Receta de tiramisú de Jordi Cruz: solo necesitas 6 ingredientes y prescinde de licores

El tiramisú es un postre que tiene sus orígenes en el norte de Italia, pero su fama lo ha hecho trascender y pasar las fronteras. A día de hoy existen muchas variaciones y tipos diferentes, y Jordi Cruz ha enseñado cómo hace la suya en uno de los últimos vídeos que ha subido a su cuenta de TikTok (@jordicruzof).
Este tiramisú moderno prescinde de licores y elementos superfluos, y pone el acento en el sabor puro del café y la cremosidad de la mezcla. Ideal para los amantes de los postres clásicos, pero con un giro contemporáneo, es perfecto para cerrar una comida especial o acompañar con un buen café.
Ingredientes
- 12 yemas de huevo
- 350 g de azúcar
- 1 kg de queso mascarpone
- 500 ml de café moca intenso (frío)
- 2 paquetes de bizcochos savoiardi (aprox. 400 g)
- Cacao puro en polvo desgrasado
Cómo hacer tiramisú de Jordi Cruz, paso a paso
- Prepara el café moca bien intenso y enfría rápidamente en un baño de hielo.
- En un bol grande, monta las 12 yemas con 350 g de azúcar a velocidad alta durante 3-4 minutos, hasta que blanqueen y tripliquen el volumen.
- Añade 1 kg de mascarpone y sigue montando: empieza a velocidad baja y ve subiendo hasta máxima potencia durante 5 minutos. La crema debe quedar muy densa y cremosa, no líquida.
- Con manga pastelera, pon una capa fina de crema en el fondo del molde para sellar.
- Sumerge los bizcochos en el café frío durante solo 2-3 segundos y escurre bien. Colócalos apretados sobre la crema.
- Cubre con una segunda capa de crema, de unos 0,5 cm, primero por los bordes y luego el centro.
- Repite el proceso con otra capa de bizcochos mojados y termina con una última capa de crema.
- Alisa la superficie, cubre con papel film y deja reposar en nevera de 8 a 12 horas.
- Antes de servir, espolvorea generosamente con cacao puro en polvo.
Consejos técnicos:
- La crema debe estar perfectamente montada: si queda líquida, el tiramisú no tendrá cuerpo.
- No mojes en exceso los bizcochos, para evitar que el postre se deshaga.
- El reposo en nevera es imprescindible para que coja textura.
¿Cuántas porciones tiene esta receta?
Esta receta da para 13 o 14 porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 410 kcal
- Grasas: 27 g
- Hidratos de carbono: 38 g
- Proteínas: 7 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Puedes conservarla en la nevera hasta 3 días, siempre bien tapada o en un recipiente hermético para mantener su sabor y textura en buen estado. Es recomendable guardarla en frío desde el primer momento y evitar dejarla fuera demasiado tiempo. No se aconseja congelarla, ya que al descongelarse la textura puede cambiar y perder cremosidad, haciendo que el resultado no sea el mismo.