, estos datos “consolidan el peso estructural del empleo femenino migrante en el mercado laboral español y evidencia su creciente contribución a la sostenibilidad del sistema de protección social”.

Sus autores inciden en que el volumen de afiliación femenina extranjera “confirma su papel estratégico y su aportación resulta especialmente relevante en un contexto de envejecimiento demográfico y necesidad de refuerzo generacional, contribuyendo de manera directa al equilibrio y sostenibilidad de la Seguridad Social”.

Fuente: Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI),

Rumanas, colombianas y venezolanas, las más numerosas

Por regiones de origen, las mujeres procedentes de América Central y del Sur son el colectivo más numeroso, con 504.023 afiliadas, lo que representa el 39% del total de mujeres extranjeras afiliadas. A continuación se sitúan las de países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio, con 427.664 afiliadas, es decir, el 33%.

Si se analiza por nacionalidades concretas, las mujeres rumanas vuelven a liderar el ranking, representando el 12% del total de afiliadas. Les siguen las colombianas (9%) y, con un 8% cada una, las venezolanas y las marroquíes.

En cuanto a los regímenes laborales, el Régimen General concentra el 70% de las afiliadas extranjeras, lo que supone el 42% del total de personas extranjeras incluidas en este modelo de cotización.

‘Autorizadas’ para estudiar

Además del ámbito laboral, el informe del OPI destaca la creciente presencia de mujeres migrantes en el sistema educativo y universitario español. Los datos reflejan una tendencia ascendente en las autorizaciones de residencia por estudios. En concreto, la última estadística publicada por el Observatorio muestra un incremento del 92% en las autorizaciones concedidas a mujeres entre 2014 y 2024.

A 30 de septiembre de 2025, 29.107 mujeres extranjeras contaban con una autorización de estancia por estudios en vigor, lo que representa el 52% del total de personas con este tipo de permiso. La mayor parte de estas estudiantes se encuentra en edades jóvenes. El 29% tiene entre 20 y 29 años, una etapa clave para la formación universitaria o de posgrado.

La Comisión Europea ha dicho este jueves que le corresponde al Gobierno español "decidir" sobre las soluciones legales que dar a los migrantes en España, porque es una competencia nacional, al tiempo que ha considerado que la regularización extraordinaria adoptada el miércoles es una opción legal posible para responder a las "necesidades" del mercado laboral. (Fuente: Comisión Europea)

Por nacionalidades, las estudiantes extranjeras con mayor presencia en España proceden principalmente de América Latina. Las colombianas encabezan la lista, representando el 14% del total de mujeres con autorización de estudios. Les siguen las peruanas (10%), las chinas (7%) y, con un 6% cada una, mujeres procedentes de Marruecos, Estados Unidos, México y Ecuador.

En cuanto a su distribución geográfica, las estudiantes extranjeras se concentran en las principales ciudades universitarias del país. Las provincias con mayor presencia son Madrid, con el 33%; Barcelona, con un 20%, y Valencia, con el 12%.