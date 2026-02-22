La productividad por trabajador crece el doble que los salarios en un año de beneficios récord para los empresarios: “Hay un reparto desigual de la tarta”

Un trabajador en una factoría de automóviles. (EFE)

La baja productividad ha sido durante años la asignatura pendiente de la economía española, pero esta tendencia está cambiando. Según los últimos datos del Gabinete Económico de CCOO, la productividad del trabajo -medida como el valor añadido bruto generado por cada asalariado- ha aumentado el doble que los salarios, tanto en términos nominales como reales.

Así, entre 2019 y 2025 en términos reales, el valor añadido bruto (riqueza generada) por trabajador ha aumentado un 9%. Esta subida no ha ido acompañada por un incremento de los salarios en la misma proporción, afirma CCOO, ya que la remuneración media por trabajador ha sido del 2% en el mismo periodo, mientras que el margen bruto por asalariado que obtiene la empresa ha crecido un 17%, según un informe elaborado por el sindicato.

También el Observatorio de la productividad y la competitividad española, elaborado por la Fundación BBVA y el Ivie, indica que la productividad total de los factores (PTF) ha mejorado un 1,4% anual desde 2020, un avance que explica el 33% del crecimiento del PIB en dicho periodo.

Declaraciones de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien ha afirmado que "la productividad que tenemos desde el año 83 ha crecido un 53%, mientras que los salarios reales sólo lo han hecho al 22%".

Los sectores más productivos

La mayor parte de los sectores y empresas han mejorado su productividad desde la pandemia, especialmente la fabricación de material de transporte, casi el 20%; hostelería (13,3%), industrias extractivas (8,7 %), fabricación de maquinaria y equipo (8,4%), transporte (7,8%) y fabricación de productos de caucho, plástico y otros productos minerales no metálicos (6,7%).

También se observa una “mejora significativa” en las actividades profesionales o las financieras, mientras que el comercio, el sector sanitario y de servicios sociales, el educativo o el de la construcción no muestra avances relevantes de productividad.

En cuanto a las diferencias regionales, Madrid, Cataluña y País Vasco destacan por sus altos niveles de productividad, mientras que Baleares y Canarias han tenido “fuertes mejoras”, al igual que otras comunidades como Castilla La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Cantabria y Galicia. Por su parte, Extremadura es la única comunidad que muestra una pérdida de eficiencia en los años posteriores al Covid-19.

Los márgenes empresariales se disparan en 2025

En este escenario de productividad al alza, los márgenes empresariales volvieron a batir récords a cierre de 2025, según los últimos datos recabados por CCOO, que señalan que la capacidad de las empresas para generar valor por cada euro vendido ha alcanzado un nuevo máximo histórico del 24,4%, una cifra que contrasta “con una recuperación salarial que todavía no compensa el esfuerzo productivo de las plantillas”, argumentan los representantes de los trabajadores.

El informe revela que la rentabilidad empresarial ha dado un salto estructural. El margen bruto sobre ventas se ha consolidado en el 13%, lo que supone un incremento de la rentabilidad del 30% respecto a los niveles previos a la crisis sanitaria del coronavirus, cuando este indicador oscilaba en torno al 10%.

Los autores del estudio reconocen que, aunque los costes de insumos y energía se han moderado, las empresas han mantenido elevados sus precios de venta. Este “desacople extraordinario” ha permitido que los beneficios se extiendan de forma generalizada a todo el tejido empresarial, principalmente en los sectores de la energía y la banca, subrayan.

El aumento de beneficios de las empresas apenas se ha trasladado a las nóminas de los trabajadores, ya que, según el informe, “se produce de manera continuada y sistemática un reparto desigual de la tarta. A pesar de las recientes subidas salariales, los márgenes empresariales siguen acaparando una parte desproporcionada de la riqueza generada”.

Desde Comisiones Obreras inciden en que la productividad crece a un ritmo que los salarios no alcanzan, consolidando un modelo donde “el capital retiene el grueso de las ganancias” derivadas del crecimiento económico. Insisten en que los datos de 2025 eliminan cualquier excusa para no avanzar en la justicia salarial, debido a que la productividad récord demuestra que “hay margen de sobra para subir sueldos y reducir la jornada laboral sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas”.

Por ello, el sindicato exige que la moderación de los costes de producción se traslade a los precios de consumo y a las nóminas de los trabajadores para evitar que el excedente empresarial se convierta en un factor de desigualdad estructural.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha firmado con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 3,1%

Un reparto “justo” de la riqueza

También desde UGT solicitan “mejoras salariales” que se ajusten al actual contexto económico en el que “buena parte del tejido empresarial se ha beneficiado en mayor proporción, acumulando unos márgenes empresariales que marcan niveles récord en los últimos cinco años”. Por ello demandan, “un modelo de reparto de la riqueza más justo y equilibrado”.

El sindicato estima que el primer paso ya se ha dado con la revalorización del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas. “Con ello, seguimos avanzando en el cumplimiento del compromiso de alcanzar el 60% del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea, además de garantizar un suelo salarial digno para las personas trabajadoras con rentas más bajas”, señalan. En UGT consideran que la subida del SMI debe venir acompañada de un aumento salarial en los tramos medios, para impulsar “un modelo de reparto de la riqueza más justo y equilibrado que ayude a combatir la precariedad y desigualdad salarial”.