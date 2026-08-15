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La reflexión de Emily Dickinson, poeta estadounidense, sobre el paso del tiempo: “Con los años no nos hacemos más viejos, sino más nuevos cada día”

La poeta estadounidense dejó esta cita en una carta escrita en 1874 y publicada de forma póstuma

Emily Dickinson
Emily Dickinson
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Hay autores, en esta caso autoras, cuya influencia no depende del número de obras publicadas en vida. Emily Dickinson (Amherst, Massachusetts, 1830-1886) apenas dio a conocer una decena de poemas mientras vivía, pero hoy está considerada una de las voces más importantes de la poesía universal. Su escritura, marcada por la introspección, la naturaleza, el amor, la muerte y el paso del tiempo, revolucionó la literatura estadounidense y terminó convirtiéndola en una referencia imprescindible para generaciones de escritores.

Su figura continúa despertando interés casi siglo y medio después de su fallecimiento, en parte por su relación con Susan Gilbert, amiga de juventud, cuñada, amante y destinataria de buena parte de su correspondencia. Ambas se conocieron en Amherst cuando apenas tenían 19 años y mantuvieron una estrecha relación durante décadas. Según el Museo Emily Dickinson, la correspondencia más extensa de la poeta fue precisamente con Susan, a quien envió más de 250 poemas a lo largo de su vida.

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Sin embargo, una de sus citas más conocidas pertenece a una carta enviada a un primo o una prima no identificados, según Quote Investigator, escrita en 1874: “Con los años no nos hacemos más viejos, sino más nuevos cada día”. La frase fue publicada en 1894, dentro del segundo volumen de Letters of Emily Dickinson, editado por Mabel Loomis Todd, amante del Austin Dickinson, hermano de la autora, que publicó las cartas y borró rastro de la relación sáfica entre ambas.

La cita se encuentra en una carta escrita en 1874

En dicha carta, Dickinson escribió: “El afecto es como el pan: pasa desapercibido hasta que morimos de hambre; entonces soñamos con él, cantamos sobre él y lo pintamos, mientras cualquier niño de la calle tiene más del que puede comer. Con los años no nos hacemos más viejos, sino más nuevos cada día”.

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Nacida el 10 de diciembre de 1830 en Amherst (Massachusetts), Emily Dickinson creció en el seno de una familia acomodada. Era hija de Edward Dickinson, abogado y político, y recibió una educación poco habitual para las mujeres de su época en la Amherst Academy y posteriormente en el Mount Holyoke Female Seminary. Con el paso de los años, sin embargo, fue alejándose progresivamente de la vida social y convirtió la escritura y el intercambio de cartas en el centro de su vida, especialmente entre 1858 y 1865.

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Por otro lado, Susan había quedado huérfana siendo niña y se trasladó a vivir con unos familiares en Amherst, donde conoció a Emily durante la adolescencia. Las dos forjaron una amistad muy estrecha que se prolongó durante toda su vida. En 1856, Susan contrajo matrimonio con Austin, el hermano mayor de Emily, y se instaló en The Evergreens, la casa familiar situada junto a la residencia de los Dickinson.

Cuando murió, el 15 de mayo de 1886, apenas una decena de sus poemas habían visto la luz. El hallazgo de cerca de 1.800 composiciones inéditas la acabaría situando entre las grandes figuras de la literatura universal. Buena parte de esa obra fue publicada por Loomis Todd, que mantuvo una relación con Austin Dickinson, hermano de la escritora, y editó tanto sus poemas como su correspondencia.

En 1998, un reportaje de The New York Times dio a conocer la investigación de la profesora Martha Nell Smith, que utilizó fotografía infrarroja y procesamiento digital de imágenes para recuperar texto oculto en los manuscritos de Emily Dickinson. El análisis concluyó que al menos once poemas habían estado dedicados originalmente a Susan Huntington Dickinson y que esas dedicatorias fueron borradas en ediciones posteriores.

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