Sigue estas indicaciones para enfriar tu casa en verano: “Mejora la salubridad del aire interior y reduce la necesidad del uso de equipos de aire acondicionado”

Una terraza cerrada con vistas al mar (Canva)

La primera ola de calor ha dejado algunas misiones pendientes para poder sobrevivir al verano. Entre ellas, es crucial encontrar alternativas para enfriar la temperatura de nuestro hogar sin depender exclusivamente del aire acondicionado. Ante esto, las estrategias bioclimáticas se presentan como la opción más viable y prometedora. El arquitecto Eduardo Saz detalla exactamente cómo aplicar soluciones pasivas y accesibles para adaptar cualquier vivienda, tanto nueva como ya construida.

En palabras de Edu en su canal de YouTube, “el mejor lugar para encontrar formas para ahorrar energía es en los lugares donde no tenían precisamente energía”. El especialista explica que la clave reside en “principios fundamentales de lo que hoy en día llamamos la arquitectura bioclimática, pero que al fin y al cabo se basa en reglas que ya se aplicaban en la arquitectura vernácula y en la arquitectura tradicional”. Este enfoque, que aprovecha las condiciones naturales y las características propias del entorno, permite reducir el consumo y aumentar el confort térmico sin recurrir de forma intensiva a los sistemas de climatización artificial.

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Qué factores van a determinar la entrada de calor en casa

Uno de los puntos iniciales para conseguir un ambiente agradable es regular la exposición al sol. Saz señala que “buscamos las zonas en sombra y en el diseño arquitectónico es exactamente igual”. Por este motivo, recomienda prestar atención a la orientación de la vivienda y valorar la existencia de árboles de hoja caduca, que proporcionan sombra en verano y permiten el paso del sol en invierno. “Esto se puede lograr en el diseño buscando, por ejemplo, un terreno con árboles de hoja caduca que en verano estén frondosos y no dejen pasar tanto el sol y en invierno hagan el efecto contrario”, explica el arquitecto.

El diseño de la fachada también cumple un papel esencial en la protección frente al calor. Evitar grandes superficies acristaladas en la orientación sur, en el hemisferio norte, previene el efecto invernadero durante los meses cálidos. Saz expone que “podemos usar en nuestro diseño de fachada un sistema de lamas, bien sea horizontales o verticales, dependiendo de la orientación concreta de esa fachada. Y con esto vamos a conseguir reducir notablemente la ganancia de calor desviando la radiación solar”. Asimismo, elementos como voladizos en el forjado superior o la instalación de porches contribuyen a mantener las ventanas en sombra y mitigar la entrada directa de radiación.

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Edu Saz, arquitecto, da consejos para enfriar tu casa en verano (YouTube)

La elección de la vivienda también requiere evaluar factores menos visibles, como la ubicación de las paredes y techos y su exposición al exterior. Un ático, por ejemplo, “recibe mucho más calor y más frío también, porque está en contacto directo con la cubierta”. El arquitecto subraya que “puede haber viviendas intermedias que tengan muchas paredes totalmente en contacto con el exterior, lo que desde luego también va a suponer un intercambio de energía nada deseado”.

Respecto al aislamiento térmico, Saz advierte que la normativa española cambió en 2006 con la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación (CTE), de modo que “si estamos comprando una vivienda construida antes del año 2006, ya sabemos que no va a ser la vivienda mejor aislada del mundo, pero aun así tienes que saber que hay soluciones para aislar por el exterior, por el interior o incluso por la cámara de aire que va dentro de la fachada”.

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Los trucos arquitectónicos que rebajan la temperatura en casa

Por otro lado, el arquitecto explica que “la ventilación natural es una de las mejores formas de enfriar una casa sin electricidad”. El uso de ventanas en lados opuestos de la vivienda favorece la circulación del aire: “La ventilación cruzada es uno de los sistemas más comunes que se usan en los edificios porque te permite mejorar la salubridad del aire interior y además también reduce notablemente la necesidad del uso de equipos de aire acondicionado”.

Para quienes reforman, el arquitecto recomienda optar por “ventanas de hojas abatibles en lugar de correderas, porque vamos a duplicar el porcentaje de ventilación. Además, yo siempre recomiendo en general ventanas abatibles porque sellan mucho mejor”. En este sentido, Saz añade: “Nunca escatiméis en la calidad de las ventanas en una reforma o en una obra, porque de nada te va a servir tener un buen aislamiento en la fachada si se te está colando el frío o el calor por el propio cristal de la ventana, o por los marcos, o por el tambor de la persiana”.

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Una ventana abatible blanca se abre a un exterior verde iluminado por el sol, e incluye una cortina recogida y una planta en el alféizar junto a una pared de ladrillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro concepto relevante es la inercia térmica, que define la capacidad de los materiales para almacenar y liberar calor de forma gradual. “La inercia térmica se basa en la capacidad de ciertos elementos arquitectónicos o ciertas soluciones constructivas para almacenar calor, conservarlo y después liberarlo en un tiempo determinado”, indica Saz. Los muros gruesos de piedra en iglesias o viviendas tradicionales mantienen el interior fresco en verano y cálido en invierno gracias a esta característica.

El color de la envolvente también influye en la acumulación de calor. “En los típicos pueblos del sur, las casas se pintan siempre de blanco e incluso en muchas ocasiones con materiales como la cal”, refiere el arquitecto, quien aconseja evitar materiales y colores oscuros en cubiertas y fachadas para impedir la absorción excesiva de radiación. Mientras que el llamado “efecto chimenea” consigue que el aire caliente escape por aberturas superiores, mientras que el aire fresco entra por las partes bajas del edificio. Esta técnica, que se basa en el principio físico de que el aire caliente asciende, se puede potenciar con aberturas adecuadas en techos o ventanas altas.

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Finalmente, Saz concluye con otros dos trucos. Colocar una fuente, una piscina o incluso plantas cerca de las ventanas permite que la brisa llegue más fresca al interior. “Si tenemos una piscina o una fuente delante de nuestra ventana y la brisa corre hacia la casa, conseguiremos un efecto de enfriamiento por evaporación”, afirma. En el caso de las plantas, “si vivimos en un piso, podemos tener plantas de interior que reducen también la temperatura de la estancia gracias a ese proceso de transpiración que hacen, de forma que absorben calor y evaporan el agua y al final terminan refrescando también el ambiente”.