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El juez del caso Koldo imputa a Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, y al hermano de Koldo García por la contratación irregular en dos empresas públicas

Ambos, junto con el ex alto cargo de Adif Ignacio Zaldívar, están llamados a declarar el próximo 20 de julio

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José Luis Ábalos y Jessica Rodríguez (Montaje Infobae)
José Luis Ábalos y Jessica Rodríguez (Montaje Infobae)

El juez del caso Koldo, Ismael Moreno, ha citado como investigados a la expareja del condenado exministro de Transportes José Luis Ábalos, Jéssica Rodríguez; al hermano de Koldo García, Joseba, y al ex alto cargo de Adif, Ignacio Zaldívar, por un presunto delito de malversación por la contratación de la primera en dos empresas públicas. Los tres están llamados a declarar en calidad de investigados el próximo 20 de julio.

En su escrito, el fiscal recuerda que el Supremo dio por probado que Jéssica Rodríguez fue contratada primero por INECO -empresa pública de ingeniería y consultoría dependiente del Ministerio de Transportes- y, posteriormente, por Tragsatec -que forma parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y prestaba servicios a ADIF- sin llegar a trabajar, tal y como reconoció el pasado mes de abril. Yo cobraba y estaba a la espera de que me dijeran qué hacer”, dijo. Jéssica cobró 34.450 euros netos en la primera empresa y otros 9.500,54 euros en la segunda.

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La Fiscalía considera que existen indicios de que Rodríguez no solo fue la principal beneficiaria de esas contrataciones, sino que colaboró para mantener la apariencia de que desempeñaba funciones. Así, sostiene que remitía partes de trabajo indicando que realizaba tareas administrativas para Joseba, seguía las instrucciones de Koldo cuando responsables de INECO preguntaban por su actividad y, cuando comenzaron a requerirle explicaciones, trasladó esas quejas a Ábalos.

Respecto al hermano de Koldo, el Ministerio Público le atribuye una participación en la contratación de Rodríguez en INECO al considerar que facilitó datos para la elaboración de los partes de trabajo y contribuyó a eludir los controles internos de la empresa. Joseba estuvo trabajando en Ineco desde el año 2019 hasta noviembre de 2021.

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