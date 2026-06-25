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España envía a la UME a Venezuela para ayudar en el trabajo tras los terremotos y Alemania ofrece sus aviones A400M

José Manuel Albares ha mantenido una conversación con el canciller de Venezuela, Yvan Gil, poco antes de partir hacia México junto al rey Felipe VI

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Edificios y calles de La Guaira muestran graves daños después del terremoto que sacudió la región. (REUTERS/Maxwell Briceno)
Edificios y calles de La Guaira muestran graves daños después del terremoto que sacudió la región. (REUTERS/Maxwell Briceno)

Los terremotos en Venezuela ya han dejado al menos 32 muertos y 700 heridos. Las predicciones apuntan a que puede ser una catástrofe mayor. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ha mantenido una conversación telefónica con el canciller de Venezuela, Yvan Gil, poco antes de partir hacia México junto al rey Felipe VI. Durante el contacto, Albares ha expresado la “solidaridad de España” y ha ofrecido su ayuda a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Fuentes de Defensa confirman a Infobae que se va a realizar un despliegue.

Ambos responsables acordaron retomar el diálogo durante la escala prevista en República Dominicana para concretar los detalles de la cooperación. Por el momento, fuentes del Gobierno no aseguran que se haya concretado el traslado de la unidad militar, si bien no sería la primera vez que actúa en otro país ante una emergencia de enorme tamaño como los dos terremotos de 7,5 y 7,2 que han sacudido Venezuela.

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Por su parte, Yvan Gil ha mostrado en redes sociales su agradecimiento por “el mensaje de fraternidad y solidaridad” enviado tras el comunicado del Ministerio de Exteriores español. Además, ha trasladado la gratitud del Gobierno de Delcy Rodríguez “por su generoso ofrecimiento de asistencia para hacer frente a esta emergencia”.

Continúan las labores de rescate en Venezuela durante la madrugada de este jueves.

Alemania también se ha unido a la ayuda militar y ha decidido ofrecer los aviones de sus Fuerzas Armadas. “La noticia de los miles de muertos en Venezuela me ha conmocionado profundamente. Los dos terremotos figuran entre los más graves del año. Ahora es fundamental proporcionar ayuda rápidamente. La Bundeswehr está lista y puede disponer de hasta seis aviones de transporte A400M en poco tiempo, en cuanto se nos solicite apoyo”, ha asegurado el ministro de Defensa, Pistorius.

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Noticia en ampliación.

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