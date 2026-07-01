La viuda de Isak Andic declara que el nuevo testamento del empresario “lo cambiaba todo”: una fundación benéfica que reduciría la herencia de sus hijos

La viuda de Isak Andic declara que el nuevo testamento del empresario “lo cambiaba todo”. (Montaje Infobae)

La pareja de Isak Andic, Estefanía Knuth, ha declarado ante la jueza de Martorell (Barcelona) que instruye el caso sobre la muerte del empresario. Según ha avanzado EL PAÍS, la testigo ha sostenido que el fundador de Mango estaba preparando un nuevo testamento que “lo cambiaba todo”, al contemplar la creación de una fundación benéfica que reduciría de forma significativa la herencia de sus tres hijos: Jonathan, Judith y Sarah.

Aunque no se trata de un elemento nuevo en la investigación, Knuth ya había puesto de relieve en declaraciones previas ante los Mossos d’Esquadra la existencia de tensiones recurrentes entre el empresario y su hijo mayor, Jonathan Andic, ahora investigado en la causa.

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El caso se remonta al 14 de diciembre de 2024, cuando Isak Andic falleció tras caer por un barranco de casi 100 metros en la zona de Montserrat, mientras realizaba una excursión acompañado de su hijo Jonathan. Lo que en un primer momento se trató como un accidente ha derivado en una investigación por presunto homicidio, después de que surgieran contradicciones en la versión ofrecida por el hijo del empresario.

Por estas discrepancias en las versiones, el pasado 19 de mayo, Jonathan Andic fue detenido por orden judicial y posteriormente quedó en libertad tras abonar una fianza de un millón de euros, mientras continúa como investigado en la causa.

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Jonathan e Isak Andic acudían a terapia familiar

En su declaración judicial, Knuth describió una relación fluctuante entre padre e hijo. Según su testimonio, uno de los primeros grandes desencuentros se produjo en torno a la gestión de Mango, cuando Jonathan asumió responsabilidades en la compañía en 2014, aunque posteriormente el propio Isak Andic tuvo que retomar el control ante la caída de resultados económicos.

La viuda de Isak Andic, Estefanía Knuth Marten, a su llegada al Juzgado Nº4 Martorell. (David Zorrakino / Europa Press)

La investigación judicial ha puesto el foco en la relación familiar y en un posible móvil económico. La hipótesis que manejan las diligencias es que el conocimiento por parte de Jonathan de una posible modificación del testamento podría ser un elemento relevante. Sin embargo, la defensa rechaza esta línea argumental.

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Knuth explicó también que impulsó sesiones de terapia familiar para intentar mejorar la relación entre padre e hijo, incluyendo la participación de otros miembros del entorno familiar. Según su versión, estos encuentros habrían contribuido a una cierta mejoría en el vínculo en los meses previos a la muerte del empresario.

Asimismo, declaró que Isak Andic habría manifestado su intención de apartar a su hijo de Mango a partir del 1 de enero de 2025, apenas dos semanas después de los hechos ocurridos en Montserrat. Fuentes próximas a la compañía, según recoge El País, sostienen que ese proceso de relevo llevaba tiempo planificándose internamente.

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La defensa de Jonathan Andic aporta un vídeo de una caída previa y atribuye la muerte de Isak Andic a la artrosis. (Montaje Infobae)

La primera persona a la que Jonathan llamó tras la caída de su padre

Según información recogida por EFE, Estefanía Knuth habría sido la primera persona a la que llamó Jonathan Andic tras la caída mortal de su padre, Isak Andic. Durante su comparecencia ante la jueza de Martorell, que se prolongó durante más de dos horas, la testigo aceptó además que el juzgado pudiera volcar y analizar el contenido de su teléfono móvil como parte de la investigación.

En la misma jornada, los dos excursionistas que acudieron en auxilio de Jonathan tras el suceso también autorizaron el clonado de sus dispositivos. Ambos declararon haber encontrado al primogénito “bloqueado”, “afectado” y en “estado de shock” tras la caída del empresario. Al término de sus declaraciones, tanto Knuth como estos testigos permanecieron cerca de una hora en sede judicial mientras se llevaba a cabo el volcado de los teléfonos móviles.

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La investigación sigue abierta y se centra en esclarecer si la muerte de Isak Andic fue un accidente o si existió una acción deliberada. Por ahora, la causa se sostiene sobre indicios y testimonios, sin pruebas directas concluyentes. La jueza analiza especialmente las contradicciones en las declaraciones de Jonathan, así como la reconstrucción de los últimos movimientos del empresario en la zona de Montserrat.