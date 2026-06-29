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El Gobierno defiende la 'ley de nietos' por justicia y ve a Feijóo "desesperado": "Huele una derrota electoral"

El Ejecutivo niega que la concesión de la nacionalidad a descendientes de exiliados tenga fines electorales, reivindica la medida como un acto de justicia histórica y acusa al PP de sembrar dudas sobre el sistema democrático

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Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso. (EFE/Chema Moya)

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha salido este lunes en defensa de la conocida como ‘ley de nietos’ frente a las críticas lanzadas por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha acusado al Ejecutivo de utilizar esta medida con fines electorales. La ministra ha rechazado de plano esa interpretación y ha asegurado que la norma responde exclusivamente a un principio de “reparación y justicia” hacia los descendientes de los españoles que se vieron obligados a abandonar el país durante la dictadura.

La controversia surge después de que Feijóo sostuviera, en una entrevista radiofónica, que el Gobierno pretende ampliar el número de votantes mediante la concesión de la nacionalidad española a descendientes de exiliados. En concreto, el líder de la oposición afirmó que Pedro Sánchez busca incorporar “en un espacio muy corto de tiempo” a dos millones y medio de personas con derecho a voto gracias a la nacionalización prevista en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como ‘ley de nietos’.

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La respuesta del Ejecutivo no se hizo esperar. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz ha calificado esas declaraciones de “irresponsabilidad mayúscula” y ha asegurado que reflejan la situación política del líder del PP más que la realidad de la norma. “Demuestran la desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país”, ha afirmado la portavoz, que fue un paso más allá al señalar que Feijóo “parece ya oler una derrota electoral”.

Una medida vinculada a la Ley de Memoria Democrática

La ministra ha insistido en que la disposición cuestionada forma parte de la Ley de Memoria Democrática y ha recordado que su objetivo no es otro que reparar una situación histórica. Según ha explicado, la denominada ‘ley de nietos’ permite acceder a la nacionalidad española a determinados descendientes de quienes tuvieron que abandonar España como consecuencia de la dictadura, una medida que, según ha defendido, está sustentada en criterios de justicia y reparación hacia esas familias.

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (Europa Press)
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (Europa Press)

Saiz ha recordado además que este proceso comenzó a desarrollarse en 2020 y terminó incorporándose al ordenamiento jurídico con la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática en 2022. También ha subrayado que España no constituye una excepción en este ámbito, ya que otros países del entorno cuentan igualmente con mecanismos que permiten recuperar la nacionalidad o acceder a ella por razones de ascendencia familiar.

En ese contexto, la portavoz ha aprovechado para recordar unas declaraciones realizadas por el propio Feijóo en 2009. Según ha señalado, el entonces dirigente popular defendía que modificaciones de este tipo debían abordarse desde el consenso y con amplias mayorías parlamentarias. Por ello, ha reclamado ahora “responsabilidad” a los líderes políticos a la hora de abordar un asunto que, a su juicio, afecta a miles de familias.

El Gobierno acusa al PP de alimentar la desinformación

Más allá del choque político por la interpretación de la norma, Saiz ha reprochado al Partido Popular el tono empleado en sus críticas y ha considerado que este tipo de mensajes acercan a la formación de Feijóo a los planteamientos de Vox. A su juicio, el debate sobre la ‘ley de nietos’ se ha reabierto ahora con un único objetivo: “Generar odio y desinformación”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid acusa a Pedro Sánchez de "jugar con las reglas del juego y el reparto de escaños".

La ministra ha querido también lanzar un mensaje de confianza sobre el sistema electoral español. En este sentido, ha defendido que España dispone de uno de “los mejores” procesos electorales del mundo y ha pedido “más rigor y más responsabilidad” a quienes cuestionan su funcionamiento o vinculan la concesión de la nacionalidad con una supuesta estrategia para alterar el resultado de futuras elecciones.

Durante su intervención, Saiz ha aportado además algunos datos sobre la aplicación de la medida. Según ha explicado, alrededor de 2,5 millones de descendientes de españoles exiliados han solicitado acogerse a este procedimiento para obtener la nacionalidad española. De ese total, hasta la fecha ya se han inscrito 306.500 personas.

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