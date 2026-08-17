España
Agregar Infobae enGoogle

Francia busca dinero entre los jubilados: estudia frenar la subida de las pensiones más altas en 2027 para contener el déficit

El Gobierno de Macron plantea moderar la revalorización de las prestaciones más elevadas mientras afronta una creciente presión de los mercados y un agujero presupuestario que amenaza sus objetivos fiscales

Emmanuel Macron, presidente de Francia.
Emmanuel Macron, presidente de Francia.
Guardar

El Gobierno francés se prepara para tomar decisiones impopulares para intentar contener el deterioro de las cuentas públicas. Entre las medidas que estudia figura una que afecta directamente a los jubilados con mayores ingresos: congelar sus pensiones en 2027 o, al menos, limitar su revalorización por debajo de la inflación. La propuesta todavía no está cerrada, pero el ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, ha puesto públicamente la posibilidad sobre la mesa.

“La contribución a la recuperación nacional de los pensionistas más acomodados, por ejemplo mediante una indexación más moderada de sus pensiones, es una cuestión que merece plantearse”, escribió este lunes Lescure en la red social Bluesky, según recoge Efe. El mensaje recupera una idea que el ministro ya había planteado el viernes en una entrevista con Libération, aunque entonces insistió en que no había ninguna decisión tomada.

PUBLICIDAD

El Gobierno quiere, en todo caso, evitar que un eventual ajuste recaiga sobre los pensionistas con menos recursos. Lescure no ha precisado dónde situaría el umbral a partir del cual se aplicaría una revalorización más moderada. Algunas estimaciones manejadas en Francia apuntan a que limitar a la mitad de la inflación el aumento de las pensiones de quienes cobran 3.000 euros brutos permitiría ahorrar unos 700 millones de euros. Si la medida se extendiera a quienes perciben más de 2.000 euros, el ahorro alcanzaría los 1.500 millones.

Una medida que reabre la batalla por las pensiones

La propuesta llega después de que el Gobierno francés suspendiera a comienzos de año la aplicación de la reforma de las pensiones que elevaba progresivamente la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años. Aquella decisión fue una de las condiciones planteadas por los socialistas para evitar que el Ejecutivo cayera en una moción de censura.

PUBLICIDAD

Uno de los antiguos responsables de Economía, Thierry Breton, ha criticado ahora aquella suspensión. En declaraciones a BFMTV, Breton acusó al Gobierno de haber ganado tiempo con la congelación de la reforma y de verse obligado ahora a buscar alternativas que pueden resultar más costosas políticamente, al afectar directamente a quienes ya están jubilados.

Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), nos explica cómo la pensión que cobran los jubilados en España es un 60% más de lo que han cotizado a la Seguridad Social.

Lescure ha cuestionado las cifras utilizadas por su antecesor para calcular el impacto presupuestario de la suspensión de la reforma. Pero, más allá de esa discusión, el ministro ha defendido que el equilibrio financiero del sistema de pensiones sigue siendo una cuestión que Francia tendrá que abordar. El debate llega, además, en un momento especialmente delicado para las finanzas públicas.

Francia afronta una presión creciente sobre sus cuentas

Francia cerró 2025 con un déficit público equivalente al 5,1% de su producto interior bruto (PIB), el segundo más elevado de la zona euro, solo por detrás de Bélgica. El Gobierno se había marcado como objetivo reducirlo ligeramente hasta el 5% en 2026 y avanzar posteriormente hacia el límite del 3% establecido por las reglas fiscales europeas.

Ese calendario se complica. Las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio han añadido presión a unas cuentas públicas ya tensionadas y dificultan que París alcance este año el objetivo que se había fijado. Según Le Monde, el Ejecutivo estaría manejando ahora para 2027 una meta de déficit del 4,9%, una reducción mucho más modesta de la prevista inicialmente.

Con ese escenario, la posibilidad de situar el déficit por debajo del 3% en 2029 queda cada vez más comprometida. El Gobierno necesita encontrar recursos y reducir gastos, pero cada decisión tiene un coste político. Las pensiones ocupan un lugar especialmente sensible porque afectan a un colectivo numeroso y con una elevada participación electoral.

El factor electoral condiciona la decisión

El momento en que aparece la propuesta tampoco es casual. El Gobierno tendrá que presentar en las próximas semanas sus cartas para el presupuesto de 2027, precisamente un ejercicio marcado por las elecciones presidenciales francesas, previstas para el 18 de abril y el 2 de mayo.

Los pensionistas representan cerca de una cuarta parte de la población francesa y se encuentran entre los grupos con una mayor participación en las elecciones. Cualquier decisión que reduzca su poder adquisitivo puede tener, por tanto, consecuencias que vayan mucho más allá de las cuentas públicas.

Un señor mayor camina por una calle de Madrid (Jesús Hellín / Europa Press)
Francia pone las pensiones en el punto de mira: estudia congelar las jubilaciones más altas en 2027. (Jesús Hellín / Europa Press)

El Ejecutivo se encuentra así ante un equilibrio complicado: necesita convencer a los mercados y a sus socios europeos de que Francia puede reconducir sus finanzas, pero al mismo tiempo debe evitar que el ajuste desencadene una nueva crisis política.

La posibilidad de moderar la subida de las pensiones más altas permite al Gobierno concentrar parte del esfuerzo en quienes tienen mayor capacidad económica, pero también abre un nuevo frente en un país que lleva años dividido por la reforma de su sistema de jubilación.

Por ahora, Lescure mantiene la medida en el terreno de las posibilidades. La incógnita es cuánto tiempo podrá permanecer ahí. Con la presentación de los presupuestos de 2027 cada vez más cerca, Francia tendrá que decidir cómo reparte el coste de corregir unas cuentas públicas que siguen alejándose de los objetivos marcados. Y las pensiones, una vez más, vuelven a estar en el centro del debate.

Temas Relacionados

PensionesJubilaciónJubiladosEspaña-EconomiaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Guerra de fotos tras el divorcio: ¿puede un padre o una madre subir fotos de sus hijos a Instagram si su expareja se opone?

Tener la custodia no significa poder decidir en solitario sobre la imagen del menor cuando ambos progenitores conservan la patria potestad

Guerra de fotos tras el divorcio: ¿puede un padre o una madre subir fotos de sus hijos a Instagram si su expareja se opone?

“Misiles teledirigidos”: la ciencia estudia nuevos métodos para luchar contra el cáncer de cuello uterino

La OMS tiene como objetivo aumentar la prevención del cáncer de cérvix, el cuarto más frecuente entre mujeres, a nivel mundial

“Misiles teledirigidos”: la ciencia estudia nuevos métodos para luchar contra el cáncer de cuello uterino

Los cinco ejercicios clave para marcar y fortalecer los abdominales

Una rutina de abdomen efectiva necesita trabajar el recto abdominal, los oblicuos y el serrato con movimientos específicos que ayuden a ganar fuerza, masa muscular y definir

Los cinco ejercicios clave para marcar y fortalecer los abdominales

Un joven italiano de 21 años, en coma inducido tras ser agredido por la espalda a la salida de una discoteca en Barcelona

Nicola Maggiotto, que se encontraba de vacaciones en Barcelona junto a varios amigos, permanece ingresado en la UCI del Hospital del Mar con lesiones cerebrales y con pronóstico reservado

Un joven italiano de 21 años, en coma inducido tras ser agredido por la espalda a la salida de una discoteca en Barcelona
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un joven italiano de 21 años, en coma inducido tras ser agredido por la espalda a la salida de una discoteca en Barcelona

Un joven italiano de 21 años, en coma inducido tras ser agredido por la espalda a la salida de una discoteca en Barcelona

Todo lo que se sabe del crimen de Isla Cristina: un posible ajuste de cuentas entre clanes, familiares de ‘El Baba’, un menor ajeno al conflicto y una motocicleta quemada

El PP cierra filas con Vivas en su ataque contra la “inacción” del Gobierno, mientras evita apuntar directamente contra Marruecos

Vivas teme que el Gobierno no quiera “molestar a Marruecos” ante “un hipotético plan concebido para golpear a Ceuta hasta su caída definitiva”

Una empresa deberá indemnizar a una trabajadora que se reincorporó tras 16 años de excedencia por maternidad por no haberle pagado los complementos de antigüedad

ECONOMÍA

Guerra de fotos tras el divorcio: ¿puede un padre o una madre subir fotos de sus hijos a Instagram si su expareja se opone?

Guerra de fotos tras el divorcio: ¿puede un padre o una madre subir fotos de sus hijos a Instagram si su expareja se opone?

El gran relevo de la inversión: el 71% de los inversores tiene menos de 45 años, pero los mayores controlan el 61% del dinero

El nuevo sablazo de la luz: se dispara en agosto y empuja el recibo por encima de los 100 € por primera vez en cuatro años

Las petroleras europeas hacen negocio con la crisis de Ormuz: duplican su beneficio y Repsol se embolsa 1.010 M€ en tres meses

Abre The Link, el rascacielos más alto de Francia, en París: dos torres conectadas y ningún trabajador a más de 50 metros de un mirador o zona verde

DEPORTES

Las claves sobre la participación de Carlos Alcaraz en el US Open tras cuatro meses alejado de las pistas

Las claves sobre la participación de Carlos Alcaraz en el US Open tras cuatro meses alejado de las pistas

Rodri sigue generando ingresos en uno de sus exequipos 10 años después de su salida

¿A los jugadores ya no les gusta el fútbol? “No deja de ser un trabajo y es muy normal que durante el tiempo libre realicen otras actividades”

Más competencia para Ferran: Mika Godts y Akliouche se suman al ataque de Luis Enrique y provocan ‘overbooking’ en la delantera del PSG

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1