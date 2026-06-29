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Kalajdzic, héroe de Austria tras una historia de superación: de tres roturas de cruzado al gol en el Mundial que clasificó a su país

El delantero marcó en el minuto 96 para dar el pase a dieciseisavos a Austria

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El jugador de Austria Sasa Kalajdzic (REUTERS/Phil Noble)
El jugador de Austria Sasa Kalajdzic (REUTERS/Phil Noble)

España ya está en dieciseisavos y ya sabe quién será su rival a batir en el Mundial 2026: Austria. El Das Team consiguió el pase a la siguiente ronda in extremis, ante Argelia y en el tiempo de descuento. Ese duelo, además, encumbró un héroe: Sasa Kalajdzic, que fue el autor del tanto dio la clasificación. El jugador austríaco se convertía en el hombre del momento tras un carrera marcada por las lesiones.

Sasa Kalajdzic, nacido en Viena, atraviesa el momento más dulce de su carrera futbolística, convirtiéndose en el centro de atención en Austria. El pasado domingo, su teléfono móvil se llenó de mensajes y llamadas de compatriotas. ¿El motivo? El gol que marcó en el minuto 96 del encuentro ante Argelia, conocido ya como el “milagro de Kansas”. Este tanto, que llegó tan solo un minuto después de haber entrado en el terreno de juego, permitió que Austria evitara la eliminación en el Mundial y avanzara para enfrentarse a España en Los Ángeles.

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Kalajdzic, tras el partido, compartió sus sensaciones al llegar al hotel de concentración de Austria en Santa Bárbara, donde el equipo permanecerá hasta el miércoles. “Lo que más me importa es haber podido alegrar a tanta gente”, afirmó el delantero. Mostrando alivio por el desenlace del partido, añadió: “Sentí alivio, seguimos aquí, no tuvimos que hacer las maletas”. El delantero de dos metros de estatura fue clave en un momento crítico, ya que Austria había encajado un gol en el minuto 93 que los dejaba fuera, pero Kalajdzic, en su primera intervención en el área, marcó el gol que devolvió la esperanza. Sin embargo, el éxito no siempre ha estado presente en su carrera como futbolista.

Los jugadores de Austria celebrando el gol ante Argelia (REUTERS/Pedro Nunes)
Los jugadores de Austria celebrando el gol ante Argelia (REUTERS/Pedro Nunes)

Kalajdzic, una historia de superación

La historia de Kalajdzic comenzó en las categorías formativas de varios clubes austriacos como Donau, Vienna y Donaufeld. Su progresión lo llevó a debutar en la primera división con el Admira Wacker, donde empezó a destacar por su altura y capacidad goleadora. A los 22 años, llamó la atención de la Bundesliga y firmó por el Stuttgart, donde marcó 24 goles y dio 12 asistencias en 60 partidos. Este rendimiento despertó el interés de la Premier League, y el Wolverhampton se hizo con sus servicios a cambio de 18 millones de euros.

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Sin embargo, las lesiones no le dieron tregua. En el Stuttgart ya había sufrido una rotura de cruzado, además de una lesión en el hombro y en el tobillo, y se contagió por coronavirus hasta en dos ocasiones. En su estreno en la Premier League con el Wolverhampton, durante el partido contra el Southampton en la sexta jornada, volvió a romperse el ligamento cruzado. Esa lesión lo apartó de la competición durante toda la temporada 2022-23. Posteriormente, en enero de 2024, fue cedido al Eintracht, pero en su quinto partido en Alemania volvió a lesionarse el cruzado, lo que le supuso otro año fuera del terreno de juego.

En el último verano, Kalajdzic optó por regresar a Austria y volver a empezar. Dietmar Kühbauer, una de las figuras con las que el delantero conversó tras el histórico gol ante Argelia, lo incorporó al LASK con el objetivo de reforzar el ataque. Allí, Kalajdzic recuperó la confianza y su mejor nivel: disputó 27 partidos, marcó 7 goles y asistió en 11 ocasiones, logrando además ganar la Liga y la Copa. Estos datos le permitieron regresar a la selección austriaca después de tres años de ausencia. Respecto a lo que vendrá, Kalajdzic prefiere enfocarse en el presente y no pensar demasiado en el futuro, pese a tener aún un año de contrato con el Wolverhampton, ahora descendido: “Lo importante es el presente. El presente es lo más valioso”.

El próximo desafío de Austria será España, una selección que Kalajdzic respeta, aunque sin temor: “Si quieres lograr algo en el Mundial, tienes que vencer a rivales como España. Trataremos de canalizar toda la emoción de los últimos días en fuerza y energía para complicarle la vida a los españoles”. Además, el delantero subrayó la ambición del equipo: “No vamos a ser espectadores, queremos seguir escribiendo nuestra historia, vivir esta aventura al máximo, seguir con este cuento de hadas”.

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