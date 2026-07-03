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Rangnick, entrenador de Austria, ve a España favorita en el Mundial 2026: “Quizá hayamos jugado contra la próxima campeona”

El presidente austriaco mandó un mensaje de ánimo a los jugadores tras la eliminación

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Ralf Rangnick, seleccionador de Austria. (REUTERS/Matthew Childs)
Ralf Rangnick, seleccionador de Austria. (REUTERS/Matthew Childs)

España eliminó ayer a Austria y puso rumbo a octavos, donde ya espera Portugal. Luis de la Fuente apostó por la ‘revolución de Arabia’ y parece haber dado con la tecla si busca un fútbol vertical, amplitud en las bandas y, sobre todo, a Oyarzabal en la zona de los goles. La Roja volvió a demostrar a golpe de posesión y ocasiones por qué es una de las favoritas a alzarse con el trofeo de campeón del Mundial 2026.

Porque la Selección dejó de lado los fantasmas que le perseguían desde Cabo Verde, enterró contra Arabia y resucitó contra Uruguay. Tal vez sea porque sacó la misma alineación que en aquel segundo partido de la fase de grupos. O tal vez sea porque ahora sí, los partidos son a vida o muerte. El caso es que España se volvió a acercar a esa versión que la hizo campeona en la Eurocopa 2024 y que la afición, y el propio seleccionador, quieren ver: “Rozamos la perfección”, dijo De la Fuente tras el encuentro.

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Algo que también supo ver y elogiar Ralf Rangnick, entrenador de Austria, que se desembolvió en elogios tras haber caído 3-0 y dejó caer su apuesta para este torneo.

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“No cometieron ningún error”

“Si ven el partido de hoy, hay que reconocer que es muy difícil jugar contra España. Ellos no cometieron ningún error no forzado. Hoy España llevó a cabo una gran actuación. No solo estuvimos jugando contra el campeón de Europa, quizá también contra el próximo campeón del Mundial”, afirmó en la rueda de prensa de después.

Según Rangnick, el nivel de La Roja explica el resultado. “Son buenísimos y, si muestran el mismo desempeño que hoy, o mejoran, que es muy difícil, más. Funcionan como un reloj”, añadió. Además, el seleccionador austriaco puso en valor la profundidad de la plantilla española: “Solo hay que ver quién entró desde el banquillo en España y quiénes se quedaron sin jugar. España no tenía jugadores del Real Madrid y eso dice mucho de la selección que es”.

Ralf Rangnick, reacciona durante el partido ante España. (REUTERS/Matthew Childs)
Ralf Rangnick, reacciona durante el partido ante España. (REUTERS/Matthew Childs)

Austria ya estaba avisada

Las palabras de Rangnick después del encuentro mantienen la línea de sobreaviso con la que ya se había referido a España en la víspera del duelo. “Jugar ante un favorito condiciona lo que haces. España es la campeona de Europa, lleva mucho tiempo sin perder. Y eso lo dice todo. Tenemos potencial para ganar, pero para eso deberemos traspasar nuestros límites”, explicó en la rueda de prensa previa.

Mundial 2026 - España 3 - Austria 0 - ES

Elogios para Lamine Yamal y Rodri

Rangnick también fue preguntado por Lamine Yamal, que fue elegido el MVP del partido. Aunque reconoció el enorme talento del extremo, dejó claro que, para él, el futbolista más determinante fue otro: “Lamine Yamal es uno de los mayores talentos que hemos visto a su edad, pero nos defendimos muy bien contra él. Que haya sido seleccionado el mejor jugador del partido no me importa”, comentó. Su elección fue Rodri: “Para mí fue increíble ver lo que hizo”.

Austria se despide así del Mundial 2026, tras un buen papel que el presidente del país, Alexander Van der Bellen, quiso reconocer públicamente: “La participación de la selección nacional en el Mundial llega a su fin en Los Ángeles. La campeona de Europa, España, fue simplemente demasiado fuerte. Entiendo su decepción, pero muchachos, lo dieron todo. Todo el país estuvo pendiente. ¡Gracias por su esfuerzo!”

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