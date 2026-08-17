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Rodri sigue generando ingresos en uno de sus exequipos 10 años después de su salida

El FC Barcelona y el Manchester City habrían alcanzando un acuerdo por el traspaso del jugador, lo que generaría ingresos en un tercer club

El jugador español Rodri (Europa Press)
El jugador español Rodri (Europa Press)
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El FC Barcelona y el Manchester City parecen haber llegado a un acuerdo por Rodri, a pesar de que todavía no se ha hecho oficial el traspaso. El jugador español ha sido la comidilla del verano. Primero, por su relación con el Real Madrid, que se fue enfriando a medida que pasaban los días, o el centrocampista no supo esperar y decidió mirar hacia el equipo rival. Los azulgranas no dudaron en aprovechar ese interés para atar en corto su llegada. En esa transacción hay un equipo que saldrá beneficiado: el Villarreal.

Rodri se incorporó a la cantera del equipo amarillo durante el año 2013 procedente del Atlético de Madrid, cuando solo tenía 17 años. En el Villarreal estuvo cinco años, hasta que en 2018 el club rojiblanco volvió a repescarlo. Un año después salió definitivamente de España y puso rumbo a Manchester donde se unió a las filas de los citizens. Gracias a esas cinco temporadas que estuvo en Villarreal dentro del tramo de edad que contempla la mayor compensación, el submarino amarillo tiene derecho a recibir el 2,5% del importe de su próxima venta.

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El motivo es que el mecanismo de solidaridad de la FIFA establece que los clubes que han formado a un futbolista durante su etapa de formación reciban una parte proporcional de los ingresos derivados de sus posteriores traspasos. Esta normativa busca reconocer y compensar la labor de los equipos que contribuyen al desarrollo de los jugadores antes de alcanzar el fútbol profesional. La regulación indica que el 5% del importe de cada transferencia debe repartirse entre los clubes en los que el futbolista militó entre los 12 y los 23 años. Dentro de ese periodo, existe una compensación específica: entre los 16 y los 23 años, los equipos reciben un 0,50% del valor del pase por cada temporada que el jugador permaneció en sus filas.

El capitán de la selección español, Rodri (REUTERS/Lee Smith)
El capitán de la selección español, Rodri (REUTERS/Lee Smith)

De esta forma, si es el traspaso de Rodri al FC Barcelona se concreta en 65 millones de euros fijos más otros 10 millones en variables, el Villarreal recibiría inicialmente una suma de 1.625.000 euros. Además, si se cumplen las condiciones de los variables la cifra podría alcanzar los 1.875.000 euros. Aunque esta no es la primera vez que el jugador español genera ingresos en el club amarillo.

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Rodri y los ingresos en el Villarreal

Cuando en el año 2018 el Villarreal llegó a un acuerdo con el Atlético de Madrid para su traspaso por 20 millones de euros fijos y otros 5 millones en variables, el club se aseguró un 10% de la plusvalía obtenida en una futura venta del jugador. Una condición de la que volvió a aprovecharse tan solo un año después, cuando los rojiblancos vendieron a Rodri al Manchester City. Entonces, el equipo inglés pagó 70 millones de euros de la cláusula de rescisión.

Durante la celebración del título, Rodria tomó el micrófono para dedicar unas emotivas palabras a Ferran Torres, defendiéndolo de las críticas y reconociéndolo como 'historia del fútbol español'.

Al descontar los 20 millones que el Atlético había abonado inicialmente al Villarreal, la plusvalía quedó en 50 millones de euros. El 10% reservado por el Villarreal permitió que la entidad recibiera cinco millones más por el traspaso de Rodri al Manchester City. A este ingreso se sumó la compensación por derechos de formación: el 2,5% de los 70 millones pagados por el club inglés supuso otros 1,75 millones de euros para el Villarreal.

La operación de traspaso de Rodri al Manchester City reportó al Villarreal una suma superior a los 6,75 millones de euros, a pesar de que el futbolista ya no formaba parte del equipo en ese momento. Con la posibilidad de que Rodri recale en el Barcelona, el Villarreal volverá a verse beneficiado económicamente gracias a la normativa de la FIFA, sumando un nuevo ingreso a su balance gracias al paso del jugador por su cantera y a los acuerdos alcanzados en transferencias anteriores.

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