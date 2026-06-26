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Los mejores planes para un fin de semana musical en Madrid: K-Pop, Orgullo LGTBIQ+, Zarzuela y reggaeton

La capital acoge multitud de conciertos con motivo del Orgullo, cuyo día se celebra el próximo domingo 28 de junio, pero también da últimas oportunidades para sumergirse en distintos tipos de arte pictórico

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Personas toman las calles de Madrid para una protesta alternativa a la organizada por el Orgullo crítico de Madrid, una plataforma que promueve eventos paralelos a los oficiales. / Reuters - Juan Medina
Personas toman las calles de Madrid para una protesta alternativa a la organizada por el Orgullo crítico de Madrid, una plataforma que promueve eventos paralelos a los oficiales. / Reuters - Juan Medina

Un año más, Madrid volverá a convertirse en capital LGTBIQ+ por un fin de semana: conciertos, protestas, desfiles son algunas de las actividades programadas, tanto por el consistorio como por asociaciones alternativas, como Orgullo Crítico Madrid. Las dos marchas principales están programadas para el domingo 28 de junio, aunque discurrirán por recorridos diferenciados.

Además, durante el fin de semana, cualquier persona que se acerque hasta Madrid podrá disfrutar de las cantantes de K-Pop más conocidas alrededor del globo, las BTS. Los dos conciertos se producirán el 26 y 27 de junio en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, en la que es su primera visita a la capital española. La parada forma parte de la gira mundial BTS World Tour Arirang, que incluye 79 shows en 34 ciudades.

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Y del K-Pop a la Zarzuela, pasando por el reggaeton al más puro estilo latino. El ciclo Estivales comienza este jueves en el Fernán Gómez Centro Cultural con una mezcla de teatro y música en directo, que se alargará durante el próximo mes. Al mismo tiempo, tendrá lugar el Puro Latino Madrid Fest 2026, en el campus de Cantoblanco de la Universidad Autónoma de Madrid. El festival reunirá música latina, reggaeton, trap y hip-hop con artistas como Anuel AA, Morad, Ñengo Flow, Kidd Voodoo, RVFV, JC Reyes y Cyril Kamer. Y si fuera poca diversidad musical, el Círculo de Bellas Artes acogerá el próximo sábado 27 de junio el Lewri Music Festival. Artistas como Lua de Santana, Megane Mercury, Deva, Kultama y Bricki recuperan la creación de afrodescendientes en España, con sesiones de DJ a lo largo del día.

El Orgullo vuelve a citarse en Madrid para una semana de conciertos: Monsieur Periné o Chumina Power en la agenda oficial

Pese a que el jueves 25 arranca la gran cita anual del Orgullo LGTBIQ+ en Madrid, la mayoría de las actividades se concentrarán este próximo fin de semana y se alargarán hasta el siguiente, incluido. Diez días de conciertos, actividades culturales y actos reivindicativos volverán a situar a la capital en el centro del Orgullo europeo. Según recogen desde Turismo Madrid, el programa combinará escenarios en Chueca, Plaza de España y Puerta del Sol; y culminará con la manifestación del 4 de julio.

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No obstante, además de las actividades y comerciales que ha organizado el Ayuntamiento madrileño (aglutinadas bajo las siglas MADO), Orgullo Crítico de Madrid ha propuesto una marcha alternativa el mismo domingo 28 de junio, la cual arrancará desde Carpetana a las 19 horas hasta Plaza Elíptica.

Participantes en la marcha del Orgullo 2025, en Madrid. / Fernando Villar - EFE
Participantes en la marcha del Orgullo 2025, en Madrid. / Fernando Villar - EFE

El festival cultural ‘Muestra T’ arrancará antes que el grueso de la programación y se desarrollará hasta el 20 de julio, con su 20ª edición. En esta, se incluyen propuestas de arte, cine y actividades familiares, además de una ruta expositiva con más de 15 muestras artísticas y un bloque específico contra el acoso escolar.

La programación de barrio ha comenzado este jueves 25 de junio, en Chueca, con el llamado Orgullo de Barrio, que reunirá actividades culturales, lúdicas y deportivas. Entre las citas destacadas figura Plumas y Patitas (el desfile solidario de mascotas previsto para el 28 de junio en la plaza de Pedro Zerolo).

Entre los nombres ya confirmados para la fiesta del Orgullo madrileña figuran Mon Laferte, Kany García, MEEK, Monsieur Periné, Flans, Edith Salazar, CRIS LORA, Lucía Pérez, Laura Muñoz, María Parrado, Marta Sango, Naíza, Melanie Santiler, Alba Morena, Bea Pelea, DeArco, Ouineta, Ana Farelo, Sombra Alor, Monzo, Tiago Raul, Samantha Ballentines, La Macizo, La Plexy, Chumina Power, Cascales y Balibrea Dj.

Últimos días para descubrir la figura de Menchu Gal, revisionar la propaganda franquista y pensar como Banksy

Este fin de semana, habrá varias últimas oportunidades artísticas. Por ejemplo, hasta este domingo, se podrá visitar la exposición Menchu Gal. Imágenes de una vida en la Serrería Belga, espacio ubicado en la calle de la Alameda, 15. La figura de la artista, una auténtica pionera, podrá explorarse de forma gratuita en esta sala. Cabe mencionar que Menchu Gal fue la primera mujer en hacerse con el Premio Nacional de Pintura, en 1959.

Del mismo modo, también será la última oportunidad para visitar, gratuitamente, la exposición NO-DO. El mundo de ayer. Imagen y propaganda del franquismo, en la Sala de Exposiciones de la Filmoteca Española. ¿Qué no te puedes perder? Los archivos audiovisuales que han marcado a España a lo largo de gran parte del siglo XX. Este es, a su vez, un testimonio fundamental para reconstruir la memoria colectiva que se vio en la gran mayoría de las casas, en blanco y negro.

El primer Orgullo LGTBI de España: cuando Barcelona se levantó por la liberación homosexual.

Sin embargo, si lo que buscas es acercarte al presente, deberás ir al Paseo de la Esperanza, 1, en Arganzuela, donde encontrarás el Museo Banksy. Hasta el 30 de junio, y tras haber pasado por Barcelona, la sede del artista anónimo ha acogido 170 réplicas de las obras más icónicas de Banksy, en un intento de homenajear al artista urbano.

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