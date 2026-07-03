Vito Quiles anuncia que acudirá este viernes a los juzgados tras la orden de busca y captura

Vito Quiles, en una imagen de archivo. (Europa Press)

El creador de contenido Vito Quiles tiene en vigor una orden de detención por una querella por la presunta difusión de un “bulo” sobre un funcionario del Ministerio de Hacienda. Según fuentes judiciales, la orden se habría dictado tras no haber acudido a dos citaciones del procedimiento. Pese a ello, el comunicador ha anunciado en su cuenta personal de la red social X que este viernes a las 17:00 horas se personará junto a su abogado en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid.

Horas antes, en la noche del jueves, Quiles difundió otro mensaje en el que aseguraba que “se está formando un lío monumental” en los juzgados. En esa publicación, afirmó que su abogado, Juan Gonzalo Ospina, se había personado en sede judicial y que el juez se habría negado a recibirlos, añadiendo que le habrían trasladado que “quieren verme arrestado”. En el mismo mensaje, el comunicador vinculaba la situación a una supuesta actuación política: “Sánchez está dando un golpe contra la democracia”.

PUBLICIDAD

La situación se produce después de que este miércoles la Policía Nacional se personara en la sede de EDA TV, el canal de televisión digital en el que trabaja, para ejecutar una orden de detención dictada por el juzgado madrileño. No obstante, los agentes no pudieron practicar el arresto al no encontrarse el comunicador en las instalaciones, situadas en la calle Lagasca de la capital.

Quiles rechaza entregarse y denuncia una “cacería” impulsada por el Gobierno (@vitoquiles)

Una “campaña de denuncias masivas”

En un primer momento, el propio Quiles vinculó la orden de busca y captura a lo que calificó como una “campaña de denuncias masivas del entorno de Sánchez” tras su encuentro con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y aseguró que no se entregaría “al gobierno de Sánchez”. Sin embargo, posteriormente se ha conocido que la orden estaría relacionada con un procedimiento por la presunta difusión de un “bulo”.

PUBLICIDAD

Además, la orden de detención se habría dictado después de que no acudiera a dos citaciones judiciales dentro de una causa abierta a raíz de la denuncia de un funcionario del Ministerio de Hacienda.

Vito Quiles, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Según esa querella, Quiles habría difundido en redes sociales la identidad y la imagen del trabajador, al que presentó como un supuesto asesor vinculado a la exministra María Jesús Montero, afirmando además que “habría entrado en prisión” y que, posteriormente, habría sido liberado por la propia Montero, quien lo habría “encubierto y contratado” en el ministerio.

PUBLICIDAD

El denunciante, funcionario con más de cuatro décadas de trayectoria en la administración pública bajo gobiernos tanto del Partido Popular como del PSOE, sostiene que la información difundida es “absolutamente falsa”. En su escrito, afirma que la publicación ha derivado en una situación de “persecución pública”, con cientos de reacciones en redes sociales en las que se habrían vertido “insultos, vejaciones y amenazas” contra su persona.

En paralelo, el comunicador vinculado al partido político Se Acabó la Fiesta acumula varias causas judiciales en distintos juzgados del país. Entre ellas, un presunto delito de odio por unos hechos ocurridos en 2024 durante una protesta contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; un presunto delito de revelación de secretos en relación con la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor; y un presunto delito de injurias y calumnias contra el secretario general de FACUA, Rubén Sánchez.

PUBLICIDAD