España esquiva la crisis y crecerá en 2026 a dos velocidades: las autonomías del sur aceleran y las del norte van al ralentí

El vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo. César Vallejo Rodríguez / Europa Press.

La economía española seguirá mostrando una notable fortaleza en 2026 pese a la creciente incertidumbre internacional. BBVA Research mantiene su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en el 2,4%, una cifra que permitirá a España continuar entre las economías más dinámicas de la zona euro gracias al empuje del consumo privado, el dinamismo de las exportaciones de servicios y el buen comportamiento del turismo.

Sin embargo, el crecimiento no será homogéneo en todo el territorio. El último informe del servicio de estudios de BBVA dibuja una España a dos velocidades, con las comunidades del sur y del arco mediterráneo liderando el avance económico, mientras que buena parte del norte industrial y exportador afrontará un escenario más complejo marcado por el encarecimiento de la energía, la desaceleración de la demanda europea y la persistencia de tensiones en el comercio internacional.

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A corto plazo, además, España se beneficiará del denominado ‘efecto refugio’ en el turismo. La inestabilidad provocada por la guerra en Oriente Medio está desviando parte de los flujos turísticos hacia destinos considerados más seguros, una circunstancia que favorecerá especialmente a Madrid, Baleares, Canarias y Cataluña.

La Comunidad Valenciana lidera el crecimiento económico

Entre las regiones con mejor comportamiento destaca la Comunidad Valenciana, que se convertirá en la autonomía con mayor crecimiento de España en 2026 al registrar un avance del 3%.

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Según BBVA Research, las ayudas destinadas a la reconstrucción tras la DANA seguirán impulsando la actividad económica, favoreciendo tanto la inversión pública como la privada. Este efecto permitirá a la región situarse claramente por encima de la media nacional.

También sobresalen Madrid y Baleares, con crecimientos previstos del 2,7% y del 2,6%, respectivamente. Ambas comunidades se verán beneficiadas por el tirón del turismo internacional, el auge de las exportaciones de servicios y la creciente demanda asociada a actividades de alto valor añadido.

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Andalucía se situará igualmente entre las economías más dinámicas del país, con un crecimiento estimado del 2,6%, impulsada tanto por el sector turístico como por las medidas de apoyo puestas en marcha tras las borrascas registradas durante los primeros meses del año.

El consumo sostiene el avance del centro y sur peninsular

El informe destaca el papel que seguirá desempeñando el consumo privado como uno de los principales motores de la economía española. La mejora del empleo, el crecimiento de la población activa y el mantenimiento de una demanda interna relativamente sólida permitirán que varias regiones del centro y sur mantengan ritmos de crecimiento superiores a la media nacional.

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Murcia y Castilla-La Mancha registrarán un avance del 2,5%, mientras que Cataluña y Canarias crecerán un 2,4%, en línea con el conjunto de España.

Por su parte, Extremadura mejora sus perspectivas hasta el 2,1% gracias a unos indicadores económicos recientes más favorables de lo esperado.

En conjunto, estas comunidades seguirán beneficiándose de una estructura económica más orientada hacia los servicios, un sector que continúa mostrando una mayor capacidad de resistencia frente a las turbulencias internacionales.

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Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, nos explica la importancia de la población inmigrante en el crecimiento de la economía española.

El norte industrial acusa el impacto de la crisis europea

La situación será distinta para las regiones con un mayor peso de la industria y las exportaciones de bienes. Así, BBVA Research advierte de que el encarecimiento de la energía, la persistencia de problemas en las cadenas globales de suministro y la debilidad económica de los principales socios comerciales europeos pesarán sobre la actividad durante los próximos meses.

Las previsiones reflejan este deterioro. Navarra y La Rioja crecerán apenas un 1,8% en 2026, mientras que Asturias y País Vasco avanzarán un 1,9%. Cantabria alcanzará un crecimiento del 2,1% y Galicia del 2,2%, todas ellas por debajo de la media nacional.

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La entidad señala que la caída de las exportaciones y la menor producción industrial explican buena parte de esta pérdida de dinamismo, especialmente en aquellas comunidades con una fuerte orientación manufacturera y exportadora.

Aragón y Castilla y León resisten mejor de lo esperado

No todas las regiones del norte evolucionarán de la misma forma. El mejor comportamiento de las ventas al exterior respecto a lo previsto hace unos meses ha permitido revisar al alza las perspectivas de Aragón y Castilla y León. Ambas comunidades crecerán un 2,2% durante 2026, una cifra inferior a la media nacional, pero superior a la de otros territorios industriales.

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Esta evolución demuestra que las exportaciones continúan siendo uno de los principales factores diferenciales entre regiones y seguirán desempeñando un papel clave para sostener el crecimiento en aquellas economías con una mayor orientación internacional.

Aun así, el contexto seguirá siendo complejo debido a la incertidumbre sobre la evolución de la economía europea y el impacto de los conflictos geopolíticos sobre los costes energéticos.

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Desaceleración en 2027

Aunque el escenario para 2026 sigue siendo favorable, el informe también contiene una advertencia de cara al futuro. BBVA Research ha rebajado tres décimas su previsión de crecimiento para 2027, situándola en el 2,1%. La revisión responde al deterioro del contexto internacional y a la aparición de varios factores que podrían limitar el avance de la economía española.

Entre ellos destacan el encarecimiento de la energía y de otras materias primas estratégicas, unos tipos de interés más elevados de lo previsto, la caída de la confianza de consumidores y empresas y el aumento de la incertidumbre sobre la política económica.

Además, el progresivo agotamiento de algunas medidas extraordinarias de apoyo fiscal reducirá parte del impulso que ha sostenido la actividad durante los últimos años.

País Vasco y Navarra podrían alcanzar en 2027 un crecimiento del 2,4%, según los expertos de BBVA Research. (Shutterstock).

Las exportaciones podrían salvar parte del crecimiento

A pesar de este escenario menos favorable, BBVA espera que las exportaciones de bienes recuperen protagonismo en 2027. El repunte previsto de la demanda exterior permitirá que algunas comunidades del norte mantengan tasas de crecimiento superiores a la media nacional. País Vasco y Navarra podrían alcanzar un crecimiento del 2,4%, mientras que Aragón y Galicia avanzarían un 2,3%.

Asimismo, Cantabria y La Rioja crecerían un 2,2%, beneficiadas por la recuperación de las exportaciones y por las oportunidades derivadas del aumento previsto del gasto en defensa en Europa.

En paralelo, Madrid y Cataluña seguirán encontrando apoyo en las exportaciones de servicios, mientras que Canarias y Baleares podrían perder parte del impulso turístico extraordinario registrado en 2026 conforme se normalicen los flujos internacionales.

El empleo seguirá siendo el gran soporte de la economía

El mercado laboral continuará siendo uno de los principales pilares del crecimiento económico español. BBVA prevé que el empleo aumente un 2,3% en 2026 y un 2,2% en 2027, apoyado por la inmigración y por una mayor participación de la población en el mercado de trabajo.

La Comunitat Valenciana volverá a liderar la creación de empleo, con un incremento del 3,4%, seguida por Castilla-La Mancha, Andalucía y Murcia, todas ellas con avances del 2,8%.

En contraste, las regiones del norte mostrarán una evolución más moderada. Navarra, Castilla y León y La Rioja registrarán los menores incrementos de empleo, reflejando la menor fortaleza de sus economías y el impacto de la desaceleración industrial.