El repunte migratorio en España se concentra en Ceuta: las entradas irregulares por tierra se disparan un 191% en 2026 sin contar la llegada masiva de migrantes en julio

Varios migrantes intentando cruzar a nado la frontera entre Ceuta y Marruecos (Jesús Torres / Europa Press)

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La inmigración irregular está cambiando de ruta. Mientras el número total de llegadas a España ha caído un 9,4% en lo que va de año, las entradas por tierra a Ceuta se han disparado un 191,1% respecto al mismo periodo de 2025. Y el dato todavía tiene una particularidad: no incluye las llegadas masivas que se produjeron los días 30 y 31 de julio desde Marruecos, que el Ministerio del Interior mantiene fuera de su estadística a la espera de realizar un “análisis específico”.

Hasta el 15 de agosto, 5.013 migrantes habían entrado irregularmente en Ceuta por vía terrestre, frente a los 1.722 registrados en los mismos meses del año pasado. Son 3.291 personas más en apenas ocho meses. El balance del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, recogido por Europa Press, permite así poner cifras a un aumento que, además, se produce mientras las llegadas irregulares al conjunto de España siguen una tendencia descendente.

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Ceuta no es la única ciudad autónoma donde se ha producido este repunte. En Melilla, las entradas irregulares por tierra han aumentado incluso más en términos porcentuales. Hasta el 15 de agosto se han contabilizado 548, frente a las 166 del mismo periodo de 2025: 382 más y un incremento del 230,1%. También se han registrado llegadas por mar, aunque en una magnitud mucho menor: 18 personas frente a las 15 del año pasado.

El comportamiento de las dos ciudades autónomas contrasta con el de las principales rutas marítimas. Y aquí aparece uno de los cambios más llamativos del balance de Interior: Canarias, que durante los últimos años ha concentrado buena parte de las llegadas por mar, registra ahora una fuerte caída, mientras otras vías marítimas ganan peso.

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Migrantes llegando a España en un cayuco (Europa Press)

Canarias da un vuelco y la Península gana peso

Hasta el 15 de agosto han llegado irregularmente a Canarias 4.808 migrantes a bordo de 64 embarcaciones. En el mismo periodo de 2025 fueron 11.883 personas en 196 embarcaciones. La diferencia es de 7.075 llegadas menos, un 59,5% de descenso. La caída se produce tanto en el número de personas como en el de embarcaciones, y supone un cambio notable respecto al volumen registrado en el archipiélago un año antes. Mientras tanto, otras rutas marítimas han seguido una dirección distinta.

En la Península han desembarcado 5.152 migrantes hasta el 15 de agosto, un 31,1% más que los 3.928 contabilizados durante el mismo periodo de 2025. Baleares también registra un incremento, aunque mucho más moderado: las llegadas por mar han pasado de 4.323 a 4.433, un 2,5% más.

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Península y Baleares suman así 9.585 llegadas marítimas, un 16,2% más que hace un año. Lo hacen, además, con prácticamente el mismo número de embarcaciones: 531 frente a las 536 del mismo periodo de 2025, un 0,9% menos. El dato refleja que el aumento de las llegadas a estas dos zonas no se debe a que hayan aumentado de forma significativa las embarcaciones utilizadas. De hecho, son ligeramente menos que un año antes, aunque el número de personas a bordo es superior.

Las fuerzas de Seguridad de Marruecos frustraron este sábado un intento de cruzar de forma irregular a la ciudad española de Ceuta de cientos de migrantes, en su mayoría subsaharianos, que se habían ocultado en las afueras de la urbe fronteriza de Castillejos.

En el conjunto del país, el balance resulta más contenido precisamente por el desplome de la ruta canaria. España ha registrado 19.972 entradas irregulares por vía marítima y terrestre hasta el 15 de agosto, frente a las 22.040 del mismo periodo de 2025. Son 2.068 menos, un 9,4% de descenso. La diferencia se aprecia todavía más cuando se separan las llegadas por mar. En total, 14.411 migrantes han alcanzado España por esta vía, un 28,5% menos que los 20.152 del año pasado. Lo han hecho a bordo de 599 embarcaciones, frente a las 737 contabilizadas entonces.

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