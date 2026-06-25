España

La Unión Europea ratifica definitivamente el pacto comercial con Trump que establece un techo del 15% para los productos comunitarios

El acuerdo elimina los aranceles para los bienes industriales de EEUU en la Unión Europea, mientras que las exportaciones comunitarias pagarán un gravamen máximo del 15% en el mercado estadounidense

Guardar
Google icon
Vista aérea de un puerto de carga al atardecer con interminables filas de contenedores coloridos, grúas portuarias gigantes, barcos de carga y camiones.
Un puerto de contenedores donde múltiples grúas operan entre filas de mercancía apilada y buques de carga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Consejo de la Unión Europea ha ratificado este jueves el acuerdo comercial con Estados Unidos que permitirá que los productos industriales estadounidenses accedan al mercado único sin aranceles. Al mismo tiempo, los dos reglamentos que han recibido la luz verde definitiva desde Bruselas comprometen que las exportaciones europeas hacia Estados Unidos quedarán sujetas a un gravamen máximo del 15%.

El pacto, alcanzado en agosto de 2025 por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente Donald Trump, ha tardado casi un año en completar su tramitación y entrará en vigor antes del 4 de julio, fecha límite impuesta por Trump bajo amenaza de nuevos gravámenes, evitando un nuevo choque comercial con el presidente de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

En cuanto a las condiciones establecidas desde Europa, la legislación aprobada permite a Bruselas restablecer los aranceles anteriores a partir del 31 de diciembre de 2026 si Washington no rebaja al 15% sus tarifas sobre el acero y el aluminio europeos, actualmente gravados al 50%. El Parlamento Europeo, que respaldó el texto el 16 de junio con 440 votos a favor y 151 en contra, también obtuvo la potestad de solicitar la suspensión de las concesiones si Estados Unidos incumple ese compromiso.

El acuerdo otorga además acceso preferencial a productos agrícolas y del mar estadounidenses, y las instituciones europeas calculan que generará un ahorro anual de unos 5.000 millones de euros para los importadores del bloque. El pacto caduca el 31 de diciembre de 2029 salvo renovación.

PUBLICIDAD

(Noticia en ampliación)

Temas Relacionados

Estados UnidosDonald TrumpUnión EuropeaExportacionesImportacionesComercioÚltima Hora EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España registra 212 muertes en tan solo cuatro días en esta primera ola de calor del verano

El miércoles concentró el mayor número de muertes, 96, casi la mitad del balance registrado

España registra 212 muertes en tan solo cuatro días en esta primera ola de calor del verano

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Ábalos pedirá al Constitucional la nulidad de su “juicio político” y señala al Supremo por “premiar” a Aldama, “un delator sin comprobaciones”

Quien fue mano derecha de Pedro Sánchez asegura que su sentencia ya estaba “predeterminada”, afirma en un audio al que ha tenido acceso la Cadena SER

Ábalos pedirá al Constitucional la nulidad de su “juicio político” y señala al Supremo por “premiar” a Aldama, “un delator sin comprobaciones”

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Como cada jueves, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Salsa arrabiata, la receta italiana con un toque picante para darle sabor a tus platos de pasta y pizza

Esta salsa se caracteriza por el sabor que le conceden el ajo y la guindilla, dos ingredientes que podemos adaptar a nuestro gusto si no somos muy amantes del picante

Salsa arrabiata, la receta italiana con un toque picante para darle sabor a tus platos de pasta y pizza
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos pedirá al Constitucional la nulidad de su “juicio político” y señala al Supremo por “premiar” a Aldama, “un delator sin comprobaciones”

Ábalos pedirá al Constitucional la nulidad de su “juicio político” y señala al Supremo por “premiar” a Aldama, “un delator sin comprobaciones”

España envía a la UME a Venezuela para ayudar en el trabajo tras los terremotos y Alemania ofrece sus aviones A400M

Alemania cancela el proyecto de construir seis fragatas F126 por los retrasos y aumentos de costes y apuesta por otras embarcaciones

Un año de duelos entre Donald Trump y Pedro Sánchez por el gasto militar y las acusaciones sobre España de ser un “terrible” aliado

El búnker móvil de acero blindado que ha creado una empresa siderúrgica de Ucrania que se reinventó desde la guerra con Rusia: “Tras la invasión, no podíamos quedarnos de brazos cruzados”

ECONOMÍA

El límite para informar a Hacienda sobre las ventas realizadas en Vinted o Wallapop aumenta a 3.000 euros al año

El límite para informar a Hacienda sobre las ventas realizadas en Vinted o Wallapop aumenta a 3.000 euros al año

La economía española desacelera dos décimas y crece un 0,6% en el primer trimestre por el impacto de la guerra

Los jubilados con pensiones más bajas pueden cobrar un complemento en 2026: los ingresos que no deben superar para poder pedirlo

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La derrama que no todos los vecinos tienen que pagar: los tres requisitos que marca la ley

DEPORTES

Sudáfrica logra una clasificación histórica al vencer a Corea del Sur y avanza como segunda del grupo A: el resumen del partido, en vídeo

Sudáfrica logra una clasificación histórica al vencer a Corea del Sur y avanza como segunda del grupo A: el resumen del partido, en vídeo

México vence 3-0 a República Checa y avanza a dieciseisavos del Mundial 2026 como líder invicto del Grupo A: el resumen y los goles, en vídeo

Marruecos remonta ante Haití pero avanza como segundo de grupo en el Mundial 2026: el resumen y los goles de la victoria por 4-2, en vídeo

Brasil avanza a dieciseisavos como líder de grupo y Neymar vuelve casi tres años después: los goles de la victoria ante Escocia, en vídeo

Partidos del Mundial 2026, hoy jueves 25 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo, grupo por grupo