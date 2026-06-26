Ángel y Feli, los asturianos que cocinan la mejor fideuá del mundo: “Llevé el marisco desde Candás y lo metí en la nevera del hotel, pero la clave está en el caldo”

María Felisa Espinosa y Ángel Manuel Martínez, de Casa Repinaldo, ganadores del premio a la mejor fideuá del mundo (Casa Repinaldo)

La fideuá es uno de los grandes clásicos de la cocina valenciana, pero es en Asturias donde este año se hace la mejor de todas. Así lo ha determinado el concurso internacional que busca poner en valor este tesoro culinario, el Concurso Internacional Fideuà de Gandía, que reúne cada año a cocineros nacionales e internacionales en busca de la mejor receta de este plato de fideos.

El jurado de este certamen, que alcanza ya su quincuagésima primera edición, ha reconocido como ganadora la fideuá que Ángel Martínez y su mujer Feli Espinosa elaboran y sirven en Casa Repinaldo, el restaurante que regentan en el pueblo asturiano de Candás.

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Situada en pleno corazón del concejo de Carreño, esta sidrería tradicional se especializa en pescados frescos y cocina asturiana. “Nosotros nos preparamos para el concurso de Asturias sin tener la fideuá en carta”, reconoce Ángel en una charla telefónica con Infobae. Ganaron el concurso regional y fueron hasta Gandía a probar suerte, sin grandes expectativas. “Si ya fue sorpresa ganar aquí, más sorpresa fue ganar en Gandía. Lo veíamos un poco difícil, porque no deja de ser un plato de ellos”.

María Felisa Espinosa y Ángel Manuel Martínez, de Casa Repinaldo, ganadores del premio a la mejor fideuá del mundo (fideuadegandia.org)

Era difícil, pero no imposible. Su receta conquistó a un jurado que probó recetas valencianas, también de otras zonas de España e incluso de distintos países del mundo. La clave, cuenta Feli, la cocinera, es el caldo. “El producto lo marcan ellos; tiene que ser cigala, gamba roja y pixí o rape, y no se pueden echar aditivos ni alcohol”. Marcado por el jurado, pero traído desde Asturias por la cocinera. “Llevé el marisco desde Asturias, lo metí en la nevera del hotel hasta el día del certamen y el día del certamen hice el fondo y para allá fuimos”.

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Donde realmente está la diferencia, dicen, es en el caldo. Lo preparan, cuenta la cocinera asturiana, con una mezcla de mariscos, espinas de pescado y verduras. “El caldo debes hacerlo despacio y dejar que las cosas se hagan bien. Lleva un poco de marisco y las cabezas de las gambas refritas en vez de cocidas; así tiene ese sabor especial”, explica la cocinera. Poco más misterio existe además de esto: agua, tiempo y mucha paciencia.

Este caldo es la base de otras recetas de su variada carta, como los arroces, imprescindibles para su clientela. “Tengo un plato muy especial que se llama caldereta candasina, que es de pescado y de marisco”, cuenta la cocinera. “También gusta mucho y está hecha a base de verduras. Esa no lleva ningún fondo, solo lleva muchos tipos de alcohol en el cocinado que hacen que el sabor sea muy especial”. Feli fue también laureada con el mejor cachopo con IGP Ternera Asturiana el año pasado y con unas de las mejores verdinas de España.

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Casa Repinaldo, hogar de la mejor fideuá del mundo (Casa Repinaldo)

Las mejores fideuás de España

El podio de la 51.ª edición del Concurso Internacional de Fideuá y Gastronomía de Gandía lo completaron la Arrocería Mornell (El Palmar, Valencia), en segundo lugar, y el Hotel Safari (en Gandía), en tercero. Por su parte, el premio a la mejor fideuà nacional recayó en la Arrocería El Buen Yantar, de Ciudad Real.

El jurado también ha entregado varios premios por procedencia: el galardón a la mejor fideuà de la Comunitat Valenciana ha sido para el Asador Alfàbega; mientras que, en el ámbito local, el Restaurante Blasco Bahamas se ha alzado con el premio a la mejor fideuà de Gandía.

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