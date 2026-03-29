Receta de tiramisú de Jordi Cruz: solo necesitas 6 ingredientes y prescinde de licores

Tiramisú de Jordi Cruz.

El tiramisú es un postre que tiene sus orígenes en el norte de Italia, pero su fama lo ha hecho trascender y pasar las fronteras. A día de hoy existen muchas variaciones y tipos diferentes, y Jordi Cruz ha enseñado cómo hace la suya en uno de los últimos vídeos que ha subido a su cuenta de TikTok (@jordicruzof).

Este tiramisú moderno prescinde de licores y elementos superfluos, y pone el acento en el sabor puro del café y la cremosidad de la mezcla. Ideal para los amantes de los postres clásicos, pero con un giro contemporáneo, es perfecto para cerrar una comida especial o acompañar con un buen café.

Ingredientes

12 yemas de huevo 350 g de azúcar 1 kg de queso mascarpone 500 ml de café moca intenso (frío) 2 paquetes de bizcochos savoiardi (aprox. 400 g) Cacao puro en polvo desgrasado

Cómo hacer tiramisú de Jordi Cruz, paso a paso

Prepara el café moca bien intenso y enfría rápidamente en un baño de hielo. En un bol grande, monta las 12 yemas con 350 g de azúcar a velocidad alta durante 3-4 minutos, hasta que blanqueen y tripliquen el volumen. Añade 1 kg de mascarpone y sigue montando: empieza a velocidad baja y ve subiendo hasta máxima potencia durante 5 minutos. La crema debe quedar muy densa y cremosa, no líquida. Con manga pastelera, pon una capa fina de crema en el fondo del molde para sellar. Sumerge los bizcochos en el café frío durante solo 2-3 segundos y escurre bien. Colócalos apretados sobre la crema. Cubre con una segunda capa de crema, de unos 0,5 cm, primero por los bordes y luego el centro. Repite el proceso con otra capa de bizcochos mojados y termina con una última capa de crema. Alisa la superficie, cubre con papel film y deja reposar en nevera de 8 a 12 horas. Antes de servir, espolvorea generosamente con cacao puro en polvo.

Consejos técnicos:

La crema debe estar perfectamente montada: si queda líquida, el tiramisú no tendrá cuerpo.

No mojes en exceso los bizcochos, para evitar que el postre se deshaga.

El reposo en nevera es imprescindible para que coja textura.

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¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta da para 13 o 14 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 410 kcal

Grasas: 27 g

Hidratos de carbono: 38 g

Proteínas: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes conservarla en la nevera hasta 3 días, siempre bien tapada o en un recipiente hermético para mantener su sabor y textura en buen estado. Es recomendable guardarla en frío desde el primer momento y evitar dejarla fuera demasiado tiempo. No se aconseja congelarla, ya que al descongelarse la textura puede cambiar y perder cremosidad, haciendo que el resultado no sea el mismo.