España

Operación Verano 2026, en directo: consulta el estado de todas las carreteras y las retenciones a la salida de Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga

Hoy empieza la primera de las cuatro fases de la operación especial de la DGT. Este primer fin de semana se prevé que se produzcan 4,8 millones de desplazamientos

Guardar
Google icon
Mapa de tráfico de la DGT
Mapa de tráfico de la DGT

Primer viernes de julio. Cerrando la semana, seguramente no sean pocas las personas que anoche ya dejaron la mochila en el maletero: mucha gente fichará salida hoy y lo primero o segundo que hará, a umbral pasado, es encender el aire acondicionado del coche y poner en el GPS, si hace falta, el que quiera que sea el lugar en el que se piense pasar el fin de semana, o el finde y la semana, dependiendo de la suerte y los días que haya podido coger cada cual.

Tampoco serán pocas las personas que, al poco de empezar a rodar y estando ya con todo y la mochila, a 35ºC a la sombra, los niños en el asiento de atrás, con las gafas de sol, gorrilla con visera y oliendo a crema solar; descubran que igual que ellas otras cientos han tenido una idea parecida y están ahí también, casi que haciendo piña en la autopista, embellecedor con embellecedor y de parachoques a otro.

PUBLICIDAD

Congestión de tráfico veraniego, por todos los que salen a la vez, y un viaje de tres horas se hace de cinco por el ansia estival: entre hoy y el domingo, la DGT prevé 4,8 millones de desplazamientos largos por carretera. Después del enésimo “¿cuánto queda?" de la vocecilla del asiento de atrás, queda claro. Lo suyo habría sido echarle un ojo al mapa de tráfico de la DGT, porque todas las retenciones e incidencias en las autovías de España se pueden consultar en este mapa interactivo.

Tráfico España
La DGT activa hoy la primera fase de su Operación Verano 2026 (Jesús Hellín/Europa Press)

La DGT organiza la Operación Verano para facilitar la movilidad y prevenir siniestros en carretera

Esta tarde, a partir de las 15:00, comienza la Operación Verano, por la cual la Dirección General de Tráfico pone en marcha un dispositivo especial que se mantendrá activo hasta el 31 de agosto. En este periodo, la DGT prevé unos 104 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera.

PUBLICIDAD

El dispositivo para la campaña de verano se organiza en varias fases con operativos especiales y controles reforzados, sobre todo en los fines de semana. El plan contempla también medidas específicas para gestionar los grandes movimientos de vehículos y personas que cruzan la frontera, tanto hacia el norte de África como hacia Portugal, a través de las operaciones Paso del Estrecho y Paso de Portugal. Este año, además, se han previsto actuaciones concretas para el eclipse de Sol del 12 de agosto, una jornada en la que se espera una concentración de desplazamientos en las zonas donde el fenómeno será visible en su totalidad.

Tráfico Verano
Atasco en la autovía A-4 con motivo de la operación salida de agosto de 2023. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

El primer operativo arranca hoy, viernes 3 de julio, y se prolonga hasta la medianoche del domingo. Solo en este primer tramo, la DGT calcula que se producirán unos 4,8 millones de desplazamientos de largo recorrido. El calendario de la Operación Verano incluye varias fases más: del 31 de julio al 2 de agosto, del 14 al 16 de agosto y la última, de retorno, del 28 al 31 de agosto. El dispositivo se estructura así porque, en los últimos años, las salidas y los regresos se han repartido de forma escalonada, con una gran parte de los viajes concentrados en los fines de semana y en los primeros días de cada mes. Esta distribución obliga a reforzar la gestión del tráfico con dispositivos específicos, con el objetivo de facilitar la movilidad y mejorar la seguridad vial, en un periodo en el que, además, suelen aumentar los accidentes. Se esperan cerca de 50 millones de desplazamientos en julio y algo más de 54 millones en agosto, con los mayores picos en los accesos a las grandes ciudades y en las rutas hacia los principales destinos turísticos.

En materia de vigilancia, la DGT reforzará los controles sobre motocicletas durante los fines de semana. Entre el 13 y el 19 de julio habrá una campaña especial de control de alcohol y drogas, y del 17 al 23 de agosto se pondrán en marcha controles específicos de velocidad, un factor presente en uno de cada cinco accidentes mortales.

Temas Relacionados

DGTTráficoDirección General De TráficoVeranoTráfico EspañaEspaña-Nacional

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vito Quiles anuncia que acudirá este viernes a los juzgados tras la orden de busca y captura

El creador de contenido es investigado por la difusión de un “bulo” sobre un supuesto asesor de María Jesús Montero

Vito Quiles anuncia que acudirá este viernes a los juzgados tras la orden de busca y captura

El juez del caso Koldo imputa a Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, y al hermano de Koldo García por la contratación irregular en dos empresas públicas

Ambos, junto con el ex alto cargo de Adif Ignacio Zaldívar, están llamados a declarar el próximo 20 de julio

El juez del caso Koldo imputa a Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, y al hermano de Koldo García por la contratación irregular en dos empresas públicas

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Confinan a 150 niños de una casa de colonias y varios vecinos por un incendio en La Bisbal d’Empordà (Girona)

El viento complica las labores de extinción, ya que provoca focos secundarios

Confinan a 150 niños de una casa de colonias y varios vecinos por un incendio en La Bisbal d’Empordà (Girona)

Dani Martínez ficha por RTVE para presentar ‘Hitster’ y pone fin a su última etapa en Mediaset

El presentador será el maestro de ceremonias de la adaptación televisiva del popular juego musical, uno de los grandes formatos de entretenimiento que prepara la cadena pública

Dani Martínez ficha por RTVE para presentar ‘Hitster’ y pone fin a su última etapa en Mediaset
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vito Quiles anuncia que acudirá este viernes a los juzgados tras la orden de busca y captura

Vito Quiles anuncia que acudirá este viernes a los juzgados tras la orden de busca y captura

El juez del caso Koldo imputa a Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, y al hermano de Koldo García por la contratación irregular en dos empresas públicas

Feijóo cambia el fraude electoral por el colapso del sistema y señala a la hermana de Óscar Puente por la ley de nietos

Aviso a camioneros: la nueva norma que quiere imponer la Generalitat para quienes circulen por la AP-7 en Cataluña

Donald Trump presume de la guerra contra España en 1898 por Cuba, Guam, Puerto Rico y Filipinas: “Renunciaron a su control y los tomamos todos”

ECONOMÍA

El castillo de Cádiz que se vende por casi 8 millones de euros: 60 estancias y mil años de historia

El castillo de Cádiz que se vende por casi 8 millones de euros: 60 estancias y mil años de historia

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 3 de julio

El sector agroalimentario genera 137.300 millones de euros para la economía española y representa ya el 20% de las exportaciones nacionales

La inmigración se consolida como motor del crecimiento económico de España: “Ha tenido un notable impacto en el aumento del PIB”

El comprador tipo de segunda vivienda gana más de 5.300 euros al mes y dedica apenas una décima parte de sus ingresos a pagarla

DEPORTES

Rangnick, entrenador de Austria, ve a España favorita en el Mundial 2026: “Quizá hayamos jugado contra la próxima campeona”

Rangnick, entrenador de Austria, ve a España favorita en el Mundial 2026: “Quizá hayamos jugado contra la próxima campeona”

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, viernes 3 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Miguel Indurain, pentacampeón del Tour de Francia: “Mi única preocupación era comer un bocadillo de jamón y queso durante la carrera”

El Real Madrid cierra la puerta a Enzo Fernández y desmiente los rumores de su fichaje: “No hay intención de acometer dicha operación”

Dallas Stadium, así es el estadio del Portugal-España que medirá a Cristiano y Lamine Yamal: 80.000 espectadores con climatización y pantallas por todos lados