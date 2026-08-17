Galicia estrena aerolínea: Fly2Galicia tendrá su base en Santiago de Compostela y conectará la capital gallega con ocho destinos españoles y europeos

Un aeropuerto muestra varias aeronaves comerciales estacionadas en sus terminales y una preparándose para despegar en la pista principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hace casi un año que Ryanair decidió cerrar su base en Santiago y, desde entonces, el espacio aéreo español ha contado con menos vuelos de bajo coste desde Galicia. Hasta ahora. Y es que esta semana empieza a operar una nueva compañía gallega, Fly2Galicia, que comenzará a volar desde el próximo 1 de diciembre. Su objetivo es hacerse un hueco dentro de todas las propuestas low cost del mercado, pero, en este caso, los vuelos unirán Santiago de Compostela con tres ciudades españolas y cinco europeas.

Según ha adelantado la aerolínea desde su perfil de redes sociales, inauguradas hace apenas 24 horas, los billetes estarán disponibles para el público desde 19 euros e incluirán dos bultos de equipaje de mano, maleta pequeña y artículo personal, en todas sus tarifas. Además, su frecuencia total será de 17 vuelos semanales. Asimismo, también ha confirmado que la plataforma de reservas abrirá este martes, 18 de agosto.

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Y, como no podía ser de otra manera, el vuelo inaugural unirá Santiago de Compostela con la ciudad aragonesa de Zaragoza el mismo día del arranque operativo de la aerolínea. Ese mismo día, el 1 de diciembre, también están previstos otros vuelos internacionales, aunque la compañía no ha detallado todavía a qué destinos corresponden. El resto de las rutas comenzarán a operar a lo largo de esa primera semana de diciembre.

Ocho destinos y tarifas desde 19 euros

La red de destinos se divide en dos bloques. Por un lado, la aerolínea contará con tres conexiones nacionales con Zaragoza, Alicante y Granada. Por otro, habrá otras cinco rutas internacionales que llevarán a los pasajeros a capitales tan emblemáticas como Bruselas, Praga, Múnich, Venecia y Milán. Con este mapa de rutas, Fly2Galicia se posiciona como una alternativa para viajeros gallegos, o que salgan desde la capital de Galicia, que hasta ahora estaban obligados a desplazarse a otros aeropuertos peninsulares para acceder a muchas de estas ciudades europeas.

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Mapa completo de Fly2Galicia con las conexiones desde Santiago de Compostela (X/@Fly2Galicia)

En cuanto a cuáles serán los precios de salida, los vuelos a los tres destinos nacionales estarán disponibles desde 19 euros, mientras que las conexiones con Milán y Bruselas arrancarán en 39 euros. Los trayectos a Múnich, Praga y Venecia tendrán un precio de salida de 49 euros. Además, otro de los elementos que la aerolínea ha querido subrayar es que en todas las tarifas, incluidas las más económicas, se incluyen dos piezas de equipaje de mano: una maleta de cabina de hasta ocho kilos y un artículo personal.

Un proyecto con historia y dudas por resolver

La iniciativa de crear esta aerolínea no es nueva, sino que salió a la luz el pasado mes de abril, momento en el que la nueva compañía publicó en redes sociales una convocatoria de empleo para tripulantes de cabina de pasajeros, en la que describía un “proyecto en expansión” con “oportunidades de desarrollo profesional”.

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Después, en junio, El Faro de Vigo publicó que el promotor del proyecto, Gueorgui Iavorov Popov, lideró en 2022 una iniciativa de características similares con base en Mallorca que nunca llegó a operar ni registró actividad. Esa circunstancia alimentó las dudas sobre el futuro de Fly2Galicia en sus primeras semanas de vida pública. Sin embargo, la aerolínea no se ha pronunciado sobre este antecedente.