Una explosión y un incendio en una de las Cuatro Torres obliga al desalojo del edificio Moeve y deja una humareda negra en la Castellana: “Ha sonado muy fuerte”

Imágenes de la torre de Moeve, de las Cuatro Torres de Madrid, desde la que sale una gran humareda. (Montaje Infobae con capturas de vídeo de X)

Una explosión en una de las cuatro torres de Madrid, en concreto, la de Moeve, ha dejado una humareda negra en la zona. “Ha sonado muy fuerte”, aseguran a Infobae Diego Delgado y Adrián Velázquez. Actualmente están desalojando a gente y ya han acudido los bomberos y la Policía Municipal. “Hay muchas ambulancias”, cuenta este testigo.

En torno a las 17 horas de la tarde, las personas que caminaban en los alrededores de las Cuatro Torres, el parque empresarial junto al paseo de la Castellana, han escuchado un estallido que provenía de la segunda torre más alta de España. Los testigos de la zona, que salían de trabajar por Plaza Castilla, confirman que ”están desalojando a gente".

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Una densa humareda sale de la Torre Moeve tras una explosión en el interior del edificio.

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