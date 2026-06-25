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Muere un hombre tras un tiroteo con la policía que inició después de atracar un banco y ha dejado un agente herido en Cádiz

El suceso se ha producido tras el asalto a una sucursal bancaria de Puerto Serrano durante este jueves por la mañana

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Lateral de un vehículo blanco con franjas azules y amarillas. Se lee 'Policía Local' en azul y el escudo de la Policía Local de Los Barrios
Un vehículo de la Policía Local de Los Barrios muestra su identificación institucional y el escudo municipal en el costado.

Este jueves por la mañana, un atraco a una sucursal bancaria de Puerto Serrano ha terminado en un tiroteo con la policía. El asaltante ha fallecido. Armado con una escopeta de cañones recortados, se ha encontrado a la salida con una patrulla de la Policía Local y ha disparado contra los agentes. Los policías han abierto fuego también, hiriendo al atracador en las piernas. Uno de los agentes ha sufrido heridas leves tras recibir un impacto en el chaleco antibalas.

La Guardia Civil ha confirmado el suceso y, en principio, se ha hecho cargo de la investigación. Al confirmarse el fallecimiento, las indagaciones han pasado concretamente al órgano del Instituto Armada de la Policía Judicial y el caso queda bajo secreto de sumario. Por el momento, no se conocen detalles del hombre que disparó a los agentes y ha muerto.

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En Cádiz se ha notado un aumento preocupante de casos donde se abre fuego o se atenta contra la policía. Recientemente, una persona que iba a abastecer de gasolina a una narcolancha, intentando huir durante una operación, atropelló a un guardia civil y embistió varios vehículos policiales, dejando varios agentes heridos, sumándose a este nuevo tiroteo.

Imágenes del atraco a una entidad bancaria en Cáceres. (Policía Nacional)

Noticia en ampliación.

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