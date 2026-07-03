Operación Verano 2026, en directo: consulta el estado de todas las carreteras y las retenciones a la salida de Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga

Mapa de tráfico de la DGT

Primer viernes de julio. Cerrando la semana, seguramente no sean pocas las personas que anoche ya dejaron la mochila en el maletero: mucha gente fichará salida hoy y lo primero o segundo que hará, a umbral pasado, es encender el aire acondicionado del coche y poner en el GPS, si hace falta, el que quiera que sea el lugar en el que se piense pasar el fin de semana, o el finde y la semana, dependiendo de la suerte y los días que haya podido coger cada cual.

Tampoco serán pocas las personas que, al poco de empezar a rodar y estando ya con todo y la mochila, a 35ºC a la sombra, los niños en el asiento de atrás, con las gafas de sol, gorrilla con visera y oliendo a crema solar; descubran que igual que ellas otras cientos han tenido una idea parecida y están ahí también, casi que haciendo piña en la autopista, embellecedor con embellecedor y de parachoques a otro.

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Congestión de tráfico veraniego, por todos los que salen a la vez, y un viaje de tres horas se hace de cinco por el ansia estival: entre hoy y el domingo, la DGT prevé 4,8 millones de desplazamientos largos por carretera. Después del enésimo “¿cuánto queda?" de la vocecilla del asiento de atrás, queda claro. Lo suyo habría sido echarle un ojo al mapa de tráfico de la DGT, porque todas las retenciones e incidencias en las autovías de España se pueden consultar en este mapa interactivo.

La DGT activa hoy la primera fase de su Operación Verano 2026 (Jesús Hellín/Europa Press)

La DGT organiza la Operación Verano para facilitar la movilidad y prevenir siniestros en carretera

Esta tarde, a partir de las 15:00, comienza la Operación Verano, por la cual la Dirección General de Tráfico pone en marcha un dispositivo especial que se mantendrá activo hasta el 31 de agosto. En este periodo, la DGT prevé unos 104 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera.

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El dispositivo para la campaña de verano se organiza en varias fases con operativos especiales y controles reforzados, sobre todo en los fines de semana. El plan contempla también medidas específicas para gestionar los grandes movimientos de vehículos y personas que cruzan la frontera, tanto hacia el norte de África como hacia Portugal, a través de las operaciones Paso del Estrecho y Paso de Portugal. Este año, además, se han previsto actuaciones concretas para el eclipse de Sol del 12 de agosto, una jornada en la que se espera una concentración de desplazamientos en las zonas donde el fenómeno será visible en su totalidad.

Atasco en la autovía A-4 con motivo de la operación salida de agosto de 2023. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

El primer operativo arranca hoy, viernes 3 de julio, y se prolonga hasta la medianoche del domingo. Solo en este primer tramo, la DGT calcula que se producirán unos 4,8 millones de desplazamientos de largo recorrido. El calendario de la Operación Verano incluye varias fases más: del 31 de julio al 2 de agosto, del 14 al 16 de agosto y la última, de retorno, del 28 al 31 de agosto. El dispositivo se estructura así porque, en los últimos años, las salidas y los regresos se han repartido de forma escalonada, con una gran parte de los viajes concentrados en los fines de semana y en los primeros días de cada mes. Esta distribución obliga a reforzar la gestión del tráfico con dispositivos específicos, con el objetivo de facilitar la movilidad y mejorar la seguridad vial, en un periodo en el que, además, suelen aumentar los accidentes. Se esperan cerca de 50 millones de desplazamientos en julio y algo más de 54 millones en agosto, con los mayores picos en los accesos a las grandes ciudades y en las rutas hacia los principales destinos turísticos.

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En materia de vigilancia, la DGT reforzará los controles sobre motocicletas durante los fines de semana. Entre el 13 y el 19 de julio habrá una campaña especial de control de alcohol y drogas, y del 17 al 23 de agosto se pondrán en marcha controles específicos de velocidad, un factor presente en uno de cada cinco accidentes mortales.