Así se organiza España para enviar ayuda a Venezuela: 59 efectivos de la UME y equipos de emergencia viajan ya con ayuda humanitaria

16/07/2023 Efectivos de la UME acceden a un avión A-400M con destino a La Palma. (Europa Press - UME)

España ha activado 59 militares de la UME para reforzar en Venezuela las tareas de búsqueda y rescate tras dos terremotos de magnitudes 7,5 y 7,2, en una emergencia que ya deja al menos 235 muertos, 4.300 heridos y 157 desaparecidos y en la que el Gobierno ha puesto además a disposición material, financiación y un hospital de campaña.

El avión A330 del Ejército del Aire y del Espacio despegó desde la base de Torrejón a las 00:00 horas del viernes, con destino a la ciudad venezolana de Valencia. La llegada está prevista para las 09:00 horas (hora peninsular española), momento en el que los efectivos españoles iniciarán las primeras tareas de búsqueda y rescate sobre el terreno.

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El envío se ha articulado después de las conversaciones mantenidas por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, con el canciller venezolano Yván Gil para concretar la ayuda española y adaptar la respuesta a las necesidades sobre el terreno.

Especialistas en rescate y apoyo psicológico

El contingente de la UME pertenece al BIEM II, con base en Morón de la Frontera, y está especializado en rescates en catástrofes. Viaja con perros de búsqueda, cámaras de rescate, geófonos y equipos de detección capaces de identificar señales de vida bajo grandes volúmenes de escombros.

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Los geófonos permiten detectar vibraciones mínimas producidas por personas atrapadas. Las cámaras telescópicas, por su parte, pueden introducirse en huecos estrechos para confirmar la presencia de supervivientes en zonas de difícil acceso.

El batallón de la UME con sede en Morón se prepara para el posible envío de unidades a Venezuela para rescates (Archivo - Europa Press)

Los perros de búsqueda son uno de los recursos más valiosos durante las primeras 72 horas tras un seísmo, porque están entrenados para rastrear el olor humano en condiciones extremas. La unidad española puede operar en túneles de escombros y en estructuras colapsadas de gran complejidad.

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Junto al destacamento militar viaja también un equipo de la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo), que incluye psicólogos especializados en atención a víctimas de catástrofes, para realizar una primera identificación de necesidades humanitarias, según han indicado fuentes de Exteriores. En el avión se cargan además mantas, esterillas y pastillas potabilizadoras.

La agencia de cooperación ha puesto igualmente a disposición de Venezuela el envío de más material, financiación y el hospital de campaña del equipo START. Ese dispositivo médico de respuesta en emergencias fue creado en 2016 y está diseñado para desplegarse en un plazo de 72 horas con profesionales del Sistema Nacional de Salud.

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España ofrece envío de material, financiación y un hospital de campaña de AECID a Venezuela además de la UME (Europa Press)

La operación española se integra en una respuesta internacional coordinada por la ONU, que ha movilizado equipos y recursos de países como Francia, Alemania, Estados Unidos, Italia, Países Bajos, Suiza y El Salvador.

En el mismo aparato volarán 40 efectivos del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid, entre bomberos especializados en rescate en estructuras colapsadas y sanitarios del Summa 112, acompañados por cuatro perros de la unidad canina.

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Balance de víctimas y coordinación internacional

La operación española se produce mientras las autoridades venezolanas advierten de que el balance puede seguir creciendo. El último recuento oficial sitúa la tragedia en 235 muertos, 4.300 heridos y 157 desaparecidos.

El aeropuerto de Caracas permanece cerrado, por lo que la previsión inicial es que el avión español aterrice en la ciudad de Valencia, según las mismas fuentes de Defensa. Los técnicos trabajan en el avituallamiento y en la incorporación del material para que la salida pueda ejecutarse en cuanto se completen los permisos.

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Efectos del terremoto en La Guaira, Venezuela, (REUTERS/Maxwell Briceno)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado a Delcy Rodríguez la solidaridad de España y le ha comunicado que el país está preparado para ayudar. También ha señalado que el Ejecutivo trabaja para prestar toda la asistencia posible a la colonia española en Venezuela.

Albares ha informado además de que hay 80 españoles sin localizar tras los seísmos y dos fallecidos, y de que en Venezuela reside una colonia de unos 147.000 españoles. El Consulado en Caracas ha sufrido “daños de cierta envergadura”, indicaba.

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Los reyes Felipe VI y Letizia han trasladado su apoyo, solidaridad y cariño al pueblo venezolano tras los devastadores terremotos que han sacudido el país y que dejan, por el momento, más de un centenar de fallecidos y cientos de heridos.

Delcy Rodríguez ha agradecido públicamente el apoyo español y ha indicado que los efectivos ofrecidos por el Gobierno se coordinarán de manera conjunta con el Estado Mayor y las autoridades venezolanas. Yván Gil lo definió como “un mensaje de fraternidad y solidaridad”.

La respuesta internacional también se ha ampliado con el anuncio de Alemania de poner a disposición hasta seis aviones A400M para transporte de ayuda y evacuaciones médicas. Esas aeronaves incorporan un sistema que permite convertirlas en aviones medicalizados en solo 90 minutos, lo que reduce la preparación desde seis horas a menos de dos.

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