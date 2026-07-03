El castillo de Cádiz que se vende por casi 8 millones de euros: 60 estancias y mil años de historia

El castillo de Arcos de la Frontera. (Wikimedia Commons)

El antiguo alcázar andalusí de Arcos de la Frontera, uno de los conjuntos monumentales privados más singulares del sur de España, ha salido al mercado por 7,9 millones de euros a través de Spain Sotheby’s International Realty. Con más de 5.300 metros cuadrados construidos al borde de un cortado de cien metros de altura sobre el valle del Guadalete, la fortaleza acumula once siglos de historia entre sus muros.

El castillo se alza en la plaza del Cabildo, en el punto más elevado del casco histórico de Arcos, según recoge el portal especializado Castillos de España. Su flanco suroeste cae a pico sobre el tajo que forma el río, lo que explica su relevancia estratégica desde la época musulmana. El acceso se produce por un pasadizo que atraviesa el edificio del ayuntamiento, adosado a la fortaleza.

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El castillo de Arcos de la Frontera. (Wikimedia Commons)

La distribución interior incluye 60 estancias, entre ellas 12 dormitorios y 10 baños, repartidos alrededor de dos patios principales, jardines y terrazas, de acuerdo con el anuncio de Sotheby’s. El primero de esos patios, el gran patio de armas, aparece ajardinado con setos de mirto y cipreses. El segundo, con arcadas, refuerza el carácter residencial del conjunto. Bajo el patio de armas se conserva un aljibe o depósito subterráneo de grandes dimensiones, resto de la estructura original.

Una gran biblioteca, dos torres y vistas al valle

Entre los espacios interiores, Spain Sotheby’s International Realty destaca una biblioteca de aproximadamente 25 metros de longitud, cuyas estanterías se elevan hasta bóvedas de crucería. Una terraza de más de 50 metros recorre la base de la muralla al borde de la Peña y ofrece vistas sobre los meandros del Guadalete. El listado recoge además la presencia de garaje, aparcamiento y climatización entre las dotaciones del inmueble.

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El perfil exterior del castillo lo definen sus almenas piramidales y las dos torres que sobreviven en el flanco sureste: la Torre del Homenaje y la Torre del Secreto. La Torre del Homenaje fue levantada en el siglo XV por don Rodrigo Ponce de León, primer marqués de Cádiz, cuando la fortaleza pasó a manos de los Ponce de León en 1440, según detalla Castillos de España. De la estructura original del siglo XI se conserva un arco de herradura en la antigua entrada de poniente y un lienzo en el suroeste. Dos de las cuatro torres esquineras originales se perdieron durante el terremoto de Lisboa de 1755, que también derrumbó un lienzo entero de muralla y sepultó el foso.

El castillo de Arcos de la Frontera. (Wikimedia Commons)

A principios del siglo XX, el castillo era ya una ruina completa y existía un plan para derribarlo. Su entonces propietario, el arruinado Ducado de Osuna, lo subastó, y fue Violeta Buck quien lo adquirió y lo salvó de la demolición, con la familia Mora-Figueroa como continuadora de su recuperación hasta el día de hoy. El inmueble ha permanecido habitado de forma ininterrumpida desde entonces, y el actual propietario mantiene con el Ayuntamiento de Arcos un convenio que permite su apertura al público varios días al año, una condición que, según el Diario de Cádiz, podría mantenerse con los futuros compradores si así lo estiman.

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