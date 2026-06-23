Victoria y Cristina Iglesias, hijas de Julio Iglesias, recuerdan a su primo Niccolo en el que habría sido su 23º cumpleaños: “Te echaremos de menos para siempre”

Victoria y Cristina Iglesias y su primo Niccolo en una imagen de redes sociales. (@victoriaiglesiasr)

La familia Iglesias ha vivido una jornada especialmente emotiva este 23 de junio. Victoria y Cristina Iglesias, las hijas gemelas de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger, han querido recordar a su primo Niccolo Iglesias, que habría cumplido 23 años. El joven, fallecido en febrero de 2024 tras una dura batalla contra un cáncer cerebral, ocupó siempre un lugar muy especial en la vida de las hermanas, que han aprovechado esta fecha tan señalada para rendirle homenaje a través de sus redes sociales.

Las dos jóvenes han compartido varias fotografías inéditas junto a Niccolo, rescatando algunos de los recuerdos más felices de su infancia y adolescencia en Miami. Más allá de los lazos familiares, los tres crecieron juntos, motivo por el que Victoria y Cristina siempre han hablado de él como un hermano más.

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Una de las publicaciones más emotivas muestra a los tres durante unas vacaciones. Junto a la imagen puede leerse un mensaje cargado de nostalgia: “Feliz cumpleaños en el cielo a nuestro trillizo. Te echaremos de menos para siempre”. Una palabra, “trillizo”, que resume perfectamente la relación tan estrecha que mantuvieron durante años.

En otra de las instantáneas compartidas, tomada bajo el agua junto a otros familiares, una de las hermanas definía a Niccolo con una frase tan sencilla como reveladora: “El mejor primo de todos”.

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Niccolo Iglesias en una imagen de redes sociales compartida por su prima Victoria Iglesias. (@victoriaiglesiasr)

Niccolo era hijo de Jorge Iglesias, primo de Julio Iglesias y fundador de la productora Iglesias Entertainment. Nació y creció en Miami, donde compartió gran parte de su vida con Victoria y Cristina. Su complicidad quedó patente en numerosos momentos familiares, aunque uno de los más recordados tuvo lugar en noviembre de 2019, cuando las hermanas debutaron en el prestigioso Baile de Debutantes de París.

Aquel día, Niccolo fue el encargado de acompañarlas a ambas durante una de las noches más importantes de sus vidas. Según trascendió entonces, el joven se preparó durante semanas para estar a la altura de una cita tan especial, aprendiendo incluso los pasos del baile para compartir protagonismo con sus primas en una velada histórica.

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Victoria y Cristina Iglesias y su primo Niccolo en una imagen de redes sociales. (@victoriaiglesiasr)

El mensaje de su padre, Jorge Iglesias, en un día complicado

El homenaje no ha llegado solo de parte de las hijas de Julio Iglesias. Jorge Iglesias también ha recordado a su hijo con una fotografía acompañada de un mensaje que ha emocionado a sus seguidores: “Feliz cumpleaños al héroe de mi vida”.

La fecha también ha servido para poner nuevamente el foco en Niccolo’s Light, la fundación creada por sus padres tras su fallecimiento. La organización nació con el objetivo de ayudar a familias que atraviesan procesos oncológicos complejos.

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Niccolo Iglesias en una imagen de redes sociales compartida por su padre en Instagram.

Desde su creación, la fundación trabaja apoyando proyectos de investigación y ofreciendo ayuda a pacientes y familiares, convirtiendo el dolor de la pérdida en una herramienta para ayudar a otros. Un legado que mantiene viva la memoria de Niccolo y que, dos años después de su muerte, sigue uniendo a toda la familia Iglesias. Porque aunque el tiempo avance, hay personas que permanecen para siempre en los recuerdos, las fotografías y los proyectos que dejan tras de sí. Y para Victoria y Cristina Iglesias, Niccolo sigue ocupando exactamente ese lugar.