El terremoto de Granada, en imágenes: desprendimientos, fachadas dañadas y una noche de alerta y al raso para numerosos vecinos

Un terremoto de magnitud 5 y con epicentro en la localidad de Alhendín se ha dejado sentir ampliamente entre la población durante la madrugada de este sábado en la ciudad de Granada y en el área metropolitana. (Fuente: Europa Press/X)

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Unos 40 temblores han sacudido Granada esta noche, informa el Instituto Geográfico Nacional, empezando por un primero de magnitud 3,7 con epicentro en La Zubia sobre las 18:45 y otros varios de magnitudes similares o inferiores que le sucedieron después, incluyendo uno de 2,2 poco después de las 20:00 y otro de 2,3 una hora antes del de mayor intensidad.

Más de 250 llamadas al 112 durante la noche

El más fuerte, de magnitud 5.2 y con epicentro en Alhendín, de unos ocho segundos de duración, ha provocado daños materiales poco después de la 1 de la madrugada, lo que ha motivado la activación de la fase de emergencia en situación operativa 1 del Plan ante el Riesgo Sísmico, pero no ha dejado ningún herido ni víctima.

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Más de 200 llamadas al 112 a lo largo de la noche han mantenido alerta a los servicios de emergencia, si bien sus labores se han limitado a la atención de incidencias relacionadas con la caída de cornisas, grietas en edificios y desprendimientos de fachadas, que a su vez han motivado alguna revisión preventiva en los inmuebles afectados, tanto viviendas como locales.

Según informa Ideal, los avisos han llegado principalmente desde numerosas localidades granadinas -Alhendín, Churriana de la Vega, Ogíjares, Padul, Almuñécar, Gójar, Dílar, Guadix, La Zubia, Pinos Puente, Granada, Armilla, Motril o Cenes, entre muchas otras-, pero también desde Almería, Sevilla, Málaga, o Córdoba. Más de 200 municipios de cinco comunidades autónomas han sentido el terremoto, de acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional.

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Uno de los puntos más afectados ha sido el centro de Granada, donde la Iglesia de la Magdalena sufrió desprendimientos en la estructura. En la calle Puentezuelas, también en pleno centro, se han reportado caídas de cornisas y de cascotes. El Instituto Padre Suárez, edificio emblemático de la ciudad, perdió una gárgola de la fachada principal tras el temblor, según confirmó Francisco Padilla, portavoz de la Policía Local, a Granada Hoy.

En el barrio del Albaicín, el temblor provocó la caída de algunas cornisas, destacando los daños en el Monasterio de Santa Isabel la Real y a la torre de la Iglesia de Santa María de la Aurora y San Miguel Bajo. En el Cinturón Metropolitano, técnicos de Emergencias y Urbanismo estudiaron un posible desalojo preventivo de un edificio en Las Gabias, en la calle Fray Junípero. Finalmente, tras la inspección, los especialistas determinaron que los daños no ponían en riesgo la estructura y los residentes regresaron a sus viviendas.

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En Armilla y Churriana también se registraron caídas de fachadas, algunas de las cuales afectaron a vehículos estacionados en la vía pública. En Huétor Vega, el temblor provocó un apagón que dejó sin luz a todo el núcleo urbano durante varias horas.

El temor a desprendimientos y colapsos de edificios ha llevado a numerosos vecinos a pasar la noche al raso en calles, parques y plazas de la ciudad, especialmente en barrios antiguos. Según informa Ideal, los habitantes de la ciudad han permanecido fuera de sus domicilios con sillas y mantas. Algunos regresaron a sus hogares a lo largo de la noche después de que se confirmase la estabilidad de las edificaciones; y otros se vieron obligados a buscar refugio por la tormenta y la lluvia que se cernió durante la madrugada sobre la ciudad.

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No se han tenido que lamentar daños personales. Este sábado, la Junta revisará los edificios que presenten daños para comprobar si son estructurales o si, por el contrario, los vecinos que aún no lo hayan hecho pueden regresar a sus casas.