La reina Sofía dona medicamentos y 20.000 euros a la Cruz Roja para ayudar a las víctimas del terremoto de Venezuela

La reina Sofía en una imagen de archivo. (Europa Press)

La reina Sofía ha vuelto a demostrar su compromiso con las causas humanitarias respondiendo con rapidez a la emergencia provocada por los terremotos que han sacudido Venezuela. A través de la Fundación Reina Sofía, la emérita ha impulsado una ayuda extraordinaria destinada a apoyar a las víctimas y colaborar en las labores de asistencia sobre el terreno.

En concreto, la fundación ha realizado una donación inicial de 20.000 euros, una cantidad que será gestionada a través de Cruz Roja para reforzar la respuesta humanitaria en las zonas afectadas por la catástrofe. A esta aportación económica se suma el trabajo para organizar el envío de medicamentos y material sanitario con el fin de cubrir algunas de las necesidades más urgentes derivadas de la emergencia.

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Este gesto se produce en un momento especialmente delicado para el país, donde los equipos de rescate y los servicios de emergencia continúan trabajando para atender a los heridos y ayudar a las comunidades golpeadas por los seísmos.

La reina Sofía llega para asistir a la oración del papa León XIV a Nuestra Señora de la Almudena en la catedral de Santa María de la Almudena (Foto de César MANSO / AFP)

La solidaridad de la Familia Real española también se ha hecho visible a través de un mensaje institucional difundido por la Casa Real, en el que se expresa el apoyo al pueblo venezolano y se traslada el pésame a las familias de las víctimas. Asimismo, la reina Letizia manifestó públicamente la preocupación con la que la institución sigue la evolución de los acontecimientos y recordó que España ha puesto su ayuda a disposición del país.

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En el caso de la reina Sofía, no se trata de una iniciativa aislada. La Fundación que preside mantiene desde hace años una intensa actividad en materia de cooperación internacional y suele activar ayudas extraordinarias cuando se producen grandes desastres naturales o crisis humanitarias.

Los reyes Felipe VI y Letizia han trasladado su apoyo, solidaridad y cariño al pueblo venezolano tras los devastadores terremotos que han sacudido el país y que dejan, por el momento, más de un centenar de fallecidos y cientos de heridos.

De hecho, la organización ya colaboró en la respuesta a otras tragedias de gran magnitud, como el terremoto de Haití en 2010, el tifón Haiyan que asoló Filipinas o los terremotos registrados en Turquía y Siria en 2023. En todas estas situaciones, su labor se ha centrado en canalizar recursos económicos y facilitar el envío de material esencial a través de entidades que trabajan directamente sobre el terreno.

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Con esta nueva actuación, la reina Sofía vuelve a implicarse personalmente en una causa solidaria internacional, reforzando el papel de su fundación como una de las instituciones españolas más activas en la respuesta a emergencias humanitarias y mostrando, una vez más, su cercanía con quienes atraviesan momentos de especial dificultad.

El respaldo de la reina Letizia en su último acto

La ayuda impulsada por la reina Sofía no ha sido la única muestra de apoyo llegada desde la corona española tras la tragedia que ha golpeado a Venezuela. Horas antes de que se conociera la donación de 20.000 euros y el envío de medicamentos promovidos por la Fundación Reina Sofía, la reina Letizia quiso trasladar públicamente su preocupación por la situación que vive el país.

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La reina Letizia asiste a la conmemoración del 15º aniversario de la revista Ethic. (José Oliva / Europa Press)

Durante un acto celebrado en Madrid, doña Letizia atendió a los medios de comunicación y aseguró que tanto Felipe VI como el resto de la Familia Real siguen con atención la evolución de los acontecimientos. “Como el resto de ciudadanos de este país, está muy preocupado y siguiendo las noticias”, afirmó al ser preguntada por el estado de ánimo del monarca ante la catástrofe.

La eeina aprovechó además su intervención para destacar que España ya había ofrecido su colaboración para ayudar a los afectados, mostrando la disposición del país a participar en las labores de asistencia que sean necesarias.

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