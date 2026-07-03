España

El sector agroalimentario genera 137.300 millones de euros para la economía española y representa ya el 20% de las exportaciones nacionales

El aceite de oliva y los cítricos siguen posicionando a España como líder en exportación, con Italia y Alemania como principales destinos

Guardar
Google icon
Una cosechadora trabaja en un campo de trigo en el condado de Qian, China, a 29 de mayo de 2025. (Reuters/Florence Lo)
Una cosechadora trabaja en un campo de trigo en el condado de Qian, China, a 29 de mayo de 2025. (Reuters/Florence Lo)

La actividad agroalimentaria ocupa un lugar central en la vida económica, social y cultural de España. Desde los campos de olivos en Andalucía hasta las huertas del Levante y las explotaciones ganaderas del norte, el sector no solo abastece las mesas de los hogares, sino que configura paisajes, tradiciones y vínculos comerciales que trascienden fronteras. Su influencia se percibe también en el tejido laboral de numerosas regiones, donde la agricultura, la industria alimentaria y la comercialización sostienen comunidades enteras.

El sector agroalimentario español cerró 2025 como uno de los principales motores de la economía nacional, con una aportación de 137.387 millones de euros al Producto Interior Bruto ampliado, lo que equivale al 9% del total de la economía española. Además, el sector mantiene su peso en el contexto europeo al aportar el 13,1% del valor añadido bruto agroalimentario de la Unión Europea (UE-27) según el “Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo” de Cajamar.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el documento, las exportaciones agroalimentarias representaron el 20% del total nacional en 2025, consolidando a España como la cuarta economía exportadora de productos agroalimentarios de la UE-27, con una cuota del 10% sobre el total de exportaciones de la región. El sector emplea a 2,6 millones de personas, lo que equivale al 11,5% del empleo total nacional, y es el tercero en generación de empleo en el conjunto de la Unión.

La estructura del sector destaca por la fuerte presencia de la comercialización, que aporta casi la mitad del empleo (49,6%), mientras que la agricultura y pesca suponen el 30,1% y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco el 20,4%. España sobresale también en productividad, con un sector agroalimentario un 10,3% más eficiente que la media de la UE-27. A pesar de ello, persisten retos como el envejecimiento de la fuerza laboral y la baja presencia femenina, que alcanza el 32% del total de ocupados.

PUBLICIDAD

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de un paquete de medidas para impulsar el reto "urgente" del relevo generacional en la agricultura y ganadería española, con la creación de Tierra Joven, una plataforma de información y movilización de tierras agrarias. (Europa Press/La Moncloa)

Las frutas y frutos comestibles encabezaron las exportaciones, con el 15,6% del total vendido al exterior. Le siguen las carnes y despojos comestibles (13,5%), legumbres y hortalizas (12,2%), y bebidas excluyendo zumos (7,6%). En cuanto a los principales destinos, países como Alemania, Francia, Italia y Portugal concentran el grueso de las compras, aunque Estados Unidos y Reino Unido mantienen su relevancia entre los mercados extracomunitarios.

A la cabeza de la UE en aceite de oliva y cítricos

El informe subraya también el papel de la innovación y la digitalización como palancas para mantener la competitividad y avanzar hacia un modelo más sostenible, en un contexto marcado por la presión sobre los recursos naturales y el desafío del cambio climático. En 2024, la inversión empresarial en I+D del sector creció un 8,4%, hasta los 422 millones de euros, aunque el esfuerzo inversor continúa por debajo de la media europea.

Por subsectores destacados, el aceite de oliva y los cítricos siguen posicionando a España como líder en exportación. El aceite de oliva alcanzó exportaciones por 4.845 millones de euros y los cítricos por 3.698 millones, con Italia y Alemania como principales destinos, respectivamente.

El sector afronta desafíos en materia de sostenibilidad, relevo generacional y adaptación tecnológica, pero su peso económico y en el comercio exterior refuerza su papel como pilar esencial de la economía española y de la presencia del país en los mercados internacionales. El informe remarca que la resiliencia y capacidad de adaptación del sector serán claves para afrontar los retos futuros y mantener su posición de liderazgo en Europa y el mundo.

Temas Relacionados

AgriculturaGanaderíaUnión EuropeaÚltima Hora EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Precio del aceite de oliva en España este viernes 3 de julio

España es el primer exportador mundial de aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva en España este viernes 3 de julio

El restaurante de Valladolid que entra en la Guía Michelin con cocina mediterránea y arroces desde 23,50 €: “Hay que probar sus pinchos creativos”

La Guía Michelin ha incluido en su lista de recomendados Azul Mediterráneo, un restaurante que ya había conseguido hacerse conocido en la ciudad gracias a sus pinchos ganadores

El restaurante de Valladolid que entra en la Guía Michelin con cocina mediterránea y arroces desde 23,50 €: “Hay que probar sus pinchos creativos”

Los estudiantes que sacan mejores notas son los que más duermen: un estudio revela cómo cambia el sueño de los universitarios durante la carrera

La falta de horas de sueño afecta negativamente al rendimiento académico de los estudiantes universitarios

Los estudiantes que sacan mejores notas son los que más duermen: un estudio revela cómo cambia el sueño de los universitarios durante la carrera

Felipe VI tira de ahorros para pagar subidas salariales de su personal y la modernización digital de la institución: la Casa del Rey cierra 2025 con 885.000 euros en deudas

La Casa del Rey ha tenido que recurrir a 983.000 euros de sumplentos de crédito procedentes de sus remanentes para afrontar nuevos gastos. El Estado tuvo que ingresar 250.000 euros para financiar esas mejoras retributivas

Felipe VI tira de ahorros para pagar subidas salariales de su personal y la modernización digital de la institución: la Casa del Rey cierra 2025 con 885.000 euros en deudas

Almeida adjudica a la empresa del hermano de Esperanza Aguirre la viabilidad de la ciudad tecnológica que el Real Madrid quiere construir en Valdebebas

El Ayuntamiento de Madrid ha contratado a la consultora Savills para que realice el estudio económico previo a la recalificación de los terrenos que el club blanco tiene junto a su ciudad deportiva y donde quiere levantar un ‘hub tecnológico’

Almeida adjudica a la empresa del hermano de Esperanza Aguirre la viabilidad de la ciudad tecnológica que el Real Madrid quiere construir en Valdebebas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Felipe VI tira de ahorros para pagar subidas salariales de su personal y la modernización digital de la institución: la Casa del Rey cierra 2025 con 885.000 euros en deudas

Felipe VI tira de ahorros para pagar subidas salariales de su personal y la modernización digital de la institución: la Casa del Rey cierra 2025 con 885.000 euros en deudas

Almeida adjudica a la empresa del hermano de Esperanza Aguirre la viabilidad de la ciudad tecnológica que el Real Madrid quiere construir en Valdebebas

El nombramiento que causó “estupor absoluto” en España cumple 50 años: así llegó a la presidencia Adolfo Suárez, la nueva cara de la democracia

Todo el peso contra los narcos: la Fiscalía quiere acusarlos de piratería y generales de la Guardia Civil piden poder usar lanzagranadas

La prioridad nacional que Vox llevó de negociación en negociación hasta colarla en los cuatro gobiernos autonómicos del PP

ECONOMÍA

La inmigración se consolida como motor del crecimiento económico de España: “Ha tenido un notable impacto en el aumento del PIB”

La inmigración se consolida como motor del crecimiento económico de España: “Ha tenido un notable impacto en el aumento del PIB”

El comprador tipo de segunda vivienda gana más de 5.300 euros al mes y dedica apenas una décima parte de sus ingresos a pagarla

La industria de chips europea está en manos de EEUU y China: los conflictos internacionales afectan al mercado de semiconductores de la UE

La construcción alerta de la falta de albañiles: sin más “mujeres, inmigrantes y jóvenes” no habrá viviendas suficientes en España

Lola, empleada en una gasolinera de Madrid, asegura que no sirve para nada ponerle al coche gasolina de marca blanca: “A la larga no ahorras”

DEPORTES

Lamine Yamal dedica a su hermano la victoria contra Austria en el Mundial 2026: “Es como si fuera mi hijo, estoy enamorado de él”

Lamine Yamal dedica a su hermano la victoria contra Austria en el Mundial 2026: “Es como si fuera mi hijo, estoy enamorado de él”

Lamine Yamal quiere a Cristiano: el extremo se moja sobre el duelo de octavos contra Croacia o Portugal

“Ego Yamal”: El mensaje en la nueva cinta de Lamine con la que juega los partidos de España en el Mundial 2026

Así te hemos contado el partido entre España y Austria en el Mundial 2026

España supera una eliminatoria en un Mundial 16 años después tras vencer a Austria