Qué hay detrás del beso viral de Javier Bardem y Kate Hudson en plena calle que ha hecho saltar las alarmas de los fans de su relación con Penélope Cruz

El beso viral de Javier Bardem y Kate Hudson en plena calle que ha hecho saltar las alarmas a los fans de su relación con Penélope Cruz (Grosby)

Para alivio de los fans, el beso entre Javier Bardem y Kate Hudson en una calle de Nueva York que se ha viralizado no afecta a la relación del actor con Penélope Cruz: forma parte del rodaje de Hello & Paris, una comedia romántica inspirada en la novela That Part Was True que ha disparado la conversación entre los seguidores de la pareja.

Las imágenes se han grabado en un paso de peatones de la Gran Manzana, con una escena al atardecer y estética de comedia romántica clásica, y han circulado por redes sociales en cuestión de horas por la intensidad del beso y la cercanía de ambos intérpretes, aunque la secuencia pertenece por completo a la ficción.

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Javier Bardem y Penélope Cruz llevan más de 15 años casados, tienen dos hijos y mantienen una de las relaciones más estables del cine internacional. El revuelo nace precisamente de ese contraste entre la solidez de su vida personal y la fuerza visual de unas fotografías en las que el actor aparece entregado a una escena romántica con Hudson.

El beso viral de Javier Bardem y Kate Hudson en plena calle que ha hecho saltar las alarmas a los fans de su relación con Penélope Cruz (Grosby)

El beso de Javier Badem y Kate Hudson

La explicación está en la nueva película que ambos ruedan juntos. En Hello & Paris, dirigida por Elizabeth Chomko, Bardem interpreta a un novelista de éxito en crisis vital, mientras Hudson da vida a una arquitecta paisajista. La película adapta la novela de Deborah McKinlay y sigue a dos personajes que, tras un primer encuentro complicado en París, empiezan una relación epistolar a través de libros, recetas y conversaciones a distancia.

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Ese vínculo termina por transformarse en una relación más profunda, y las instantáneas difundidas ofrecen un adelanto de ese desarrollo en pantalla. La secuencia rodada en Nueva York ha alimentado la confusión porque muestra a los dos actores completamente inmersos en la escena, con el bullicio urbano como telón de fondo y una escenografía que refuerza el aire neoyorquino del filme.

La relación de Javier Bardem y Penélope Cruz

La viralidad de las fotos ha hecho que muchos se preguntasen si había algo más allá del guion. Fuera de la ficción, la historia de Bardem con Penélope Cruz se remonta a su primer encuentro durante el rodaje de Jamón, Jamón, en 1991. Años después volvieron a coincidir en Vicky Cristina Barcelona y fue entonces cuando comenzó su relación sentimental.

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El beso viral de Javier Bardem y Kate Hudson en plena calle que ha hecho saltar las alarmas a los fans de su relación con Penélope Cruz (Grosby)

El actor ha explicado en el pasado cómo vivió aquel primer encuentro: “Nos conocimos en la prueba de vestuario, nos miramos y supongo que pasó algo. Algo que no tiene explicación y que va más allá de la lógica y el razonamiento”. La pareja se casó en el verano de 2010 en las Bahamas y ha formado una familia con sus hijos, Leo y Luna Encinas Cruz, de 15 y 12 años. Ambos acompañaron recientemente a Bardem en un momento central de su carrera, cuando dejó sus huellas en el Teatro Chino de Hollywood.

Netflix ha compartido un vídeo en el que se ve la transformación del actor español en el personaje

La trayectoria internacional de los dos actores les ha llevado a compartir proyectos y espacios con figuras de primer nivel, entre ellas Kate Hudson, que también mantiene una relación estable con Danny Fujikawa. El episodio confirma hasta qué punto una escena de rodaje puede desbordar la pantalla cuando se difunde fuera de contexto.

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