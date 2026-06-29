España

PSOE y Sumar pactan un nuevo paquete de medidas para “atacar al problema de la vivienda” que afectará a los alquileres y a los pisos turísticos

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, asegura que “será un texto ambicioso y transversal” que llevarán al Congreso de los Diputados en julio

Guardar
Google icon
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. (Europa Press)
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. (Europa Press)

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este lunes un pacto entre PSOE y Sumar para llevar al Congreso de los Diputados “un importante paquete de medias en materia de vivienda que pueda que ataca al problema de la vivienda de forma integral”.

Saiz asegura que “será un texto ambicioso y transversal” con medidas de varios grupos e intentarán negociarlo con Junts y todos los demás grupos en julio.

PUBLICIDAD

*Noticia en ampliación.

Temas Relacionados

PSOEGobierno de EspañaPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno prorroga la rebaja de 15 céntimos a los carburantes y la retirará de forma gradual hasta octubre

La medida bajará a 10 céntimos por litro en agosto y a 5 en septiembre, mientras se mantiene el apoyo directo para agricultores y transportistas

El Gobierno prorroga la rebaja de 15 céntimos a los carburantes y la retirará de forma gradual hasta octubre

Cachorros enfermos, documentos falsos y microchips irregulares: así funcionaba una red de venta ilegal de perros desmantelada en Ávila

Las nueve personas investigadas sometían a animales de pocos meses a largos desplazamientos, sin las condiciones adecuadas. En la red participaban también veterinarios y hay 600 compradores afectados

Cachorros enfermos, documentos falsos y microchips irregulares: así funcionaba una red de venta ilegal de perros desmantelada en Ávila

Pipi Estrada presenta a su nueva novia, Lolita, en uno de los mejores momentos de su vida: “Yo también tengo personas que se alegran por mí”

El tertuliano recibió un reconocimiento en los Premios Sancho Panza con su pareja a su lado

Pipi Estrada presenta a su nueva novia, Lolita, en uno de los mejores momentos de su vida: “Yo también tengo personas que se alegran por mí”

Por qué Ayuso afirma que “Argentina será la tercera provincia de España en las elecciones generales”: el PP acusa a Sánchez de “fabricar votantes”

El principal partido de la oposición pone el foco en la ley de nietos, denuncia la “ingeniería electoral” del Gobierno para engordar el censo y advierte a los funcionarios

Por qué Ayuso afirma que “Argentina será la tercera provincia de España en las elecciones generales”: el PP acusa a Sánchez de “fabricar votantes”

‘La Promesa’ pierde a una de sus grandes protagonistas: el emotivo adiós de Ángela Echaniz tras más de 500 capítulos

“Me voy sintiéndome muy querida” ha confesado la actriz en sus redes sociales, donde ha hecho un recorrido fotográfico de su paso por la seri

‘La Promesa’ pierde a una de sus grandes protagonistas: el emotivo adiós de Ángela Echaniz tras más de 500 capítulos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Por qué Ayuso afirma que “Argentina será la tercera provincia de España en las elecciones generales”: el PP acusa a Sánchez de “fabricar votantes”

Por qué Ayuso afirma que “Argentina será la tercera provincia de España en las elecciones generales”: el PP acusa a Sánchez de “fabricar votantes”

Muere un cabo del Ejército de Tierra en un lanzamiento paracaidista nocturno en el cuartel general de Huesca

Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero, se acoge a su derecho a no declarar en el Senado: “Mi silencio no debe interpretarse como un desaire”

Estados Unidos intenta que España vuelva a abrir la puerta al F-35 con una visita de cuatro congresistas tras el fracaso del avión de combate europeo

El PSOE pisa el acelerador hacia las urnas: Pedro Sánchez convierte el Comité Federal en el inicio oficioso de la campaña electoral

ECONOMÍA

Sacudir el felpudo o la alfombra por la ventana puede costarte hasta 3.000 euros: en qué casos te pueden sancionar

Sacudir el felpudo o la alfombra por la ventana puede costarte hasta 3.000 euros: en qué casos te pueden sancionar

El Gobierno eleva cuatro décimas su previsión de crecimiento para 2026, hasta el 2,6%

Lucía Menendez, abogada: “Cada vez más parejas eligen casarse por separación de bienes, pero hay que entender qué implica”

El IPC aguanta en el 3,2% en junio pese al encarecimiento de la luz y el gas tras la retirada parcial de las rebajas fiscales

España, sexto país del mundo con mayor riesgo de sufrir apagones por su alta exposición a desastres climáticos: “Debemos aumentar y mejorar la capacidad de la red eléctrica”

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Canadá-Sudáfrica, en vídeo: los Canucks marcan en el minuto 93 y se clasifican para las eliminatorias por primera vez en un Mundial

Lamine Yamal se queda solo en una España marcada por las lesiones de sus extremos durante el Mundial

Harry Kane es histórico: se convierte en el máximo goleador de Inglaterra en los Mundiales al superar a Gary Lineker

El castigo de la Federación a Uruguay tras caer eliminados en la fase de grupos del Mundial después de perder contra España