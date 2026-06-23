España

Victoria y Cristina Iglesias, hijas de Julio Iglesias, recuerdan a su primo Niccolo en el que habría sido su 23º cumpleaños: “Te echaremos de menos para siempre”

Las hijas de Julio Iglesias han compartido emotivas imágenes inéditas y mensajes cargados de cariño para recordar al joven, fallecido en 2024

Guardar
Google icon
Victoria y Cristina Iglesias y su primo Niccolo en una imagen de redes sociales. (@victoriaiglesiasr)
Victoria y Cristina Iglesias y su primo Niccolo en una imagen de redes sociales. (@victoriaiglesiasr)

La familia Iglesias ha vivido una jornada especialmente emotiva este 23 de junio. Victoria y Cristina Iglesias, las hijas gemelas de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger, han querido recordar a su primo Niccolo Iglesias, que habría cumplido 23 años. El joven, fallecido en febrero de 2024 tras una dura batalla contra un cáncer cerebral, ocupó siempre un lugar muy especial en la vida de las hermanas, que han aprovechado esta fecha tan señalada para rendirle homenaje a través de sus redes sociales.

Las dos jóvenes han compartido varias fotografías inéditas junto a Niccolo, rescatando algunos de los recuerdos más felices de su infancia y adolescencia en Miami. Más allá de los lazos familiares, los tres crecieron juntos, motivo por el que Victoria y Cristina siempre han hablado de él como un hermano más.

PUBLICIDAD

Una de las publicaciones más emotivas muestra a los tres durante unas vacaciones. Junto a la imagen puede leerse un mensaje cargado de nostalgia: “Feliz cumpleaños en el cielo a nuestro trillizo. Te echaremos de menos para siempre”. Una palabra, “trillizo”, que resume perfectamente la relación tan estrecha que mantuvieron durante años.

En otra de las instantáneas compartidas, tomada bajo el agua junto a otros familiares, una de las hermanas definía a Niccolo con una frase tan sencilla como reveladora: “El mejor primo de todos”.

PUBLICIDAD

Niccolo Iglesias en una imagen de redes sociales compartida por su prima Victoria Iglesias. (@victoriaiglesiasr)
Niccolo Iglesias en una imagen de redes sociales compartida por su prima Victoria Iglesias. (@victoriaiglesiasr)

Niccolo era hijo de Jorge Iglesias, primo de Julio Iglesias y fundador de la productora Iglesias Entertainment. Nació y creció en Miami, donde compartió gran parte de su vida con Victoria y Cristina. Su complicidad quedó patente en numerosos momentos familiares, aunque uno de los más recordados tuvo lugar en noviembre de 2019, cuando las hermanas debutaron en el prestigioso Baile de Debutantes de París.

Aquel día, Niccolo fue el encargado de acompañarlas a ambas durante una de las noches más importantes de sus vidas. Según trascendió entonces, el joven se preparó durante semanas para estar a la altura de una cita tan especial, aprendiendo incluso los pasos del baile para compartir protagonismo con sus primas en una velada histórica.

Victoria y Cristina Iglesias y su primo Niccolo en una imagen de redes sociales. (@victoriaiglesiasr)
Victoria y Cristina Iglesias y su primo Niccolo en una imagen de redes sociales. (@victoriaiglesiasr)

El mensaje de su padre, Jorge Iglesias, en un día complicado

El homenaje no ha llegado solo de parte de las hijas de Julio Iglesias. Jorge Iglesias también ha recordado a su hijo con una fotografía acompañada de un mensaje que ha emocionado a sus seguidores: “Feliz cumpleaños al héroe de mi vida”.

La fecha también ha servido para poner nuevamente el foco en Niccolo’s Light, la fundación creada por sus padres tras su fallecimiento. La organización nació con el objetivo de ayudar a familias que atraviesan procesos oncológicos complejos.

Niccolo Iglesias en una imagen de redes sociales compartida por su padre en Instagram.
Niccolo Iglesias en una imagen de redes sociales compartida por su padre en Instagram.

Desde su creación, la fundación trabaja apoyando proyectos de investigación y ofreciendo ayuda a pacientes y familiares, convirtiendo el dolor de la pérdida en una herramienta para ayudar a otros. Un legado que mantiene viva la memoria de Niccolo y que, dos años después de su muerte, sigue uniendo a toda la familia Iglesias. Porque aunque el tiempo avance, hay personas que permanecen para siempre en los recuerdos, las fotografías y los proyectos que dejan tras de sí. Y para Victoria y Cristina Iglesias, Niccolo sigue ocupando exactamente ese lugar.

Temas Relacionados

Julio IglesiasGente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-noticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así es la nueva casa de Ana Mena en Madrid: jardín, piscina y una urbanización con grandes controles de seguridad

La malagueña se ha comprado una nueva propiedad en Las Rozas donde sentar su base debido a la gran cantidad de trabajo que tiene en la capital

Así es la nueva casa de Ana Mena en Madrid: jardín, piscina y una urbanización con grandes controles de seguridad

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este miércoles

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este miércoles

El pueblo de Cataluña ideal para hacer excursiones a la montaña y con vistas de lujo a Montserrat

Situada en la provincia de Barcelona, la villa destaca por ser un paraíso de naturaleza y desconexión y por aglutinar diversas rutas de senderismo

El pueblo de Cataluña ideal para hacer excursiones a la montaña y con vistas de lujo a Montserrat

Los académicos de la gastronomía madrileña eligen su restaurante favorito de 2026: Montia, una joya en plena sierra de Guadarrama

La Academia Madrileña de Gastronomía ha celebrado la décima edición de sus premios, unos galardones que reconocen a chefs, hosteleros, empresarios y productores de la Comunidad de Madrid

Los académicos de la gastronomía madrileña eligen su restaurante favorito de 2026: Montia, una joya en plena sierra de Guadarrama

Una psicóloga explica el motivo por el que las personas narcisistas “atacan cuando deberían pedir perdón”

La experta Claudia Nicolasa explica cómo funcionan la culpa y la vergüenza en este tipo de personas

Una psicóloga explica el motivo por el que las personas narcisistas “atacan cuando deberían pedir perdón”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil irrumpe en el Ayuntamiento de Soria (PSOE) en una investigación por un delito de organización criminal y blanqueo de capitales

La Guardia Civil irrumpe en el Ayuntamiento de Soria (PSOE) en una investigación por un delito de organización criminal y blanqueo de capitales

El abogado de Zapatero pide al juez anular dos pruebas clave en el caso ‘Plus Ultra’: su disco duro y el teléfono móvil de Rodolfo Reyes que envió Estados Unidos

Un detenido en una operación de narcotráfico por atropellar a un agente y embestir vehículos de la Guardia Civil dejando otros dos heridos

La UCO vincula el ‘caso Leire Díez’ y el rescate a Tubos Reunidos al PNV, que admite reuniones con el Gobierno pero niega cualquier trama corrupta

La DGT avisa: si prestas el coche a menudo, lo mejor es comunicarlo para evitar que la multa llegue a la persona equivocada

ECONOMÍA

La histórica villa de lujo en Sitges (Barcelona) que fue construida para un cónsul francés y ahora se vende por 7,5 millones

La histórica villa de lujo en Sitges (Barcelona) que fue construida para un cónsul francés y ahora se vende por 7,5 millones

Casarse en España cuesta 32.355 euros: el compromiso empieza por ahorrar más de dos años antes del “sí, quiero”

Pablo Borraz, arquitecto: “Esta es la pregunta que debes hacerte antes de comprar un terreno para ahorrar hasta 40.000 euros”

Más de un SMI para las vacaciones: los españoles gastarán este verano 582 euros en alojamiento, 309 en ocio y 280 en transporte por solo un viaje

Juan Goñi, arquitecto: “En 2026, diseñar una casa también significa pensar en la sequía”

DEPORTES

El Manchester United tendrá uno de los estadios más imponentes del mundo, con 100.000 asientos y diseñado por Norman Foster: todas las fotos del proyecto

El Manchester United tendrá uno de los estadios más imponentes del mundo, con 100.000 asientos y diseñado por Norman Foster: todas las fotos del proyecto

Los candidatos para sustituir a Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: desde Osimhen, Vlahovic o Lautaro hasta los trueques con Arsenal y PSG

Horario y dónde ver el partido Inglaterra - Ghana del Mundial 2026 hoy en España: duelo por el liderato en el grupo L

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy, martes 23 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Vídeo resumen y goles: Argelia se impone en un partido igualado a Jordania y deja a los asiáticos fuera de su primer Mundial