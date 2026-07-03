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Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, viernes 3 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Será una jornada atípica en una Copa del Mundo, que no tendrá a un representante europeo

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Lionel Messi. (AP Foto/Tony Gutiérrez)
Lionel Messi. (AP Foto/Tony Gutiérrez)

La ronda extra del Mundial 2026 llega a su fin. Este viernes 3 de julio se verán los últimos tres choques de dieciseisavos de final y será una jornada poco habitual en la Copa del Mundo: ninguna selección europea saltará al terreno de juego.

Argentina, vigente campeona del mundo, centrará buena parte de la atención en un duelo frente a la sorprendente Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del torneo. Antes se disputará el Australia-Egipto y, ya de madrugada, Colombia y Ghana cerrarán la primera ronda eliminatoria del campeonato. De los vencedores saldrá el cuadro definitivo de los octavos de final.

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Australia y Egipto abren la jornada

El primer partido del día comenzará a las 20:00 horas (horario peninsular) en el Estadio de Dallas. Australia buscará hacer historia logrando su primera victoria en una eliminatoria mundialista, después de superar la fase de grupos como segunda del Grupo D.

Enfrente estará una selección egipcia que también ha firmado un torneo para el recuerdo. Los Faraones consiguieron su primera victoria en un Mundial al derrotar a Nueva Zelanda (3-1) y terminaron segundos del Grupo G tras empatar frente a Bélgica e Irán. Liderados por Mohamed Salah, parten ligeramente como favoritos.

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Mohamed Salah. (Reuters/Troy Wayrynen)
Mohamed Salah. (Reuters/Troy Wayrynen)

Argentina pone a prueba a la gran revelación

El duelo más esperado del viernes llegará a las 00:00 horas en el Estadio de Miami. Argentina afronta su estreno en las eliminatorias después de completar una impecable fase de grupos, con pleno de victorias ante Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1), que le permitió terminar líder del Grupo J con nueve puntos. La selección dirigida por Lionel Scaloni vuelve a partir entre las grandes candidatas al título y contará, una vez más, con Lionel Messi como principal referencia.

Su rival será una Cabo Verde que ha sorprendido al mundo del fútbol en su primera participación mundialista. El combinado africano consiguió avanzar tras empatar con España (0-0), Arabia Saudí (0-0) y Uruguay (2-2), una actuación que le permitió finalizar segunda del Grupo H gracias a su fortaleza defensiva. Será además el único encuentro de la jornada que podrá seguirse en abierto en España.

Vozinha vivirá su máximo sueño al medirse contra Leo Messi en el Mundial 2026. - Crédito: AFP
Vozinha vivirá su máximo sueño al medirse contra Leo Messi en el Mundial 2026. - Crédito: AFP

Colombia y Ghana cierran los dieciseisavos

La última cita del día comenzará a las 3:30 horas en el Estadio de Kansas City. Colombia intentará dar un paso más en el torneo apoyada en futbolistas como James Rodríguez y Luis Díaz, después de una sólida fase de grupos. Ghana, por su parte, ha demostrado ser un equipo competitivo durante el campeonato y buscará prolongar su camino en el Mundial.

James Rodriguez. (Reuters/Sam Navarro)
James Rodriguez. (Reuters/Sam Navarro)

Dónde ver los partidos del Mundial hoy

Los tres encuentros de este viernes podrán seguirse en España a través de DAZN y del canal DAZN Mundial, disponible en distintas plataformas de televisión. Los horarios son los siguientes:

  • 20:00 horas: Australia-Egipto (DAZN Mundial).
  • 00:00 horas: Argentina-Cabo Verde (La 1, RTVE Play y DAZN Mundial).
  • 03:30 horas: Colombia-Ghana (DAZN Mundial).

Los dos encuentros pendientes enfrentarán al ganador de Argentina-Cabo Verde contra el vencedor del Australia-Egipto, mientras que Suiza espera al equipo que salga victorioso del Colombia-Ghana.

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