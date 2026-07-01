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Muere a los 58 años Manolo Arjona, uno de los miembros originales del mítico grupo Locomía

El artista ha fallecido en su casa de Viladecans (Barcelona) durante la madrugada de este miércoles 1 de julio

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Formación original de Locomía, con el fallecido Manolo Arjona (Movistar Plus+)
Formación original de Locomía, con el fallecido Manolo Arjona (Movistar Plus+)

Manuel Arjona, conocido como Manolo Arjona, histórico miembro de Locomía, ha muerto de forma repentina en la madrugada de este miércoles, 1 de julio, en su domicilio de Viladecans, en Barcelona, según El Español. Su fallecimiento devuelve al primer plano la huella del artista en la etapa que convirtió al grupo en un fenómeno internacional y reaviva la triste cadena de pérdidas que ha golpeado a la formación.

Según ha confirmado el citado medio, los restos mortales del artista serán velados en el tanatorio Àltima Viladecans, en el municipio barcelonés donde residía y donde llevaba una vida “muy tranquila”. Horas antes de fallecer, estaba pintando, una de sus aficiones habituales, y después “se acostó y ya no se levantó”, según aclaran las fuentes del medio.

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La muerte se ha conocido este miércoles y ha provocado una reacción inmediata en el entorno del grupo. Luis Font, compañero de Arjona, se ha despedido de él en redes sociales con un mensaje: “Hoy su luz se ha elevado al cielo, pero su recuerdo vive con nosotros”. “Tu luz seguirá brillando en cada recuerdo. Siempre en nuestros corazones”, ha escrito el miembro del icónico grupo.

entrevista a locomia
Juan Antonio Fuentes y Manolo Arjona (Infobae)

El legado de Manolo Arjona

Arjona formó parte de la primera etapa de Locomía, la fase en la que el grupo pasó de ser un colectivo de moda y expresión artística nacido en Ibiza a convertirse en un nombre central de la música pop en España y Latinoamérica. Manolo Arjona se incorporó a la formación en los años en que la banda dio el salto a la industria musical. Junto a Xavier Font, Luis Font y Gard Passchier, ayudó a fijar la imagen escénica del grupo con trajes estructurados, hombreras, coreografías teatrales y abanicos convertidos en seña de identidad.

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Su presencia sobre el escenario formó parte del atractivo de una propuesta que llamó pronto la atención de discográficas y medios internacionales. El grupo quedó asociado a una estética muy definida y a una manera de entender el espectáculo en plena expansión de la cultura club. Con su participación en Taiyo, publicado en 1990, Locomía alcanzó un éxito masivo con canciones como Locomía, Rumba, Samba, Mambo o Gorbachov. Aquella etapa situó a la banda como referencia de una generación y consolidó a Arjona como uno de los rostros de ese periodo.

La película 'Disco, Ibiza, Locomía' (Europa Press)
La película 'Disco, Ibiza, Locomía' (Europa Press)

Tras su salida del grupo, mantuvo un perfil discreto y alejado de los focos. Su trayectoria, no obstante, ha sido reivindicada en los últimos años a través de documentales y otros proyectos centrados en la historia de la banda y en su impacto sobre la música y la estética de finales del siglo XX.

La tragedia que persigue a Locomía

Esta no es la primera tragedia que recae sobre el grupo. Con el fallecimiento de Arjona, se suma otro nombre a una lista de pérdidas prematuras y conflictos internos asociada a la historia de la formación. En 2023 murió Francesc Picas a los 53 años en Barcelona y que antes, en 2018, fallecieron Santos Blanco y Frank Romer.

La formación original se separó en 1992 tras ocho años de éxito. Un año después regresó con nuevos integrantes y en 1994 las carreras en solitario empezaron a abrir una nueva etapa profesional para sus miembros. Los caminos del grupo no volvieron a cruzarse hasta 2007, cuando Xabier Font y Manuel Arjona regresaron con una nueva formación e iniciaron una gira internacional. En 2011 anunciaron otra vuelta a los escenarios junto a Ricky Arenas, Félix Montás y Ferry Frías.

Jaime Llorente y Blanca Suárez, actores de 'Disco, Ibiza, Locomía'.

La formación actual quedó configurada en 2016 en torno a Alfon Pedrazuela, Eden Cañadas, Ricky Arenas y Félix Montás. A lo largo de los años, los distintos integrantes han mantenido una buena relación, reforzada tras las tragedias derivadas de las muertes repentinas y tempranas de cuatro de los miembros más conocidos del grupo.

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