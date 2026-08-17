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Un hombre agrede a un periodista de Ceuta tras confundirlo con un migrante marroquí: el trabajador iba a cubrir la concentración contra la ministra de Inclusión

El periodista de ‘El Pueblo de Ceuta’, que ha cubierto todo el conflicto desde el 30 de julio, ha denunciado los hechos ante las autoridades policiales

Un hombre agrede a un periodista en Ceuta (@elpueblodeceuta)
Un hombre agrede a un periodista en Ceuta (@elpueblodeceuta)
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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se ha desplazado esta mañana hasta Ceuta para reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y tratar la crisis humanitaria generada por la entrada masiva de migrantes desde Marruecos el 30 de julio. Los dos cargos buscaban coordinar las nuevas medidas ante la permanencia de aproximadamente 5.000 adultos y 1.898 menores no acompañados en la ciudad.

No obstante, la tensión social vinculada a la crisis migratoria en la ciudad autónoma ha cruzado una preocupante frontera. Un periodista ceutí del diario El Pueblo de Ceuta ha sido víctima de una agresión racista e islamófoba junto al Palacio Autonómico, donde se reunirían los representantes institucionales y donde un grupo de protestantes se ha congregado para clamar contra la ministra.

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El periodista se encontraba en una zona habilitada junto a decenas de compañeros gráficos y redactores de diversos medios. Pero, durante la concentración, un manifestante se ha aproximado al reportero, que grababa la escena con su teléfono, y le ha dado un golpe al dispositivo, tirándolo al suelo. Ante ello, el medio ha asegurado que “El Pueblo de Ceuta no va a permitir este tipo de agresiones ni ataques a ningún periodista del equipo”.

“Qué soy de prensa, gilipollas”

Según ha expresado el propio medio, el motivo de este ataque físico ha sido un flagrante malentendido, ya que el hombre pensaba que era uno de los ciudadanos marroquíes que accedieron a la ciudad autónoma el pasado 30 de julio. No obstante, “una confusión no justifica sufrir el ataque verbal y físico, tirando al suelo el material de trabajo con el que llevamos informando de la situación de la ciudad desde el día uno, simplemente por racismo”, exponen en sus redes sociales.

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Y es que las especulaciones del agresor se basaron en los rasgos físicos del profesional y en su religión. “Qué soy de prensa, gilipollas”, han sido las palabras del periodista justo después del manotazo. Aunque El Pueblo de Ceuta también ha aclarado que el trabajador es oriundo de Ceuta, tampoco habría que normalizar cualquier otra agresión a ciudadanos locales o migrantes.

Inmediatamente después de la agresión, tanto el afectado como los compañeros que han presenciado el acontecimiento encararon al hombre. Al ser advertido, el manifestante reculó de inmediato en su actitud y procedió a pedir disculpas por lo sucedido. Pese a ello, el joven agredido ha decidido denunciar los hechos igualmente ante la policía con los videos como prueba.

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“Más que nunca, necesitamos calma”

Al conocer lo sucedido, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ha emitido un comunicado oficial de condena categórica, expresando su absoluto rechazo: “Ceuta atraviesa una situación muy grave y ahora, más que nunca, necesitamos calma, serenidad y firmeza”, advirtiendo de que la crispación no puede dividir a la ciudadanía.

Por su parte, la dirección del medio ha publicado una nota editorial defendiendo con firmeza el derecho de los profesionales de la comunicación a realizar su labor informativa con plenas garantías de libertad y seguridad, un pilar esencial democrático que se vuelve aún más crucial en periodos de fuerte agilización y tensión social en la ciudad fronteriza.

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