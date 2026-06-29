PSOE y Sumar pactan un nuevo paquete de medidas para “atacar al problema de la vivienda” que afectará a los alquileres y a los pisos turísticos

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. (Europa Press)

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este lunes un pacto entre PSOE y Sumar para llevar al Congreso de los Diputados “un importante paquete de medias en materia de vivienda que pueda que ataca al problema de la vivienda de forma integral”.

Saiz asegura que “será un texto ambicioso y transversal” con medidas de varios grupos e intentarán negociarlo con Junts y todos los demás grupos en julio.

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*Noticia en ampliación.