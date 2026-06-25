La Unión Europea ratifica definitivamente el pacto comercial con Trump que establece un techo del 15% para los productos comunitarios

Un puerto de contenedores donde múltiples grúas operan entre filas de mercancía apilada y buques de carga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Consejo de la Unión Europea ha ratificado este jueves el acuerdo comercial con Estados Unidos que permitirá que los productos industriales estadounidenses accedan al mercado único sin aranceles. Al mismo tiempo, los dos reglamentos que han recibido la luz verde definitiva desde Bruselas comprometen que las exportaciones europeas hacia Estados Unidos quedarán sujetas a un gravamen máximo del 15%.

El pacto, alcanzado en agosto de 2025 por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente Donald Trump, ha tardado casi un año en completar su tramitación y entrará en vigor antes del 4 de julio, fecha límite impuesta por Trump bajo amenaza de nuevos gravámenes, evitando un nuevo choque comercial con el presidente de Estados Unidos.

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En cuanto a las condiciones establecidas desde Europa, la legislación aprobada permite a Bruselas restablecer los aranceles anteriores a partir del 31 de diciembre de 2026 si Washington no rebaja al 15% sus tarifas sobre el acero y el aluminio europeos, actualmente gravados al 50%. El Parlamento Europeo, que respaldó el texto el 16 de junio con 440 votos a favor y 151 en contra, también obtuvo la potestad de solicitar la suspensión de las concesiones si Estados Unidos incumple ese compromiso.

El acuerdo otorga además acceso preferencial a productos agrícolas y del mar estadounidenses, y las instituciones europeas calculan que generará un ahorro anual de unos 5.000 millones de euros para los importadores del bloque. El pacto caduca el 31 de diciembre de 2029 salvo renovación.

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(Noticia en ampliación)