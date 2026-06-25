Países Bajos realiza la primera eutanasia a un niño menor de 12 años: la Fiscalía investiga si el médico cumplió la ley

Imagen de archivo de la ministra de Sanidad neerlandesa, Sophie Hermans. (REUTERS/Maxim Shemetov)

La ministra de Sanidad neerlandesa, Sophie Hermans, ha confirmado la realización de una eutanasia a un niño de entre 1 y 12 años. Es la primera vez que el país concede la muerte digna a un paciente tan joven, aplicada al amparo de una reforma legal que entró en vigor en 2024. El caso, del que no han trascendido casos personales, será ahora investigado por la Fiscalía, que deberá determinar si el médico cumplió con la normativa vigente.

Hasta ahora, Países Bajos tan solo aplicaba la eutanasia a menores de 1 año de edad y mayores de 12 que padecieran una enfermedad incurable y que sufrieran de forma insoportable y sin perspectivas de mejoría. En 2024, el país se abrió a realizar esta prestación a menores de entre 1 y 12 años de edad, pero no ha sido hasta 2026 cuando se ha producido el primer caso.

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La apertura de esta posibilidad provocó un intenso debate político y ético en Países Bajos. Varios partidos conservadores y confesionales cuestionaron la regulación, mientras las asociaciones médicas defendieron la necesidad de un marco legal para situaciones excepcionales de sufrimiento extremo.

Primera eutanasia a un menor de 12 años

El menor, del que no han trascendido datos sobre su edad ni sobre la enfermedad que padecía, se ha convertido en el primer paciente menor de 12 años en recibir la eutanasia en un país que permite la muerte digna desde el año 2002.

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Según explicó Hermans ante el Parlamento, la comisión encargada de evaluar los casos de interrupción tardía del embarazo y terminación de la vida en recién nacidos y niños recibió la solicitud del menor a finales de 2025 y concluyó esta semana su examen del caso. La comisión escuchó al médico responsable y remitió finalmente su examen a la Fiscalía, que ahora deberá determinar si se actuó conforme a la ley.

Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años, comparte su historia y su firme decisión de recibir la eutanasia. A pocos días de su muerte programada, explica las razones detrás de su elección para dejar de sufrir.

El informe también recuerda que la interrupción tardía del embarazo y la terminación de la vida de recién nacidos o de menores de 12 años siguen siendo, en principio, conductas tipificadas en el Código Penal neerlandés. Los médicos solo pueden quedar exentos de responsabilidad penal si cumplen de forma estricta los criterios de diligencia y la comisión concluye que actuaron con el cuidado exigido por la ley.

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Además de este primer caso de eutanasia infantil bajo la ley ampliada, la comisión recibió en 2025 tres notificaciones de interrupciones tardías del embarazo. Todas estaban relacionadas con fetos afectados por graves daños cerebrales derivados de infecciones congénitas por citomegalovirus.

En esos tres casos, los médicos actuaron después de constatar que no existían tratamientos capaces de mejorar el pronóstico. De haber llegado al nacimiento, los niños habrían sufrido discapacidades neurológicas muy graves, epilepsia de difícil tratamiento y dependencia total de cuidados. En todos ellos, la comisión concluyó que los médicos habían actuado conforme a los requisitos legales de diligencia. Hasta la fecha, la Fiscalía no ha procesado a ningún médico en los casos examinados.

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