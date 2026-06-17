España

Receta de tarta de cerezas: un postre clásico de la repostería americana y perfecto para el verano

La frescura de la fruta contrasta con el toque crujiente de la masa y, como resultado, se obtiene un dulce lleno de sabor y con un relleno exquisito

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Tarta de cerezas con enrejado de masa y relleno rojo, decorada con cerezas frescas y azúcar glas. Está en un plato sobre una mesa de madera con cerezas sueltas y hojas verdes.
Una apetitosa tarta de cerezas recién horneada, decorada con un enrejado de masa y cerezas frescas en la cima, reposa sobre una mesa de madera rústica, rodeada de más cerezas y hojas verdes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarta de cerezas es uno de esos postres tradicionales de la repostería americana que está plenamente integrado en la gastronomía de España. Esto no es de extrañar, si se tiene en cuenta su masa crujiente y su interior repleto de fruta fresca. De ahí que sea una opción perfecta para consumir en verano y sorprender a los invitados, poniendo el broche de oro a una comida o cena especial. En regiones como el País Vasco y Navarra, la cereza adquiere un papel central en la elaboración de dulces, aprovechando la abundancia de este fruto durante los meses de cosecha.

En estas zonas del norte de España, las celebraciones y reuniones familiares suelen incorporar este postre, que se sirve frío para resaltar la frescura y el dulzor natural de la cereza. La combinación con vinos dulces resulta habitual, ya que potencia los matices del relleno y aporta un equilibrio de sabores al final de la comida.

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La temporada de cerezas marca el inicio de una variada oferta de recetas, en la que la tarta sobresale por su sencillez y su capacidad para adaptarse tanto a ocasiones informales como a encuentros especiales. Además, puede prepararse en casa de forma fácil y rápida, ya que utiliza ingredientes sencillos.

Receta de tarta de cerezas

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La tarta de cerezas se elabora con una masa quebrada que se rellena de cerezas frescas o en confitura, a menudo aromatizadas con licor o vainilla. Se hornea hasta conseguir una textura jugosa en el interior y dorada en el exterior.

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Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 1 hora y 15 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:

  • Preparación: 25 minutos
  • Cocción: 50 minutos

Ingredientes

  • 250 g de harina
  • 125 g de mantequilla (a temperatura ambiente)
  • 100 g de azúcar
  • 2 huevos (uno para la masa y otro para pincelar)
  • 1 kg de cerezas frescas (o confitura de cerezas negras)
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de levadura en polvo
  • Ralladura de limón (opcional)
  • 2-3 cucharadas de azúcar extra para espolvorear

Cómo hacer tarta de cerezas, paso a paso

Un puñado de cerezas (Freepik)
Las cerezas son una fruta ideal para utilizar en recetas de repostería. (Freepik)
  1. Prepara la masa: Mezcla la harina, el azúcar, la mantequilla, la pizca de sal y la levadura. Añade 1 huevo y la ralladura de limón. Forma una masa homogénea y deja reposar 15 minutos en la nevera.
  2. Extiende la masa: Divide la masa en 2 partes. Estira la primera con rodillo hasta cubrir un molde previamente engrasado. Reserva la otra para la cobertura.
  3. Rellena: Deshuesa las cerezas. Colócalas sobre la base de masa. Si usas confitura, extiéndela de manera uniforme.
  4. Cubre la tarta: Estira la masa restante y cubre el relleno. Puedes hacer un enrejado decorativo o tapar por completo. Sella los bordes y pincela con huevo batido.
  5. Espolvorea azúcar: Añade 2-3 cucharadas de azúcar por encima para lograr un acabado brillante y crujiente.
  6. Hornea: Lleva al horno precalentado a 180 °C durante unos 45-50 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el relleno burbujee.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 285 kcal
  • Grasas: 12 g
  • Hidratos de carbono: 39 g
  • Proteínas: 4 g
  • Azúcares: 20 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La tarta de cerezas se conserva en la nevera hasta 3 días, tapada con film o en recipiente hermético. Se recomienda consumirla fría o a temperatura ambiente.

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