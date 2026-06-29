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Receta de tarta de queso y café, un postre sin horno perfecto para el verano

Esta tarta de sabor dulce y amargo es un postre elegante y diferente, perfecto para sorprender en una comida especial o acompañar en una sobremesa

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Receta de tarta de queso y café (Magnific)
Receta de tarta de queso y café (Magnific)

Amantes del café, atentos. Hemos dado con el postre perfecto para que disfrutéis este verano, una receta fácil de preparar que equilibra a la perfección el dulce y el amargo. Esta tarta de queso y café es un postre elegante y diferente, perfecto para sorprender en una comida especial o acompañar una sobremesa de verano.

La fusión del queso cremoso con el sabor a café recuerda a clásicos italianos como el tiramisú, pero con el formato y sencillez de la tradicional tarta de queso que se prepara sin necesidad de encender el horno. Para prepararla, solo tendremos que mezclar los ingredientes hasta conseguir una crema que solidificará en la nevera. El resultado es una tarta suave, cremosa y llena de matices, perfecta para sorprender a tus invitados este verano.

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Receta de tarta de queso y café

La tarta de queso y café es un postre frío, de textura cremosa y base crujiente. Se prepara con una mezcla de queso fresco, nata y café soluble, cuajada con gelatina. No necesita horno, lo que la hace muy práctica y rápida de preparar.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 3 horas (incluyendo reposo en nevera)
    • Tiempo de preparación activa: 25 minutos
    • Tiempo de cuajado en nevera: 2 horas y 30 minutos

Ingredientes

  • 200 g de galletas tipo Digestive
  • 80 g de mantequilla derretida
  • 500 g de queso crema (tipo Philadelphia)
  • 200 ml de nata líquida para montar (mínimo 35 % MG)
  • 100 g de azúcar
  • 2 cucharadas de café soluble (o 1 taza de café espresso frío)
  • 6 hojas de gelatina neutra
  • 50 ml de leche
  • Cacao puro en polvo (para decorar)

Cómo hacer tarta de queso y café, paso a paso

  1. Tritura las galletas hasta obtener migas finas. Mézclalas con la mantequilla derretida y cubre la base de un molde desmontable (20-22 cm). Presiona bien y guarda en la nevera.
  2. Hidrata las hojas de gelatina en agua fría durante 5-10 minutos.
  3. Mezcla el queso crema con el azúcar en un bol grande, batiendo hasta que quede homogéneo.
  4. Disuelve el café soluble en la leche caliente. Si usas café espresso, mézclalo directamente.
  5. Escurre la gelatina y disuélvela en el café caliente. Remueve para que se integre bien.
  6. Monta la nata (debe estar fría) y añádela suavemente a la mezcla de queso.
  7. Agrega el café con gelatina al bol, mezclando con movimientos envolventes para que no se baje la nata.
  8. Vierte la mezcla sobre la base de galleta y alisa la superficie con una espátula.
  9. Refrigera al menos 2 horas y media, hasta que cuaje.
  10. Desmolda con cuidado y espolvorea cacao puro por encima antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8-10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 320 kcal aprox.
  • Grasas: 22 g
  • Proteínas: 5 g
  • Hidratos de carbono: 25 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se puede conservar en la nevera hasta 3 días bien cubierta con film. No es recomendable congelarla, ya que la textura de la gelatina puede alterarse.

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