La AIReF respalda por primera vez el plan económico del Gobierno, pero alerta de riesgos para el crecimiento del país

La presidenta de la AIReF, Inés Olóndriz. (EFE/ Borja Sanchez-trillo)

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha respaldado las previsiones macroeconómicas del Gobierno para el periodo 2026-2029, un aval que supone un espaldarazo a la hoja de ruta económica del Ejecutivo de cara a la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Sin embargo, el organismo fiscal también lanza una advertencia: el escenario sigue rodeado de importantes incertidumbres que podrían alterar el ritmo de crecimiento de la economía española durante los próximos años.

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La AIReF ha emitido este informe al inicio del proceso presupuestario, después de que el Gobierno solicitara su evaluación sobre el escenario económico que servirá de base para elaborar el Informe de Situación Económica 2026-2029.

El organismo considera que este cambio mejora la calidad del proceso presupuestario, al permitir que los objetivos de estabilidad fiscal se construyan desde el principio sobre previsiones consideradas realistas.

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Hasta ahora, el aval de la AIReF se emitía sobre los proyectos presupuestarios ya elaborados o sobre el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo. Sin embargo, el organismo llevaba años defendiendo la conveniencia de intervenir antes, dado que las previsiones macroeconómicas condicionan las cuentas públicas de todas las administraciones.

La economía española mantendrá un ritmo de crecimiento "resiliente" a pesar del conflicto en Oriente Próximo y la incertidumbre internacional, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que ha revisado una décima al alza su previsión de expansión para España en 2026, hasta el 2,2%, aunque también ha incrementado su expectativa de inflación, que alcanzará el 3,3% este año. (Fuente: Europa Press / Comisión Europea /epdata)

Un crecimiento sólido, pero con menor intensidad

El escenario diseñado por el Ejecutivo contempla que la economía española crecerá un 2,6% en 2026, un 2,2% en 2027, un 2,1% en 2028 y un 2% en 2029. Unas cifras que la AIReF considera plenamente compatibles con sus propias estimaciones y que se sitúan dentro de los márgenes de confianza manejados por el organismo.

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En concreto, la institución calcula actualmente un crecimiento del 2,5% para 2026, apenas una décima inferior a la previsión del Gobierno. Además, considera coherente que, a partir de 2027, el crecimiento vaya perdiendo intensidad de forma gradual.

Según explica la AIReF, esta desaceleración responde principalmente al agotamiento progresivo del impulso económico generado por los fondos europeos Next Generation EU, así como a una menor inmigración neta y a una previsión de menor dinamismo del turismo, uno de los motores de la economía española durante los últimos ejercicios.

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Coincidencia en la evolución de los precios

El respaldo de la AIReF no se limita al crecimiento económico. El organismo también considera razonables las previsiones del Gobierno sobre la evolución de los precios durante los próximos cuatro años.

Las estimaciones del denominado deflactor del PIB —uno de los principales indicadores para medir la evolución de los precios de la economía— apenas presentan diferencias entre ambas instituciones. Aunque el Ejecutivo proyecta un crecimiento ligeramente superior del PIB nominal en 2026 y 2027, estas diferencias siguen situándose dentro de los márgenes considerados razonables por la AIReF.

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Como consecuencia, el organismo concluye que el escenario macroeconómico elaborado por el Ministerio de Economía se encuentra en la banda central de sus previsiones tanto en términos de crecimiento real como nominal, lo que justifica el aval emitido.

La incertidumbre internacional sigue siendo el principal riesgo

Pese al respaldo otorgado, la AIReF advierte de que el escenario económico no está exento de amenazas. El organismo identifica diversos riesgos que podrían frenar el crecimiento previsto y complicar la evolución de la economía española durante los próximos años.

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Entre ellos destaca la creciente incertidumbre internacional. La institución alerta de que un recrudecimiento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio podría volver a disparar el precio de las materias primas energéticas y generar nuevas interrupciones en las cadenas globales de suministro.

A ello se suma el riesgo derivado de una mayor fragmentación del comercio internacional, un fenómeno que podría afectar negativamente a las exportaciones, elevar los costes empresariales y presionar nuevamente la inflación.

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El fin de los fondos europeos y la productividad preocupan

En el ámbito interno, la AIReF pone el foco sobre la retirada progresiva de los fondos Next Generation EU. El organismo considera que su finalización podría tener un impacto superior al previsto por el Gobierno sobre la inversión pública y, por extensión, sobre el crecimiento económico.

También muestra preocupación por el diferencial de inflación que España mantiene respecto a algunos de sus principales socios comerciales. Si esa diferencia persiste y continúa acompañada de un crecimiento moderado de la productividad, la competitividad de la economía española podría deteriorarse en los próximos años.

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Otro de los elementos que vigila el organismo es el mercado laboral. Aunque el Gobierno prevé una evolución favorable del empleo, la AIReF estima que el descenso del paro podría ser más lento de lo esperado debido al aumento de la población activa impulsado por la inmigración y por la incorporación de nuevos trabajadores al mercado laboral.

Un aval con matices para los Presupuestos de 2027

El informe supone un importante respaldo institucional para el Ejecutivo en un momento clave, ya que estas previsiones servirán como punto de partida para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2027 y fijar los objetivos de estabilidad presupuestaria.

No obstante, la AIReF insiste en que el escenario económico debe interpretarse con prudencia. La institución recuerda que su evaluación no incorpora posibles medidas económicas que el Gobierno pueda aprobar en los próximos meses y que puedan alterar la evolución prevista de la economía.