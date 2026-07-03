Rusia pide a Bruselas que tenga en cuenta el ataque a los gasoductos alemanes perpetrado por Ucrania al valorar su adhesión a la UE

Imagen de archivo del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski (c), junto a la presidenta de la Comsión Europea, Ursula von der Leyen (d), y el presidente del Consejo Europeo, António Costa (i). (Europa Press)

La adhesión de Ucrania a la Unión Europea ha avanzado lentamente desde el inicio de la invasión rusa al territorio ucraniano, el 24 de febrero de 2022. El ingreso del país dirigido por el presidente Volodimir Zelenski al bloque europeo es cuestión de tiempo, pero un sabotaje al gaseoducto Nord Stream, en Alemania, perpetrado supuestamente por un ucraniano, podría frenar esta unión.

Desde el Kremlin no han tardado en aprovechar la noticia, asegurando que la Unión Europea debería tener en cuenta la presunta implicación de Ucrania en las explosiones que dañaron los gaseoductos en septiembre de 2022 antes de decidir si concede a Kiev la adhesión a la UE. Así lo ha el portavoz ruso Dmitri Peskov, después de que la Fiscalía Federal alemana imputara a un exoficial del ejército ucraniano en relación con las explosiones.

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El hombre, identificado como Serhii K., fue acusado por las autoridades alemanas de ser el coautor de un crimen de guerra y de actuar en nombre de entidades estatales ucranianas. Tras conocerse la noticia, las autoridades de Kiev han afirmado que no disponían de información suficiente sobre el caso para responder en detalle a las acusaciones de la fiscalía alemana.

Por su parte, desde el Kremlin han asegurado que el caso ponía de manifiesto la implicación del Estado ucraniano en lo que han calificado como un “acto terrorista dirigido contra infraestructuras críticas de la Unión Europea”. “Esto es muy significativo y, naturalmente, todos los países de la UE deben tener en cuenta este caso a la hora de debatir las perspectivas de adhesión de Ucrania a la UE, el estrechamiento de los lazos con la UE, etcétera”, ha declarado este viernes Peskov ante la prensa.

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reúnen con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para anunciar el cumplimiento de la promesa de un préstamo de 90.000 millones de euros.

Las explosiones dañaron el gasoducto Nord Stream 1, una ruta vital para las exportaciones de gas ruso a Europa, así como el ramal Nord Stream 2, que aún no había entrado en servicio. Moscú llevaba tiempo acusando a Kiev de estar detrás de las explosiones, que se produjeron tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, aunque Kiev ha negado haber ordenado, llevado a cabo o participado oficialmente en las explosiones.

Siete ucranianos participaron del sabotaje

Según han reportado medios alemanes, la fiscalía ha presentado cargos contra el exmilitar, que fue detenido en Italia hace casi un año y extraditado a Alemania en noviembre del mismo año. Además, al sospechoso se le imputan ataques contra infraestructuras energéticas civiles, causar una explosión mediante explosivos y destrucción de edificaciones.

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De acuerdo con las conclusiones de los investigadores citadas por los medios locales, el ucraniano dirigió el equipo de sabotaje y también habría estado al mando a bordo del velero Andromeda, desde el cual se llevó a cabo el atentado con explosivos contra los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en septiembre de 2022. La Fiscalía General cree que en el sabotaje participaron un total de siete ucranianos, uno de los cuales, un soldado, habría entretanto muerto en la guerra contra Rusia.

Uno de los sospechosos clave es un buzo vinculado a la instalación de cargas explosivas que destruyeron parte de los gasoductos. Este individuo fue arrestado en Polonia durante el otoño pasado, pero posteriormente quedó en libertad tras la decisión de un tribunal de Varsovia, que argumentó que Alemania carecía de jurisdicción sobre el asunto. Los especialistas de la Oficina Federal de Investigación Criminal localizaron rastros de exógeno y octógeno, dos explosivos de uso militar, en la embarcación Andromeda, según confirmaron medios alemanes.

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