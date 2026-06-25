España

Países Bajos realiza la primera eutanasia a un niño menor de 12 años: la Fiscalía investiga si el médico cumplió la ley

Las autoridades deben investigar si el sanitario cumplió con todos los requisitos legales establecidos

Guardar
Google icon
Imagen de archivo de la ministra de Sanidad neerlandesa, Sophie Hermans. (REUTERS/Maxim Shemetov)
Imagen de archivo de la ministra de Sanidad neerlandesa, Sophie Hermans. (REUTERS/Maxim Shemetov)

La ministra de Sanidad neerlandesa, Sophie Hermans, ha confirmado la realización de una eutanasia a un niño de entre 1 y 12 años. Es la primera vez que el país concede la muerte digna a un paciente tan joven, aplicada al amparo de una reforma legal que entró en vigor en 2024. El caso, del que no han trascendido casos personales, será ahora investigado por la Fiscalía, que deberá determinar si el médico cumplió con la normativa vigente.

Hasta ahora, Países Bajos tan solo aplicaba la eutanasia a menores de 1 año de edad y mayores de 12 que padecieran una enfermedad incurable y que sufrieran de forma insoportable y sin perspectivas de mejoría. En 2024, el país se abrió a realizar esta prestación a menores de entre 1 y 12 años de edad, pero no ha sido hasta 2026 cuando se ha producido el primer caso.

PUBLICIDAD

La apertura de esta posibilidad provocó un intenso debate político y ético en Países Bajos. Varios partidos conservadores y confesionales cuestionaron la regulación, mientras las asociaciones médicas defendieron la necesidad de un marco legal para situaciones excepcionales de sufrimiento extremo.

Primera eutanasia a un menor de 12 años

El menor, del que no han trascendido datos sobre su edad ni sobre la enfermedad que padecía, se ha convertido en el primer paciente menor de 12 años en recibir la eutanasia en un país que permite la muerte digna desde el año 2002.

PUBLICIDAD

Según explicó Hermans ante el Parlamento, la comisión encargada de evaluar los casos de interrupción tardía del embarazo y terminación de la vida en recién nacidos y niños recibió la solicitud del menor a finales de 2025 y concluyó esta semana su examen del caso. La comisión escuchó al médico responsable y remitió finalmente su examen a la Fiscalía, que ahora deberá determinar si se actuó conforme a la ley.

Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años, comparte su historia y su firme decisión de recibir la eutanasia. A pocos días de su muerte programada, explica las razones detrás de su elección para dejar de sufrir.

El informe también recuerda que la interrupción tardía del embarazo y la terminación de la vida de recién nacidos o de menores de 12 años siguen siendo, en principio, conductas tipificadas en el Código Penal neerlandés. Los médicos solo pueden quedar exentos de responsabilidad penal si cumplen de forma estricta los criterios de diligencia y la comisión concluye que actuaron con el cuidado exigido por la ley.

Además de este primer caso de eutanasia infantil bajo la ley ampliada, la comisión recibió en 2025 tres notificaciones de interrupciones tardías del embarazo. Todas estaban relacionadas con fetos afectados por graves daños cerebrales derivados de infecciones congénitas por citomegalovirus.

En esos tres casos, los médicos actuaron después de constatar que no existían tratamientos capaces de mejorar el pronóstico. De haber llegado al nacimiento, los niños habrían sufrido discapacidades neurológicas muy graves, epilepsia de difícil tratamiento y dependencia total de cuidados. En todos ellos, la comisión concluyó que los médicos habían actuado conforme a los requisitos legales de diligencia. Hasta la fecha, la Fiscalía no ha procesado a ningún médico en los casos examinados.

Temas Relacionados

EutanasiaPaíses BajosEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un CEO medio del IBEX gana en menos de cinco días lo que una persona de su plantilla cobra en todo un año

Un estudio de CCOO cifra en 160,5 millones la retribución conjunta de los primeros ejecutivos del índice, con una media de 4,7 millones por directivo

Un CEO medio del IBEX gana en menos de cinco días lo que una persona de su plantilla cobra en todo un año

Receta de börek de espinacas y queso, el riquísimo pastel salado de origen turco que se hace con masa filo

La masa filo es la protagonista de esta espiral salada, que podemos rellenar con varios quesos, verduras o incluso carne

Receta de börek de espinacas y queso, el riquísimo pastel salado de origen turco que se hace con masa filo

La nueva era de incendios forestales extremos “requiere cambios profundos”: el 78% de los recursos se destina a extinción y solo el 12% a prevención

WWF urge a cambiar el modelo actual y priorizar la gestión sostenible del paisaje para reducir el riesgo y el impacto de los grandes incendios

La nueva era de incendios forestales extremos “requiere cambios profundos”: el 78% de los recursos se destina a extinción y solo el 12% a prevención

Descubren un carro de bronce en Badajoz que revela cómo era el comercio de lujo hace 2.500 años

El hallazgo se ha producido en el yacimiento de Casas del Turuñuelo, donde en 2017 se encontraron los restos del mayor sacrificio de animales en el Mediterráneo occidental

Descubren un carro de bronce en Badajoz que revela cómo era el comercio de lujo hace 2.500 años

Muere un hombre tras un tiroteo con la policía que inició después de atracar un banco y ha dejado un agente herido en Cádiz

El suceso se ha producido tras el asalto a una sucursal bancaria de Puerto Serrano durante este jueves por la mañana

Muere un hombre tras un tiroteo con la policía que inició después de atracar un banco y ha dejado un agente herido en Cádiz
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere un hombre tras un tiroteo con la policía que inició después de atracar un banco y ha dejado un agente herido en Cádiz

Muere un hombre tras un tiroteo con la policía que inició después de atracar un banco y ha dejado un agente herido en Cádiz

Ábalos pedirá al Constitucional la nulidad de su “juicio político” y señala al Supremo por “premiar” a Aldama, “un delator sin comprobaciones”

España envía a 54 militares de la UME a Venezuela para ayudar en las labores de rescate tras los terremotos

Alemania cancela el proyecto de construir seis fragatas F126 por los retrasos y aumentos de costes y apuesta por otras embarcaciones

Un año de duelos entre Donald Trump y Pedro Sánchez por el gasto militar y las acusaciones sobre España de ser un “terrible” aliado

ECONOMÍA

Un CEO medio del IBEX gana en menos de cinco días lo que una persona de su plantilla cobra en todo un año

Un CEO medio del IBEX gana en menos de cinco días lo que una persona de su plantilla cobra en todo un año

La Unión Europea ratifica definitivamente el pacto comercial con Trump que establece un techo del 15% para los productos comunitarios

El límite para informar a Hacienda sobre las ventas realizadas en Vinted o Wallapop aumenta a 3.000 euros al año

La economía española desacelera dos décimas y crece un 0,6% en el primer trimestre por el impacto de la guerra

Los jubilados con pensiones más bajas pueden cobrar un complemento en 2026: los ingresos que no deben superar para poder pedirlo

DEPORTES

Curazao - Costa de Marfil en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo E y última hora del partido

Curazao - Costa de Marfil en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo E y última hora del partido

El único escenario en el que la selección española quedaría eliminada del Mundial 2026

Sudáfrica logra una clasificación histórica al vencer a Corea del Sur y avanza como segunda del grupo A: el resumen del partido, en vídeo

México vence 3-0 a República Checa y avanza a dieciseisavos del Mundial 2026 como líder invicto del Grupo A: el resumen y los goles, en vídeo

Marruecos remonta ante Haití pero avanza como segundo de grupo en el Mundial 2026: el resumen y los goles de la victoria por 4-2, en vídeo