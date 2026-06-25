España

La economía española desacelera dos décimas y crece un 0,6% en el primer trimestre por el impacto de la guerra

La incertidumbre geopolítica internacional redujo a una décima el aporte de la demanda externa al avance del PIB, mientras la inversión y el consumo de los hogares, que impulsan el alza, se moderan

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Varias monedas de euro apiladas. (OCDE)
Varias monedas de euro apiladas. (OCDE)

La economía española registró un crecimiento del 0,6% en un primer trimestre del año marcado por el estallido de la guerra en Irán, una cifra que supone una caída de dos décimas respecto al periodo anterior. La fortaleza de la demanda interna fue la principal impulsora del Producto Interior Bruto (PIB), al aportar cinco décimas al avance, mientras que el sector exterior contribuyó solo una décima frenado por la incertidumbre en el escenario internacional geopolítico, según los datos de Contabilidad Nacional trimestral publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirman las cifras adelantadas a finales de abril.

Entre enero y marzo, el consumo de los hogares en España experimentó un crecimiento del 0,6%, tres décimas menos que en el trimestre anterior. Por su parte, el gasto público aceleró su ritmo hasta el 0,5% y las instituciones sin fines de lucro incrementaron su crecimiento al 2%. Este comportamiento en ambas partidas revela que el consumo interno sigue siendo la principal fuerza detrás de la evolución económica, aunque a un ritmo algo más moderado.

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El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha señalado que el consumo de los hogares se apoya en la solidez del mercado laboral, a pesar de las presiones inflacionarias derivadas de la guerra en Irán desde febrero. Según un comunicado emitido este jueves, “las medidas aprobadas por el Gobierno el pasado 20 de marzo están amortiguando el daño de este nuevo shock energético sobre hogares y empresas”. Por su parte, la inversión también mostró una desaceleración, con un avance del 0,4%, lo que representa la tasa más baja desde el tercer trimestre de 2024.

(Noticia en ampliación)

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