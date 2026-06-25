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Exteriores confirma que hay al menos dos españoles fallecidos y 80 desaparecidos en los terremotos de Venezuela

España moviliza equipos de emergencia y mantiene abiertas las líneas consulares para asistir a la comunidad afectada

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Vista de los restos de un edificio que se derrumbó tras los terremotos que azotaron el país, en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Fausto Torrealba
Vista de los restos de un edificio que se derrumbó tras los terremotos que azotaron el país, en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Fausto Torrealba

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado esta medianoche la muerte de dos españoles y que otros 80 siguen sin localizar tras los terremotos de Venezuela, un balance que ha activado de forma permanente las líneas de emergencia consular mientras el departamento trata de situar a una colonia española de unas 150.000 personas.

La comunidad española en Venezuela es una de las más numerosas fuera de Europa, resultado de décadas de vínculos migratorios y familiares entre ambos países. Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno mantiene un contacto permanente con las autoridades venezolanas y actualiza el censo de ciudadanos mientras canaliza la asistencia humanitaria.

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La respuesta oficial cifra en 80 los ciudadanos españoles no localizados en este momento. El departamento también ha precisado que la muerte de los dos españoles ha sido confirmada por sus propios familiares y ha trasladado sus condolencias a los allegados.

Llamamiento a la comunidad y asistencia consular

Fuentes de Exteriores han lamentado “profundamente el fallecimiento de dos españoles confirmado por sus propios familiares”. El ministerio ha añadido además otra víctima vinculada a la representación diplomática española: un conductor de la Embajada de España en Caracas, de nacionalidad venezolana, fallecido junto a su mujer y sus dos hijas.

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Las líneas de emergencia consular siguen abiertas y operativas en todo momento. Los números de contacto pueden consultarse en las redes sociales del ministerio y de la Embajada en Venezuela, según ha recordado el departamento en el mismo comunicado.

Una mujer observa cómo se busca a posibles víctimas entre los escombros de los edificios derrumbados, tras los terremotos ocurridos en La Guaira, en Venezuela. 25 de junio de 2026. REUTERS/Gaby Oraa
Una mujer observa cómo se busca a posibles víctimas entre los escombros de los edificios derrumbados, tras los terremotos ocurridos en La Guaira, en Venezuela. 25 de junio de 2026. REUTERS/Gaby Oraa

Horas antes de que se confirmara la existencia de víctimas españolas, el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares había explicado que su departamento estaba centrado en elaborar un censo sobre la situación de la colonia española en Venezuela.

En declaraciones facilitadas a los medios durante la escala del avión en el que viaja con el rey camino de México, Albares ha pedido a quienes no hayan contactado con la embajada en Caracas ni con el consulado correspondiente que permanezcan atentos a las redes sociales de ambas sedes y del Ministerio de Asuntos Exteriores. La recomendación se extiende también a cualquier español que se encuentre de paso por Venezuela.

Daños en sedes diplomáticas y despliegue de ayuda española

El ministro también ha explicado que el edificio del consulado de España en Caracas ha sufrido daños “de una cierta envergadura” a causa del seísmo. La embajada, por su parte, ha registrado desperfectos, aunque “son menos importantes”.

Ese mismo balance sitúa por ahora en 188 muertos, 1.520 heridos y 157 desaparecidos las consecuencias del terremoto en Venezuela. Exteriores mantiene como prioridad el contacto con los ciudadanos españoles y la actualización del censo sobre su paradero.

España ha desplegado equipos de la Unidad Militar de Emergencias y especialistas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo para colaborar en las labores de rescate y atención a los damnificados.

Los reyes Felipe VI y Letizia han trasladado su apoyo, solidaridad y cariño al pueblo venezolano tras los devastadores terremotos que han sacudido el país y que dejan, por el momento, más de un centenar de fallecidos y cientos de heridos.

El dispositivo incluye material de primera necesidad y la oferta de un hospital de campaña, mientras se coordina la llegada de ayuda desde la base logística que la cooperación española mantiene en Panamá. La operación enfrenta dificultades logísticas debido al cierre del aeropuerto principal de Caracas tras los terremotos.

La respuesta institucional se ha extendido también a la Casa Real y al presidente del Gobierno, que han trasladado su solidaridad y apoyo tanto a las víctimas como a la comunidad española afectada. Las autoridades españolas insisten en la importancia de que los ciudadanos que permanezcan en Venezuela sigan las actualizaciones oficiales y mantengan el contacto con las sedes diplomáticas para facilitar las labores de localización y asistencia.

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